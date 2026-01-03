الصفحة الرئيسية
Project Viva: تحفة فنية من مكلارين أو استعراض مبالغ فيه؟
عالم السيارات
2026-01-03 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
في عالم السيارات الخارقة، حيث المنافسة لا ترحم، كشفت مكلارين عن Project Viva النسخة الوحيدة في العالم المبنية على 750S ومصممة بالكامل على يد قسم MSO المتخصص بالإبداع. جاءت هذه التحفة قبل سباق لاس
فيغاس
في الفورمولا واحد لعام 2025، وكأن الشركة تريد أن تقول: "ما زلنا نعرف كيف نصنع الفن… وإن كان ذلك أحياناً أقرب للاستعراض منه للإبداع الحقيقي."
تصميم Project Viva يقتبس طاقة مدينة لاس
فيغاس
، لكن بأسلوب غير متوقع؛ فبدلاً من الانفجار اللوني الذي يميز المدينة، اختارت مكلارين أحادية اللون لتعيد رسم "مدينة الأضواء" بخطوط يدوية تشبه رسومات فنية نابضة بالحركة. من دون شك الفكرة جريئة للغاية، لكنها ستقسم الآراء: فالبعض سيرى أنها لمسة راقية، بينما قد يعتبر آخرون أن غياب الألوان يخالف روح المكان الذي يزعم أنه مصدر الإلهام.
فلسفة تصميم خارج المألوف ولكن هل تقنع الجميع؟
أرادت MSO إثبات قدرتها على تحويل الإلهام إلى فن على عجلات لذلك جاءت النتيجة على الشكل التالي:
- خطوط يدوية تتبع إيقاع المدينة ومعالمها.
- تفاصيل مستوحاة من لوحات الإعلانات، عروض الموسيقى، وتراث مكلارين في السباقات.
- استخدام ألوان مميزة مثل Muriwai White و Vegas Nights لون أسود جديد مدمج بجزيئات سيان وماجنتا وأخضر لمحاكاة توهج المدينة ليلاً.
وعلى الرغم من الإبداع في تحقيق ذلك، إلا أن البعض قد يرى أن الفكرة أقرب لرسمة على سيارة منها إلى تصميم إنتاجي متوازن، خاصة أن الإفراط في التفاصيل قد يجعلها تبدو موجهة للعرض أكثر من كونها سيارة سوبركار حقيقية للاستخدام.
أنيقة أم مجرد دعاية؟
أضاف سائقا مكلارين في
بطولة العالم
للفورمولا واحد
لاندو
نوريس وأوسكار بياستري خطوطهما الخاصة، إضافة إلى النجمة العاشرة لبطولة الصانعين على الصادم الخلفي. خطوة
لطيفة
، لكن لا يمكن إنكار أنها تحمل طابعاً ترويجياً واضحاً أكثر من كونها ضرورة فنية.
بدوره، يؤكد مدير MSO أن Project Viva تمثل جوهر عمل القسم لأن MSO تصنع سيارات تحكي قصصاً، وتعتمد على الإلهام وليس الجماليات فقط. وهنا تكمن قوة المشروع… وضعفه أيضاً.
فبينما تظهر Viva مهارة فنية مذهلة، إلا أنها تطرح سؤالاً مهماً:
هل تتحول السيارات الخارقة إلى لوحات فنية على حساب البساطة والجاذبية التي جعلتها أسطورية أصلاً؟
مشروع جريء… لكنه ليس للجميع
يعد Project Viva بيان فني قوي يثبت قدرة مكلارين على تقديم ما لا يستطيع منافسوها تقليده. ولكن عند التأمل في هذه التحفة قد يبدو الأمر مبالغاً فيها بصريا وقد لا يعجب تصميمها من يبحث عن النقاء "المكلاريني التقليدي". كذلك قد يشعر البعض بأن السيارة صُممت للعرض قبل القيادة.
إنها تحفة فريدة بلا شك… لكنها تحفة موجهة لعين معينة فقط وهي عين
عاشق
الفن، وليس بالضرورة عاشق الطريق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مكلارين
Project Viva
السومرية
العراق
بطولة العالم
الجمالي
ألوان ༻
أوسكار
المكلا
لطيفة
لاندو
لارين
الحرارة أقل من درجة الانجماد.. هل هناك موجة قطبية جديدة في العراق؟
محليات
27.42%
01:00 | 2026-01-02
الحرارة أقل من درجة الانجماد.. هل هناك موجة قطبية جديدة في العراق؟
01:00 | 2026-01-02
حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن
محليات
24.93%
10:17 | 2026-01-02
حادثة التحرش الجماعي بالبصرة.. قضية هزت الرأي العام و17 متورطاً بقبضة الامن
10:17 | 2026-01-02
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
محليات
23.99%
03:10 | 2026-01-02
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02
بعد التهديد.. أول رد من مجلس الامن القومي الإيراني على تغريدة ترامب
دوليات
23.66%
04:23 | 2026-01-02
بعد التهديد.. أول رد من مجلس الامن القومي الإيراني على تغريدة ترامب
04:23 | 2026-01-02
