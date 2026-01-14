Alsumaria Tv
LIVE
تويوتا bZ4X: بداية كهربائية متحفظة وتحسّن متأخر ولكن محسوب

عالم السيارات

2026-01-14 | 04:15
تويوتا bZ4X: بداية كهربائية متحفظة وتحسّن متأخر ولكن محسوب
عندما أطلقت تويوتا bZ4X عام 2022، لم تكن تسعى إلى إبهار العالم بجرأة كهربائية، بل إلى دخول عصر السيارات الكهربائية بأسلوبها الخاص المبني على الحذر، الاعتمادية أكثر من المغامرة الى جانب كونه أسلوب محافظ. وعلى الرغم من الانتقادات المبكرة، نجحت السيارة في بيع أكثر من 150 ألف وحدة، لتصبح ثالث أكثر سيارة شعبية في فئتها في أوروبا، وهو رقم لا يُستهان به لأول محاولة كهربائية خاصة من عملاق مثل تويوتا.

 
 
 
لكن الحقيقة أن bZ4X في نسختها الأولى لم تكن رائدة تقنياً، بل متأخرة مقارنة بمنافسين أوروبيين وصينيين. تويوتا أدركت ذلك مبكراً، فجاء التحديث الجديد ليكون إعادة هندسة شبه كاملة، لا مجرد تجميل منتصف العمر.
 

تحسينات حقيقية في صميم التجربة الكهربائية
أكبر نقاط القوة في النسخة الجديدة تكمن في البطاريات ونظام الشحن. لذلك قدمت تويوتا خيارين للبطارية 57.7 و73.1 كيلوواط/ساعة، مع مدى يصل إلى569 كلم، وتحسّن ملموس في سرعة الشحن بفضل نظام التهيئة الحرارية المسبقة مع القدرة على شحن 10–80% من البطارية خلال 28 دقيقة في البرد القارس وهي أرقام يُحسب لها، خاصة أن الأداء الحراري كان من نقاط الضعف سابقاً.
يضاف الى ذلك كله ضمان البطارية حتى 10 سنوات أو مليون كيلومتر يعكس فلسفة تويوتا التقليدية المتمثلة بالطمأنينة قبل الإثارة.
 

أداء أقوى ولكن ليس ثورياً
مع تحديث وحدات eAxle واستخدام أشباه موصلات SiC، ارتفعت القوة إلى 252 كيلوواط اي ما يقارب 343 حصاناً في نسخة الدفع الرباعي وهو رقم ممتاز على الورق، يجعلها من أقوى سيارات تويوتا خارج عائلة GR.
لكن رغم ذلك، لا تزال bZ4X أقل اندفاعاً وأقل رياضية من بعض المنافسين الألمان والصينيين، وهو خيار مقصود من تويوتا وليس نقصاً تقنياً.
 
 

تفوق حقيقي في الدفع الرباعي والطرق الوعرة
على صعيد الدفع الرباعي والطرق الوعرة، تتفوق bZ4X بوضوح من خلال نظام الدفع الرباعي الذي تم تطويره بالتعاون مع سوبارو ليمنح هذه المركبة قدرات حقيقية خارج الطريق، مع X-MODE، يمكنها اجتياز عمق مياه 500 ملم، وسحب يصل إلى 1.5 طن وميزات نادرة في عالم السيارات الكهربائية.
باختصار، هذه ليست SUV كهربائية للشكل فقط، بل سيارة قادرة فعلاً وقولاً.
 

تطور مرحّب به من الداخل ولكن متأخر
تعد مقصورة تويوتا bZ4X الكهربائية الجديدة أكثر حداثة من خلال شاشة 14 بوصة، تصميم أفقي أنيق، مواد معاد تدويرها، وهدوء ملحوظ. لكنها ما زالت أقل فخامة رقمية من بعض المنافسين الصينيين الذين يقدمون تقنيات أكثر جرأة بسعر أقل.
لكن لا بد من الاشارة الى أن bZ4X اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه بعدما باتت أسرع شحناً، أكثر مدى، أقوى، وأكثر راحة. لكنها تبقى سيارة كهربائية تفكر بعقلية تويوتا التقليدية "لا قفزات جريئة، بل خطوات محسوبة".
bZ4X هي الخيار المثالي لمن يريد سيارة كهربائية موثوقة، متينة، وتدوم طويلاً…
لكنها ليست الخيار الأول لمن يبحث عن أحدث تقنيات أو أقوى إحساس رياضي.
تويوتا بدأت الطريق متأخرة، لكنها تسير الآن بثبات وهذا تماماً ما يتوقعه جمهورها.
 
 

تكنولوجيا

عالم السيارات

السومرية

تويوتا

الرباعي

سوبارو

يارين

ﻹعادة

هندسة

الصين

الجدي

اخترنا لك
جيب كومباس الجديد: قفزة تقنية كبيرة مع تحفظات على التصميم الداخلي
03:08 | 2026-01-13
رام TRX 2027: وحش العضلات يعود بقوة 777 حصان
07:58 | 2026-01-12
الكهرباء تدخل السوق العراقي: صعود السيارات الهجينة وبدايات المركبات الكهربائية
03:38 | 2026-01-11
تحالف الدولة والسوق: السيارات تتحول إلى رافعة اقتصادية جديدة في العراق
03:00 | 2026-01-10
تحولات سوق السيارات في العراق... صعود الكوري وثبات الياباني وزحف الصيني بقوة
03:20 | 2026-01-08
أفضل 5 سيارات تصنع السعادة في 2026!
02:21 | 2026-01-07

