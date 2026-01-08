الصفحة الرئيسية
تحولات سوق السيارات في العراق... صعود الكوري وثبات الياباني وزحف الصيني بقوة
عالم السيارات
2026-01-08 | 03:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
950 شوهد
يشهد سوق السيارات في
العراق
واحدة من أسرع دورات التغيير في المنطقة، فالمستهلك المحلي أصبح أكثر وعياً، وأكثر ميلاً للبحث عن القيمة مقابل المال، مع تغيّر أولويات التشغيل والصيانة وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار. وفي خضم هذا المشهد، تبرز ثلاث قوى رئيسية:
- التكتل الكوري المتمثل بكيا وهيونداي
- الياباني التقليدي مع
تويوتا
- المدّ الصيني الجديد من خلال MG،
شيري
وشانجان
- إضافة إلى مفاجأة لافتة مع صعود
سوزوكي
بقوة.
خبرة راسخة واستراتيجية ذكية للكوريين
تواصل كيا وهيونداي قيادة السوق العراقي بثبات، مستفيدة من ثلاثة عوامل رئيسية:
- وفرة القطع وسهولة الصيانة مقارنةً بالياباني والأميركي.
- محركات اقتصادية تتحمل حرارة الصيف العراقي.
- مستوى تجهيزات مرتفع مقابل سعر تنافسي.
كيا تحديداً أصبحت سيارة
الشارع العراقي
، مع طرازات مثل سبورتاج وريو وسيراتو، في حين تحافظ هيونداي على حضور قوي عبر النترا وتوسان وكريتا. هذا المزيج أعطى الصانع الكوري أفضلية يصعب تجاوزها سريعاً.
تويوتا: الثقة لا تزال في القمة
على الرغم من تزايد المنافسة، تبقى تويوتا العلامة الأكثر ثقة لدى العراقيين والسر ليس في التكنولوجيا الحديثة، بل في استثنائية الاعتمادية.
وما زالت
تويوتا كورولا
، كامري، لاندكروزر، وبرادو رموزاً للمتانة وقيمة إعادة البيع. حتى مع الأسعار المرتفعة، يفضّل كثير من المشترين دفع المزيد مقابل سيارة تدوم وتتحمل الطرق الوعرة والحرارة العالية وسوء الوقود.
الصيني: من غير موثوق إلى الأكثر نمواً
لم يعد الحديث عن السيارات الصينية في
العراق
سخرية كما كان قبل عشر سنوات، بل أصبح واقعاً مؤثراً. وهنا لا بد من الاشارة الى ان هناك ثلاث علامات تقود هذه الموجة بقوة:
1- MG
حققت قفزة واضحة بفضل الاعتمادية المقبولة، التصميم العصري، وتواجد قوي للوكلاء. وأصبحت سيارات مثل MG5 وMG ZS خيارات شائعة للباحثين عن السعر المتوازن.
2- شيري
تقدم سيارات بمواصفات عالية ومحركات حديثة خاصة سلسلة Pro، مع أسعار تضرب المنافسين بقوة. كما أثبتت أداءً جيداً في المناخ الحار.
3- شانجان
من أكثر العلامات نمواً، مع طرازات مثل CS35 وCS75. توفر مستوى مقنعاً من الجودة وسعر يصعب تجاهله.
هذه العلامات أصبحت تستهدف الفئة التي تريد سيارة حديثة بتجهيزات غنية دون دفع مبالغ كبيرة، وهو ما يناسب شريحة واسعة من السوق العراقي.
سوزوكي: الصعود المفاجئ
قد تبدو سوزوكي خارج المنافسة مقارنة بالكبار، لكنها اليوم تحقق نمواً لافتاً. والسبب هو الاقتصادية الشديدة، وتحمّل المحركات الصغيرة، وتوفر القطع بأسعار منخفضة.
طرازات مثل
سويفت
وديزاير أثبتت نجاحها لدى العائلات وقطاع النقل والتطبيقات.
في النهاية، اريد أن اشدد على تغيّر السوق العراقي بسرعة، لكن ملامحه واضحة:
- محافظة الكوري على الصدارة بفضل التوازن بين السعر والاعتمادية.
- الياباني من خلال تويوتا لا يزال الرقم الأصعب في الثقة وطول العمر.
- الصيني هو المستقبل من حيث النمو، ومن المتوقع أن يسيطر على حصة أكبر في السنوات الثلاث القادمة.
- سوزوكي تثبت أن الحجم ليس كل شيء، فالاقتصادية هي كلمة السر اليوم.
مقالات ذات صلة
التحوّل الرقمي في سوق السيارات العراقي: كيف تعيد المنصات الإلكترونية تشكيل أكبر سوق مستخدمين في البلاد؟
03:30 | 2025-12-16
انتشار السيارات الصينية في العراق: صدمة رخيصة أو تغيير جوهري؟
02:13 | 2025-10-21
إجراءات صينية ضد "حرب الأسعار" بين شركات السيارات.. هل تتأثر العجلات الصينية في العراق؟
01:18 | 2025-12-13
سيارات لا تعرف التعب: 400 ألف كيلومتر من الثقة والثبات
02:00 | 2025-10-28
محليات
عالم السيارات
تويوتا
السومرية
العراق
سوزوكي
كوريا
اليابان
الصين
شيري
الشارع العراقي
تويوتا كورولا
شارع العراقي
شارع العراق
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
محليات
40.72%
08:29 | 2026-01-06
"احتفلوا يوم الخميس".. التربية تصدر توجيهاً للمدارس كافة
08:29 | 2026-01-06
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
23.69%
08:29 | 2026-01-07
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
08:29 | 2026-01-07
اخر تحديثات الأسعار.. الدولار ينخفض تدريجيا بعد القفزة
اقتصاد
20.1%
02:41 | 2026-01-07
اخر تحديثات الأسعار.. الدولار ينخفض تدريجيا بعد القفزة
02:41 | 2026-01-07
بعد ارتفاع السوق ومعلومات "نوايا تغيير سعر الصرف".. البنك المركزي يكشف الحقيقة
اقتصاد
15.49%
01:23 | 2026-01-07
بعد ارتفاع السوق ومعلومات "نوايا تغيير سعر الصرف".. البنك المركزي يكشف الحقيقة
01:23 | 2026-01-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-07
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
Live Talk
الاستثمار المالي في ظل التحديات - Live Talk - الحلقة ١٩٨ | 2025
10:30 | 2026-01-07
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
52 دقيقة
الكلاب السائبة في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٢ | الموسم 7
15:00 | 2026-01-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-05
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
طل الصباح
سيرة عبد الكريم عبد القادر - شي لفت انتباهي 4-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-04
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
عشرين
الجمهورية.. صراع الصقور والحمائم بين البارتي واليكتي - عشرين م٤ - الحلقة ٤٩ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-03
اخترنا لك
أفضل 5 سيارات تصنع السعادة في 2026!
02:21 | 2026-01-07
كيا فيزن ميتا توريسمو: ابتكار مذهل وطموح أكبر من الواقع
05:29 | 2026-01-05
وحش جديد أم خيانة للتراث؟ شارجر 2026 تعود… لكن بلا قلب
03:00 | 2026-01-04
هرب بها اثناء "التراي".. اعتقال شخص سرق عجلة اثناء التفاوض على شرائها في بغداد
02:53 | 2026-01-04
Project Viva: تحفة فنية من مكلارين أو استعراض مبالغ فيه؟
02:01 | 2026-01-03
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02
