تحولات سوق السيارات في العراق... صعود الكوري وثبات الياباني وزحف الصيني بقوة

يشهد سوق السيارات في واحدة من أسرع دورات التغيير في المنطقة، فالمستهلك المحلي أصبح أكثر وعياً، وأكثر ميلاً للبحث عن القيمة مقابل المال، مع تغيّر أولويات التشغيل والصيانة وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار. وفي خضم هذا المشهد، تبرز ثلاث قوى رئيسية:





- الياباني التقليدي مع

- المدّ الصيني الجديد من خلال MG، وشانجان

- التكتل الكوري المتمثل بكيا وهيونداي
- الياباني التقليدي مع
- المدّ الصيني الجديد من خلال MG، وشانجان
- إضافة إلى مفاجأة لافتة مع صعود بقوة.



خبرة راسخة واستراتيجية ذكية للكوريين

تواصل كيا وهيونداي قيادة السوق العراقي بثبات، مستفيدة من ثلاثة عوامل رئيسية:

- وفرة القطع وسهولة الصيانة مقارنةً بالياباني والأميركي.

- محركات اقتصادية تتحمل حرارة الصيف العراقي.

- مستوى تجهيزات مرتفع مقابل سعر تنافسي.

تواصل كيا وهيونداي قيادة السوق العراقي بثبات، مستفيدة من ثلاثة عوامل رئيسية:

- وفرة القطع وسهولة الصيانة مقارنةً بالياباني والأميركي.

- محركات اقتصادية تتحمل حرارة الصيف العراقي.

- مستوى تجهيزات مرتفع مقابل سعر تنافسي.

كيا تحديداً أصبحت سيارة ، مع طرازات مثل سبورتاج وريو وسيراتو، في حين تحافظ هيونداي على حضور قوي عبر النترا وتوسان وكريتا. هذا المزيج أعطى الصانع الكوري أفضلية يصعب تجاوزها سريعاً.

تويوتا: الثقة لا تزال في القمة

على الرغم من تزايد المنافسة، تبقى تويوتا العلامة الأكثر ثقة لدى العراقيين والسر ليس في التكنولوجيا الحديثة، بل في استثنائية الاعتمادية.

وما زالت ، كامري، لاندكروزر، وبرادو رموزاً للمتانة وقيمة إعادة البيع. حتى مع الأسعار المرتفعة، يفضّل كثير من المشترين دفع المزيد مقابل سيارة تدوم وتتحمل الطرق الوعرة والحرارة العالية وسوء الوقود.



الصيني: من غير موثوق إلى الأكثر نمواً

لم يعد الحديث عن السيارات الصينية في سخرية كما كان قبل عشر سنوات، بل أصبح واقعاً مؤثراً. وهنا لا بد من الاشارة الى ان هناك ثلاث علامات تقود هذه الموجة بقوة:

1- MG

حققت قفزة واضحة بفضل الاعتمادية المقبولة، التصميم العصري، وتواجد قوي للوكلاء. وأصبحت سيارات مثل MG5 وMG ZS خيارات شائعة للباحثين عن السعر المتوازن.



2- شيري

تقدم سيارات بمواصفات عالية ومحركات حديثة خاصة سلسلة Pro، مع أسعار تضرب المنافسين بقوة. كما أثبتت أداءً جيداً في المناخ الحار.

3- شانجان

من أكثر العلامات نمواً، مع طرازات مثل CS35 وCS75. توفر مستوى مقنعاً من الجودة وسعر يصعب تجاهله.

تقدم سيارات بمواصفات عالية ومحركات حديثة خاصة سلسلة Pro، مع أسعار تضرب المنافسين بقوة. كما أثبتت أداءً جيداً في المناخ الحار.

3- شانجان

من أكثر العلامات نمواً، مع طرازات مثل CS35 وCS75. توفر مستوى مقنعاً من الجودة وسعر يصعب تجاهله.

هذه العلامات أصبحت تستهدف الفئة التي تريد سيارة حديثة بتجهيزات غنية دون دفع مبالغ كبيرة، وهو ما يناسب شريحة واسعة من السوق العراقي.



سوزوكي: الصعود المفاجئ

قد تبدو سوزوكي خارج المنافسة مقارنة بالكبار، لكنها اليوم تحقق نمواً لافتاً. والسبب هو الاقتصادية الشديدة، وتحمّل المحركات الصغيرة، وتوفر القطع بأسعار منخفضة.

قد تبدو سوزوكي خارج المنافسة مقارنة بالكبار، لكنها اليوم تحقق نمواً لافتاً. والسبب هو الاقتصادية الشديدة، وتحمّل المحركات الصغيرة، وتوفر القطع بأسعار منخفضة.

طرازات مثل وديزاير أثبتت نجاحها لدى العائلات وقطاع النقل والتطبيقات.