مازدا CX-6e: أناقة كهربائية جريئة بطموح أوروبي كبير

في سوقٍ مزدحم بالسيارات الكهربائية المتشابهة حدّ الملل، تحاول مازدا أن تكون مختلفة عن غيرها. وفي هذا الاطار، يمكننا اعتبار طرازCX-6e ليس مجرد SUV كهربائي جديد، بل بيان تصميمي وفلسفي ياباني بنكهة أوروبية.

لكن خلف هذا العرض المبهر من الشاشات والأرقام والطقوس الترحيبية، هل تقف سيارة قادرة فعلاً على إقناع السائق المتطلب، أو مجرد تحفة تقنية جميلة المظهر؟



فلسفة Kodo بثوب كهربائي



تمثل مازدا CX-6e دخولاً جريئاً إلى فئة الـSUV الكهربائية المتوسطة، مع تركيز واضح على التصميم قبل أي شيء آخر. وتطورت لغة Kodo هنا إلى شكل أكثر حداثة ودرامية مع الخطوط المشدودة، المرايا الرقمية، الإضاءةال متحركة، والسقف ثنائي اللون الذي يعطي السيارة حضوراً بصرياً أقوى من معظم المنافسين الأوروبيين. عملياً، تلفتك المساحات الممتازة من خلال خلفي يتسع حتى 1,434 لتر وقاعدة عجلات طويلة تخدم الركاب في الصف الثاني بشكل لافت.



إبداع أو تعقيد زائد؟



من الداخل تشكل المقصورة نقطة التفوق الحقيقية. وتظهر فلسفة "ما" اليابانية في فراغات مدروسة، إضاءة محيطية بـ256 لوناً، وسقف بانورامي ضخم. كذلك تبدو الشاشة قياس 26 إنش فائقة العرض مذهلة تقنياً، بدقة وسرعة استجابة عالية، لكن يمكن القول إن مازدا ربما بالغت في الاعتماد على العرض البصري على حساب البساطة التشغيلية، خاصة أثناء القيادة. كما جاءت إضافة سماعات الرأس في مساند المقاعد فكرة ذكية للعائلات، لكنها أقرب لترف تقني منه ضرورة حقيقية.



شحن سريع ينقذ موقف الأداء



من ناحية الأداء، الأرقام تتكلم بثقة مع 258 حصاناً، وتسارع 0–100 كلم/س خلال 7.9 ثوانٍ، ومدى 484 كلم مع بطارية LFP. هذه أرقام جيدة، لكنها لا تضع CX-6e في مقدمة الفئة، خصوصاً أمام منافسين صينيين وأوروبيين يقدمون مدى أطول وتسارعاً أقوى. إشارة الى أن الشحن السريع من 10 إلى 80% يتم خلال 24 دقيقة وهي نقطة إيجابية واضحة.





جميلة، ذكية… لكنها ليست الصفقة الأذكى في فئتها



يحسب لمازدا العمل الجاد على الديناميكية مع ضبط أوروبي دقيق للتعليق، توجيه مباشر، عزل صوتي متقن، مع محاولة الحفاظ على روح "Jinba Ittai". لكن الحقيقة أن الوزن العالي للسيارات الكهربائية سيظل عائقاً أمام الإحساس الرياضي الذي تشتهر به مازدا في سياراتها التقليدية.أما الجانب المثير للجدل فهو التصنيع في بالتعاون مع شانجان.