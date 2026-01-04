Alsumaria Tv
LIVE
بريطانيا تعلن تنفيذ ضربة مشتركة ضد "داعش" في سوريا
وحش جديد أم خيانة للتراث؟ شارجر 2026 تعود… لكن بلا قلب

عالم السيارات

2026-01-04 | 03:00
وحش جديد أم خيانة للتراث؟ شارجر 2026 تعود… لكن بلا قلب
في خطوة جريئة تكاد تشبه انقلاباً في عالم السيارات العضلية، كشفت دودج عن طراز Charger Scat Pack 2026 المزود بمحرك SIXPACK الجديد سداسي الأسطوانات ثنائي التيربو. نعم دودج التي صنعت أسطورة الـV8 تخلّت عن صرخة الأسطوانات الكبيرة لصالح قوة توربينية "أذكى" وأكثر تعقيداً.

خطوة يراها البعض مستقبلية… ويرى آخرون أنها مقامرة خطيرة على هوية السيارة الأشهر في عالم العضلات.

هل تكفي الأرقام لملء فراغ الـV8؟
 

تقدم دودج سيارة تتسلح بقوة 550 حصاناً وعزم 531 رطل-قدم، وتسارع من 0–60 ميل/س خلال 3.9 ثواني، وبسعر تحت 55 ألف دولار. مما لا شك فيه بأن هذه الأرقام جذابة، بل صادمة في فئتها. لكن على الرغم من كل هذا الاندفاع، يظل السؤال: هل القوة وحدها تكفي لإقناع عشاق الصوت المعدني العميق؟
تعيد دودج إحياء اسم SIXPACK الأسطوري من السبعينيات، لكن هذه المرة عبر محرك هوراكان المتقدم والمكون من كتلة ألمنيوم صلبة، شاحنان توربينيان من Garrett، تبريد داخلي مستقل، وحقن مباشر بضغط خيالي 350 بار. كل شيء مصمم ليخفي "تأخر التوربو".
لكن مهما حاولت دودج، يظل إحساس الـV8 غائباً، وهو أهم ما يربط محبي الشارجر بعاطفة يصعب استبدالها.

رشاقة جديدة وتعقيد يبتلع هوية العضلات الأميركية
 
 

لتعويض التحول الميكانيكي الجريء، خرجت دودج بسلاح آخر وهو نظام الدفع الرباعي الذكي لتكون السيارة العضلية الوحيدة في العالم التي تجمع بين AWD وRWD حسب رغبة السائق. وبضغطة زر فقط، تنتقل السيارة من ثبات صاروخي إلى جنون خلفي وحرق للإطارات عبر Line Lock وLaunch Control وأنماط القيادة المتعددة.
 
صحيح أن الأداء مذهل وهذا أمر مؤكد… لكنه أكثر تعقيداً من روح البساطة العدوانية التي ميّزت أجيال الشارجر السابقة.
 
 
من ناحية التحكم، رفعت دودج سقف التوقعات من خلال تعليق محسّن حتى 25%، مكابح بريمبو ضخمة، ووزن موزع بدقة 55/45. أرقام تثبت أن السيارة لم تعد مجرد قوة خط مستقيم، بل أصبحت أكثر رشاقة واستجابة. لكن هذه القدرة الإضافية تأتي أيضاً على حساب وزن أعلى وتعقيد هندسي أكبر، ما قد يضع السيارة خارج نطاق عشاق الأداء الخام.

مزيج من الفخامة والعدوانية
 
يمثل التصميم الخارجي قصة أخرى، فالجسم أعرض من أي سيارة في صناعة السيارات، والواجهة هجومية تحمل توقيع SIXPACK، وإضاءة LED ممتدة بشعار Fratzog المضيء. كذلك تبدو السيارة أنها خرجت من عالم Cyberpunk أكثر مما خرجت من تراث دودج التقليدي، وهذا ما سيقسم الجمهور بين معجب ومتحفظ.
أما المقصورة، فهي مزيج بين عضلات الماضي وشاشات الحاضر وتضم شاشتان ضخمتان، إضاءة تفاعلية، مقاعد نابا فاخرة، ومساحة تخزين كبيرة بشكل غير متوقع. تجربة صاخبة بصرياً، لكنها قد تبدو فاخرة أكثر من اللازم لفلسفة سيارة عضلية.

شارجر 2026 تشعل الجدل قبل أن تشعل الطريق
 

دودج شارجر 2026 ليست مجرد تحديث. إنها إعادة تعريف كاملة لأسطورة. سيارة تملك قوة مذهلة، تقنيات معقدة، ودفعاً رباعياً يجعلها وحشاً في جميع الظروف. لكنها أيضاً سيارة تبتعد تدريجياً عن جذورها، وتختبر صبر عشاق الـV8 الذين قد لا يتسامحون بسهولة مع محرك أصغرحتى لو كان أقوى على الورق.
إنها سيارة مذهلة وجريئة ومثيرة للجدل. وربما هذا بالضبط ما تريده دودج: أن تُشعل النقاش قبل أن تُشعل الأسفلت.

