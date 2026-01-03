Project Viva: تحفة فنية من مكلارين أو استعراض مبالغ فيه؟

تصميم Project Viva يقتبس طاقة مدينة لاس ، لكن بأسلوب غير متوقع؛ فبدلاً من الانفجار اللوني الذي يميز المدينة، اختارت مكلارين أحادية اللون لتعيد رسم "مدينة الأضواء" بخطوط يدوية تشبه رسومات فنية نابضة بالحركة. من دون شك الفكرة جريئة للغاية، لكنها ستقسم الآراء: فالبعض سيرى أنها لمسة راقية، بينما قد يعتبر آخرون أن غياب الألوان يخالف روح المكان الذي يزعم أنه مصدر الإلهام.



فلسفة تصميم خارج المألوف ولكن هل تقنع الجميع؟

أرادت MSO إثبات قدرتها على تحويل الإلهام إلى فن على عجلات لذلك جاءت النتيجة على الشكل التالي:

- خطوط يدوية تتبع إيقاع المدينة ومعالمها.

- تفاصيل مستوحاة من لوحات الإعلانات، عروض الموسيقى، وتراث مكلارين في السباقات.

- استخدام ألوان مميزة مثل Muriwai White و Vegas Nights لون أسود جديد مدمج بجزيئات سيان وماجنتا وأخضر لمحاكاة توهج المدينة ليلاً.

وعلى الرغم من الإبداع في تحقيق ذلك، إلا أن البعض قد يرى أن الفكرة أقرب لرسمة على سيارة منها إلى تصميم إنتاجي متوازن، خاصة أن الإفراط في التفاصيل قد يجعلها تبدو موجهة للعرض أكثر من كونها سيارة سوبركار حقيقية للاستخدام.

أنيقة أم مجرد دعاية؟

أضاف سائقا مكلارين في للفورمولا واحد نوريس وأوسكار بياستري خطوطهما الخاصة، إضافة إلى النجمة العاشرة لبطولة الصانعين على الصادم الخلفي. خطوة ، لكن لا يمكن إنكار أنها تحمل طابعاً ترويجياً واضحاً أكثر من كونها ضرورة فنية.

بدوره، يؤكد مدير MSO أن Project Viva تمثل جوهر عمل القسم لأن MSO تصنع سيارات تحكي قصصاً، وتعتمد على الإلهام وليس الجماليات فقط. وهنا تكمن قوة المشروع… وضعفه أيضاً.

فبينما تظهر Viva مهارة فنية مذهلة، إلا أنها تطرح سؤالاً مهماً:

هل تتحول السيارات الخارقة إلى لوحات فنية على حساب البساطة والجاذبية التي جعلتها أسطورية أصلاً؟