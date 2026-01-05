Alsumaria Tv
كيا فيزن ميتا توريسمو: ابتكار مذهل وطموح أكبر من الواقع

عالم السيارات

2026-01-05 | 05:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيا فيزن ميتا توريسمو: ابتكار مذهل وطموح أكبر من الواقع
111 شوهد

في خطوة تعكس طموح كيا لإعادة تعريف مفهوم التنقل، كشفت الشركة عن Vision Meta Turismo، النموذج الاختباري الذي يجمع بين الأداء الرياضي، والتجربة الرقمية الغامرة، وفخامة المساحات الواسعة. إنه ليس مجرد تصميم مستقبلي، بل محاولة جريئة لصياغة هوية جديدة للسيارات التي تدمج القيادة التقليدية بعالم الواقع المعزز.

إعادة قراءة لروح سياحة الستينيات لكن بعقلية 2030
يستعيد نموذج كيا الجديد روح سيارات الغران توريسمو الكلاسيكية في الستينيات المتمثلة بالسرعة، الرشاقة، والقدرة على السفر لمسافات طويلة لكن بصياغة مستقبلية تعتمد على فلسفة كيا "التضاد المتناغم". كذلك يجمع الشكل الخارجي بين خطوط ناعمة وأسطح هندسية، مقدماً هيكلاً انسيابياً أكثر شبهاً بتحفة رقمية منه بسيارة إنتاجية، ما يجعل جاذبيته البصرية كبيرة، لكن واقعيته الإنتاجية محل بحث.
 
 

مقصورة أشبه بصالة فاخرة
من الداخل، تتحول السيارة إلى مساحة صالون متنقل، حيث تتداخل التقنيات الرقمية مع تصميم يركز على راحة الركاب وتفاعلهم مع السيارة. المفهوم يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والآلة، لكنه أيضاً يطرح سؤالاً: هل يمكن لمثل هذه المقصورة أن تنتقل فعلياً إلى خطوط الإنتاج دون التضحية بالوظائف أو السلامة؟
 
 

تجربة قيادة رقمية ثلاثية الأبعاد
أبرز ما يميز Vision Meta Turismo هو عجلة القيادة غير التقليدية، والتي تعمل كمنصة تفاعلية تقدم ثلاث وضعيات رقمية:
- Speedster: قيادة رياضية مع عرض معلومات بسيط ومباشر.
- Dreamer: وضع مخصص للرحلات الطويلة والاسترخاء.
- Gamer: تجربة قيادة أقرب إلى محاكاة الألعاب، تستفيد من واجهات تفاعلية وواقع معزز.
وتستخدم كيا نظام AR Head-Up Display الذي يدمج الزجاج الذكي بالسيارة ليظهر رسومات افتراضية تطفو فوق الطريق وكأنها جزء من العالم الحقيقي. تقنية مبهرة بصرياً، لكنها قد تكون معقدة للغاية أو مشتتة في الواقع العملي، وقد تحتاج كيا إلى ضبطها بعناية لضمان الأمان قبل الإبهار.
 
 

خطوة طموحة لكنها لا تخلو من علامات استفهام
يسعى هذا النموذج إلى الجمع بين الأداء، والرفاهية، والتقنية المتقدمة في قالب واحد، وهو توجه يضع كيا في منافسة مباشرة مع شركات فاخرة تهتم بالمستقبل الرقمي. ومع ذلك، لا يزال النموذج يحمل سمات تجريبية كثيرة؛ المزايا الرقمية، والتصميم الخارجي الراديكالي، والمقصورة الشبيهة بالصالات وكلها عناصر قد تكون صعبة التنفيذ في سيارة إنتاجية بسعر منطقي.
خلاصة
كيا Vision Meta Turismo ليست مجرد رؤية تصميمية، بل إعلان واضح عن نية كيا لعب دور أكبر في عالم السيارات المستقبلية عالية التقنية. إنها سيارة تجذب الأنظار وتثير الخيال… لكنها تحتاج إلى رحلة طويلة قبل أن تقنع السوق بأنها أكثر من مجرد عرض ضوئي أنيق.
 
 

>> تابع قناة السومرية على منصة X
اخترنا لك
وحش جديد أم خيانة للتراث؟ شارجر 2026 تعود… لكن بلا قلب
03:00 | 2026-01-04
Project Viva: تحفة فنية من مكلارين أو استعراض مبالغ فيه؟
02:01 | 2026-01-03
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02
السرّ الذي لا يتحدث عنه أحد… من يملك بيانات سيارتك؟
04:54 | 2026-01-01
نموذج أودي E SUVمشروع ضخم او أزمة هوية
01:41 | 2025-12-31
قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
14:29 | 2025-12-30

