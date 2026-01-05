كيا فيزن ميتا توريسمو: ابتكار مذهل وطموح أكبر من الواقع

في خطوة تعكس طموح لإعادة تعريف مفهوم التنقل، كشفت الشركة عن Vision Meta Turismo، النموذج الاختباري الذي يجمع بين الأداء الرياضي، والتجربة الرقمية الغامرة، وفخامة المساحات الواسعة. إنه ليس مجرد تصميم مستقبلي، بل محاولة جريئة لصياغة هوية جديدة للسيارات التي تدمج القيادة التقليدية بعالم الواقع المعزز.

إعادة لروح سياحة الستينيات لكن بعقلية 2030

يستعيد نموذج الجديد روح سيارات الغران توريسمو الكلاسيكية في الستينيات المتمثلة بالسرعة، الرشاقة، والقدرة على السفر لمسافات طويلة لكن بصياغة مستقبلية تعتمد على فلسفة كيا "التضاد المتناغم". كذلك يجمع الشكل الخارجي بين خطوط ناعمة وأسطح هندسية، مقدماً هيكلاً انسيابياً أكثر شبهاً بتحفة رقمية منه بسيارة إنتاجية، ما يجعل جاذبيته البصرية كبيرة، لكن واقعيته الإنتاجية محل بحث.



مقصورة أشبه بصالة فاخرة

من الداخل، تتحول السيارة إلى مساحة صالون متنقل، حيث تتداخل التقنيات الرقمية مع تصميم يركز على راحة الركاب وتفاعلهم مع السيارة. المفهوم يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والآلة، لكنه أيضاً يطرح سؤالاً: هل يمكن لمثل هذه المقصورة أن تنتقل فعلياً إلى خطوط الإنتاج دون التضحية بالوظائف أو السلامة؟



تجربة قيادة رقمية ثلاثية الأبعاد

أبرز ما يميز Vision Meta Turismo هو عجلة القيادة غير التقليدية، والتي تعمل كمنصة تفاعلية تقدم ثلاث وضعيات رقمية:

- Speedster: قيادة رياضية مع عرض معلومات بسيط ومباشر.

- Dreamer: وضع مخصص للرحلات الطويلة والاسترخاء.

- Gamer: تجربة قيادة أقرب إلى محاكاة الألعاب، تستفيد من واجهات تفاعلية وواقع معزز.

أبرز ما يميز Vision Meta Turismo هو عجلة القيادة غير التقليدية، والتي تعمل كمنصة تفاعلية تقدم ثلاث وضعيات رقمية:

- Speedster: قيادة رياضية مع عرض معلومات بسيط ومباشر.

- Dreamer: وضع مخصص للرحلات الطويلة والاسترخاء.

- Gamer: تجربة قيادة أقرب إلى محاكاة الألعاب، تستفيد من واجهات تفاعلية وواقع معزز.

وتستخدم كيا نظام AR Head-Up Display الذي يدمج الزجاج الذكي بالسيارة ليظهر رسومات افتراضية تطفو فوق الطريق وكأنها جزء من العالم الحقيقي. تقنية مبهرة بصرياً، لكنها قد تكون معقدة للغاية أو مشتتة في الواقع العملي، وقد تحتاج كيا إلى ضبطها بعناية لضمان الأمان قبل الإبهار.