كيا فيزن ميتا توريسمو: ابتكار مذهل وطموح أكبر من الواقع
عالم السيارات
2026-01-05 | 05:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
في خطوة تعكس طموح
كيا
لإعادة تعريف مفهوم التنقل، كشفت الشركة عن Vision Meta Turismo، النموذج الاختباري الذي يجمع بين الأداء الرياضي، والتجربة الرقمية الغامرة، وفخامة المساحات الواسعة. إنه ليس مجرد تصميم مستقبلي، بل محاولة جريئة لصياغة هوية جديدة للسيارات التي تدمج القيادة التقليدية بعالم الواقع المعزز.
إعادة
قراءة
لروح سياحة الستينيات لكن بعقلية 2030
يستعيد نموذج
كيا
الجديد روح سيارات الغران توريسمو الكلاسيكية في الستينيات المتمثلة بالسرعة، الرشاقة، والقدرة على السفر لمسافات طويلة لكن بصياغة مستقبلية تعتمد على فلسفة كيا "التضاد المتناغم". كذلك يجمع الشكل الخارجي بين خطوط ناعمة وأسطح هندسية، مقدماً هيكلاً انسيابياً أكثر شبهاً بتحفة رقمية منه بسيارة إنتاجية، ما يجعل جاذبيته البصرية كبيرة، لكن واقعيته الإنتاجية محل بحث.
مقصورة أشبه بصالة فاخرة
من الداخل، تتحول السيارة إلى مساحة صالون متنقل، حيث تتداخل التقنيات الرقمية مع تصميم يركز على راحة الركاب وتفاعلهم مع السيارة. المفهوم يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والآلة، لكنه أيضاً يطرح سؤالاً: هل يمكن لمثل هذه المقصورة أن تنتقل فعلياً إلى خطوط الإنتاج دون التضحية بالوظائف أو السلامة؟
تجربة قيادة رقمية ثلاثية الأبعاد
أبرز ما يميز Vision Meta Turismo هو عجلة القيادة غير التقليدية، والتي تعمل كمنصة تفاعلية تقدم ثلاث وضعيات رقمية:
- Speedster: قيادة رياضية مع عرض معلومات بسيط ومباشر.
- Dreamer: وضع مخصص للرحلات الطويلة والاسترخاء.
- Gamer: تجربة قيادة أقرب إلى محاكاة الألعاب، تستفيد من واجهات تفاعلية وواقع معزز.
وتستخدم كيا نظام AR Head-Up Display الذي يدمج الزجاج الذكي بالسيارة ليظهر رسومات افتراضية تطفو فوق الطريق وكأنها جزء من العالم الحقيقي. تقنية مبهرة بصرياً، لكنها قد تكون معقدة للغاية أو مشتتة في الواقع العملي، وقد تحتاج كيا إلى ضبطها بعناية لضمان الأمان قبل الإبهار.
خطوة طموحة لكنها لا تخلو من علامات استفهام
يسعى هذا النموذج إلى الجمع بين الأداء، والرفاهية، والتقنية المتقدمة في قالب واحد، وهو توجه يضع كيا في منافسة مباشرة مع شركات فاخرة تهتم بالمستقبل الرقمي. ومع ذلك، لا يزال النموذج يحمل سمات تجريبية كثيرة؛ المزايا الرقمية، والتصميم الخارجي الراديكالي، والمقصورة الشبيهة بالصالات وكلها عناصر قد تكون صعبة التنفيذ في سيارة إنتاجية بسعر منطقي.
خلاصة
كيا Vision Meta Turismo ليست مجرد رؤية تصميمية، بل إعلان واضح عن نية كيا لعب دور أكبر في عالم السيارات المستقبلية عالية التقنية. إنها سيارة تجذب الأنظار وتثير الخيال… لكنها تحتاج إلى رحلة طويلة قبل أن تقنع السوق بأنها أكثر من مجرد عرض ضوئي أنيق.
مقالات ذات صلة
بي أم دبليو iX3 الجديدة: ثورة كهربائية بأحلام أكبر من الواقع؟
03:00 | 2025-12-10
كيا EV4 2026: بين الطموح والواقعية في سباق السيارات الكهربائية
10:00 | 2025-10-12
ابتكار طبي جديد: مسكن غير أفيوني يغيّر مستقبل علاج الألم
03:53 | 2025-10-29
ميتا تستعد لاطلاق نظام يحمي الأطفال من السوشال ميديا
05:15 | 2025-12-19
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
محليات
46.4%
09:43 | 2026-01-04
موجة امطار تضرب البلاد.. اليكم الموعد والمناطق
09:43 | 2026-01-04
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
اقتصاد
21.08%
02:38 | 2026-01-05
قفزة جديدة للدولار في العراق.. إليكم أسعار صرف اليوم
02:38 | 2026-01-05
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
اقتصاد
16.5%
08:51 | 2026-01-03
العراق.. بورصات الدولار تغلق على ارتفاع
08:51 | 2026-01-03
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
اقتصاد
16.01%
02:36 | 2026-01-04
ارتفاع إضافي بسعر الدولار في البورصات
02:36 | 2026-01-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-05
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
من الأخير
الكرد في امتحان الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
Live Talk
ناشطة تعمل في ازالة الألغام - Live Talk - الحلقة ١٩٥ | 2025
10:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
Biotic
الحروق التي تسببها الألعاب النارية في الاعياد - م٤ Biotic - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
حصاد السومرية
اقتصاد العراق 2025..غلق منصة الدولار ولعنة الرواتب - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٩ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
الهوا الك
مناشدات أنسانية ملحة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٩ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-02
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
هنادي وليان
أسرار البشرة النضرة - هنادي وليان - الحلقة ١٧ | 2025
14:30 | 2026-01-01
اخترنا لك
وحش جديد أم خيانة للتراث؟ شارجر 2026 تعود… لكن بلا قلب
03:00 | 2026-01-04
Project Viva: تحفة فنية من مكلارين أو استعراض مبالغ فيه؟
02:01 | 2026-01-03
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02
السرّ الذي لا يتحدث عنه أحد… من يملك بيانات سيارتك؟
04:54 | 2026-01-01
نموذج أودي E SUVمشروع ضخم او أزمة هوية
01:41 | 2025-12-31
قرارات مفاجئة تهز سوق السيارات.. فيديو
14:29 | 2025-12-30
