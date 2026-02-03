360 مركبة كيا باياد عراقية

وقالت المديرة العامة للشركة، دانا سعدالله سعيد، في بيان ورد لـ ، إن "سيارات 2700 تم تجميعها بالكامل في مصنع لإنتاج السيارات، ضمن ثماني مراحل رئيسية تشمل: تجميع الشاصي، محطات الزيت والوقود، أنظمة تبريد الغاز، تجميع الهيكل، والفحصين الفني والهندسي النهائي"، مبينة ان "كل مركبة خضعت لاختبار ميداني خاص بإشراف مباشر من شعبة الجودة لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة".وتُعد هذه الدفعة الأولى من أصل 1000 مركبة سيتم تجميعها خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن "سيارات كيا الميدانية تحظى بطلب واسع في السوق المحلية لما تتميز به من كفاءة عالية وتحمل، وتلبي احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي على حد سواء".الجدير بالذكر أن الشركة سبق أن جمعت 2744 سيارة صالون من طرازات كيا (أوبتيما، كارينز، بيكانتو، سيراتو)، إلى جانب 3044 مركبة حمل من نفس العلامة التجارية.ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الشركة المستمرة لتوسيع خطوط الإنتاج وتعزيز الشراكات العالمية، بما يعزز من قيمة قطاع صناعة السيارات في .