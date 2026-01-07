Alsumaria Tv
LIVE
"تحالف الراغبين".. إعلان مشترك حول ضمانات أمنية لأوكرانيا
أفضل 5 سيارات تصنع السعادة في 2026!

عالم السيارات

2026-01-07 | 02:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أفضل 5 سيارات تصنع السعادة في 2026!
122 شوهد

في سوقٍ تتغير فيه الأذواق بسرعة وتشتد فيه المنافسة، تبقى بعض السيارات قادرة على منح السائق شعوراً نادراً بالرضا الحقيقي.

سيارات تجمع بين القوة والاعتمادية والهيبة التي تلائم طرق منطقتنا العربية وحرارتها. هذه القائمة تسلط الضوء على النماذج التي أثبتت أنها مرضية فعلًا على مستوى الأداء والقيمة ومتعة القيادة.

تويوتا لاند كروزر
 
لا تزال لاند كروزر الخيار الأول في الخليج بفضل سمعتها الحديدية. كما أثبتت محركاتها الـV6 التوربو أنها أقوى وأكفأ من الجيل السابق، مع أداء ممتاز على الرمال وقدرة تحمل عالية في الحرارة. كذلك تصنع نجمة تويوتا السعادة لأنه يمكنك أن تقودها بلا قلق مع قطع غيار متوفرة، إعادة بيع ممتازة، وصرفية أقل من الـV8 القديم. تجدر الاشارة ايضاً الى أن المقصورة ما زالت أقل فخامة من المنافسين الأوروبيين، ونظام التعليق في الفئات غير الهيدروليكية أقل سلاسة على السرعات العالية.

نيسان باترول
 
 
يظل باترول رمزاً للخليج، لكن مع تغيير جذري يتمثل بمحرك 3.5 ليتر سداسي الأسطوانات مزدوج التوربو بدلاً من الـV8 . القوة أعلى، العزم أقوى، والاستهلاك أقل، ما يعد خطوة جريئة تحافظ على هوية السيارة مع تحديثها.
اشارة الى ان التصميم مهيب، الحضور طاغٍ، وتسارع أقوى من الجيل السابق، مع اعتمادية نيسان المعروفة في الرمال. لكن صوت الـV8 الذي يعشقه الجمهور اختفى، كذلك تحتاج الأنظمة التوربينية الى عناية أكبر في أجواء الصيف الحار. كما أن السعر في الفئات العالية أصبح مرتفعاً بشكل واضح.

جيب رانغلر
 

سواء على الكثبان أو في المدينة، تظل رانجلر السيارة الأكثر مرحاً على مستوى متعة القيادة. باب يُفك، سقف يُزال، وعالم من الإكسسوارات.
هذه المركبة تمنحك إحساس المغامرة الحقيقي، كما أصبحت أكثر راحة وعزلًا من السابق. لكن مصروف الوقود ليس الأفضل، والراحة على الطرق السريعة لا تزال متوسطة رغم التحسينات.

مرسيدس الفئة G
 
 
تجمع هذه السيارة بين شخصية عسكرية وهيكل مكعب يدخل القلب. محركها القوي وتقنيات الدفع الرباعي تجعلها وحشاً على الرمال والطرقات. وهي تخل السعادة الى القلب من خلال ذلك المزيج الفريد بين الهيبة والفخامة والأداء. وهنا لا بد من الاشارة الى ان السعر يبقى غير سعيد إطلاقاً، وتكلفة الصيانة والإصلاح مرتفعة جداً.

جي أم سي يوكون
 
 
سيارة ضخمة، واسعة، وعملية، مع محرك V8 قوي وقدرة ممتازة على الطرق الوعرة. تُرضي العائلات والرحالة معاً، وتقدّم تجربة قيادة مريحة لمسافات طويلة. لكن حجمها الكبير يستهلك الوقود بشكل ملحوظ، ونظام التعليق الهوائي يحتاج صيانة دقيقة في الأجواء الحارة.

>> تابع قناة السومرية على منصة X

تويوتا لاند كروزر

نيسان باترول

جيب رانغلر

مرسيدس الفئة G

جي أم سي يوكون

السومرية

العراق

الرحالة

الرباعي

الخليج

الهيبة

تويوتا

ﻹعادة

السري

اخترنا لك
كيا فيزن ميتا توريسمو: ابتكار مذهل وطموح أكبر من الواقع
05:29 | 2026-01-05
وحش جديد أم خيانة للتراث؟ شارجر 2026 تعود… لكن بلا قلب
03:00 | 2026-01-04
هرب بها اثناء "التراي".. اعتقال شخص سرق عجلة اثناء التفاوض على شرائها في بغداد
02:53 | 2026-01-04
Project Viva: تحفة فنية من مكلارين أو استعراض مبالغ فيه؟
02:01 | 2026-01-03
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02
السرّ الذي لا يتحدث عنه أحد… من يملك بيانات سيارتك؟
04:54 | 2026-01-01

