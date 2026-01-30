الصفحة الرئيسية
التكلفة الخفية لامتلاك سيارة كهربائية في 2026... ما لا يخبرك به البائعون!
عالم السيارات
2026-01-30 | 02:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
741 شوهد
السيارات الكهربائية تُباع اليوم على أنها الأرخص تشغيلًا والأذكى مستقبلًا. لكن في 2026، السؤال الحقيقي لم يعد كم تستهلك؟ بل كم ستدفع فعليًا بعد الشراء؟
وراء الهدوء، والتسارع السلس، وانعدام استهلاك الوقود، تختبئ تكاليف لا تظهر في الإعلان لكنها تظهر في الحساب البنكي.
ما هي التكلفة الخفية فعلًا؟
1- البطارية: القلب الأغلى
يتراوح متوسط عمر بطاريات الليثيوم الحديثة بين 8 و 12 سنة أو 160-240 ألف كلم.
كذلك تتراوح تكلفة الاستبدال في العام 2026 بين 7,000 و 15,000 دولار حسب السعة والشركة. صحيح أن الأسعار تنخفض تدريجيًا، لكنها ما زالت عالية وهو أمر مخيف بعد انتهاء الضمان. كذلك تجدر الاشارة الى ان بعض الشركات تغطي البطارية حتى 8 سنوات، لكن الأداء يتراجع قبل ذلك.
2- الشحن ليس دائمًا رخيصًا
يعد الشحن المنزلي الأرخص، لكنه يتطلب تركيب شاحن خاص قد يكلف ما بين 1000- 2500 دولار أميركي. أما الشحن السريع (DC Fast Charging)فهو أغلى مما يتوقعه البعض، ويصل في بعض الدول من تكلفة الوقود لكل 100 كلم. كما تشير بعض التقارير الى أن الاستخدام المتكرر للشحن السريع قد يسرّع من تدهور البطارية.
3- الصيانة أقل… لكن المفاجأة عند أول إصلاح
صحيح انه مع السيارات الكهربائية لا نستعمل زيت محرك ولا ناقل حركة تقليدي، وهذا ما يجعل الكثيرين يعتقدون أن السيارة الكهربائية مريحة بلا صداع.
لكن الواقع مختلف 100 بالمئة، والإلكترونيات هنا هي البطل والمشكلة في الوقت نفسه
أي عطل في الأنظمة الذكية، الشاشات، أو أنظمة مساعدة السائق لا يُعالج بمفتاح ومفك،
بل بتقنيات معقدة وفاتورة من المؤكد أنها أعلى.
كذلك اذا تعرضت السيارة الكهربائية لحادث بسيط، فتأكد بأن الفاتورة ليست بسيطة لأن السيارات الكهربائية أثقل وزنًا وبطارياتها شديدة الحساسية، ما يجعل حتى الأضرار الخفيفة أكثر كلفة من سيارة تقليدية مماثلة.
في النهاية، صحيح أن الصيانة اليومية أقل لكن عندما يحين وقت الإصلاح، تكتشف أن الهدوء الكهربائي له ثمن.
4- التأمين وقيمة إعادة البيع… الوجه الآخر للسيارة الكهربائية
عند الحديث عن امتلاك سيارة كهربائية، غالبًا ما يتم
تجاهل
بندين حسّاسين: التأمين والاستهلاك.
في الواقع، أقساط التأمين على السيارات الكهربائية في 2026 أعلى في كثير من الحالات بنسبة تتراوح بين 10 و 20٪ مقارنة بالسيارات التقليدية، ليس بسبب الخطورة، بل بسبب كلفة الإصلاح المرتفعة وتعقيد المكوّنات.
أما قيمة إعادة البيع، فهي قصة مختلفة تمامًا. لأن بعض السيارات الكهربائية تفقد قيمتها بسرعة تفوق المتوقع، والسبب ليس ضعفها، بل سرعة تطور التكنولوجيا. كل عام تظهر موديلات جديدة بمدى أطول، شحن أسرع، وسعر أقل، ما يجعل طراز العام الماضي يبدو قديماً في سوق يتحرك بسرعة غير مسبوقة.
5- المدى الحقيقي… ليس دائمًا كما في الكتالوغ
الأرقام المعلنة عن المدى تبدو رائعة، لكن الواقع يختلف. في ظروف الاستخدام اليومية، خصوصًا في
الشتاء
القارس أو الحر الشديد، قد ينخفض المدى الحقيقي للسيارة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 15 و 30٪. التدفئة في الشتاء أو التكييف في الصيف ليسا تفصيلاً بسيطًا، بل استهلاك مباشر من البطارية، ينعكس فورًا على عدد الكيلومترات التي يمكنك قطعها قبل إعادة الشحن. وهنا يبدأ التحدي الحقيقي، خصوصًا لمن يعتمد على السيارة لمسافات طويلة أو تنقل يومي مكثف.
هل السيارة الكهربائية خيار ذكي في العام 2026؟
الإجابة طبعاً نعم، لكن هذه النعم يجب ان يرافقها وعي كامل. فالسيارة الكهربائية اليوم أكثر هدوءًا، أكثر تطورًا، وأقل تكلفة في الاستخدام اليومي. لكنها في المقابل ليست دائمًا الخيار الأرخص على المدى الطويل، وتتطلب فهمًا دقيقًا لنمط القيادة، البنية التحتية المتاحة، وطبيعة الاستخدام اليومي.
الخيار الذكي لم يعد سؤالًا بسيطًا: كهربائي أم لا؟ بل سؤال أعمق بكثير وهو: هل السيارة الكهربائية تناسبك اليوم؟ أم ستكون خيارًا أفضل لك بعد ثلاث سنوات؟
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
السومرية
العراق
سيارة كهربائية
الشتاء
