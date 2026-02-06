فولكسفاغن ID. Era 9X: كهرباء بعكاز بنزين.. حل ذكي أم تنازل متأخر؟

بعد سنوات من المراهنة الكاملة على السيارات الكهربائية الخالصة، قررت أخيرًا الاعتراف بالحقيقة المزعجة: المدى ما زال مشكلة. الا أن الحل جاء من وعلى شكل SUV عملاقة تعمل بالكهرباء وتستعين بمحرك بنزين في الخفاء.

إعادة رسم رسم استراتيجية



تمثل ID. Era 9X القطعة المفقودة في استراتيجية فولكسفاغن الكهربائية من خلال سيارة كهربائية بمدى ممتد عبر محرك بنزين يعمل كمولّد فقط، دون أي اتصال بالعجلات. وقد خصصت فولكسفاغن هذا النموذج للسوق الصينية عبر شراكة VW-SAIC، وهو إنتاج فعلي لمفهوم عُرض العام الماضي.

من حيث الحجم، نحن أمام واحدة من أضخم سيارات فولكسفاغن في التاريخ، فالطول يتجاوز 5.2 امتار، وقاعدة عجلات تفوق معظم سيارات المجموعة، ووزن يصل إلى 2.7 طن. كما يميل تصميمها الخارجي إلى ، مع لغة تصميم جديدة خُصصت للصين، ما يعكس بوضوح إلى أين تتجه أولويات الشركة اليوم.



كهرباء أولًا والبنزين خطة احتياط

مع فولكسفاغن ID. Era 9X، لا يتمثل الحقيقي في التصميم او الحجم، انما بنظام الدفع. وقد زودت هذه المركبة بمحرك بنزين 1.5 لتر توربو يولد نحو 141 حصانًا، يعمل فقط لتوليد الكهرباء، مدعوم بمحرك كهربائي واحد بقوة 295 حصانًا، أو محركين بقوة إجمالية تصل إلى 510 أحصنة مع دفع رباعي. كما يتجاوز مدى البطارية (51.1 أو 65.2 كيلوواط/س) 400 كلم، بينما يقترب المدى الإجمالي من 1000 كلم.



سيارة بلا قلق مدى لكن مع قلق إستراتيجي أكبر

مما لا شكّ فيه بأن ID. Era 9X يمثل حلاً تقنياً وعملياً لمشكلة قلق المدى، لكنه في الوقت نفسه يكشف ارتباك فولكسفاغن الاستراتيجي وتسرّعها في إعلان القطيعة مع محركات الاحتراق قبل نضوج البنية التحتية والتقنيات اللازمة.

على الورق، تبدو المعادلة مغرية:

- أداء قوي

- لا قلق بالنسبة للمدى المقطوع

- بطارية من السيارات الكهربائية الخالصة بنفس المدى

- مرونة استخدام يومية أعلى

لكن برأيي، الصورة ليست وردية بالكامل:

1- هذا الحل يكشف ضمنيًا أن فولكسفاغن استعجلت بإعلان نهاية محركات الاحتراق. والآن تمثل العودة لمحرك بنزين، حتى كمولد، اعتراف تقني بأن البنية التحتية والبطاريات لم تنضج بعد.

2- الوزن الضخم يضرب الكفاءة والديناميكية، ويجعل السيارة أقرب إلى محطة طاقة متحركة منها إلى SUV رياضية.

3- حصر هذا الابتكار في يؤكد أن فولكسفاغن أصبحت تتبع السوق بدل قيادته، بينما المنافسون الصينيون سبقوها فعليًا في هذه التقنية منذ سنوات.

4- التعقيد الميكانيكي (محرك + نظام كهربائي كامل) يعني تكاليف أعلى، وصيانة أعقد على المدى الطويل.

مع ذلك، لا يمكن إنكار منطق ونجاح هذه الفكرة. حتى بي ام دبليو تفكر بإحياء هذه التقنية، ومصادر متابعة تكشف ان فولكسفاغن تفكر في استخدامها في أسواق .



باختصار، ID. Era 9X ليست ثورة، بل حل وسط ذكي ومتأخر. سيارة تعالج قلق المدى بواقعية، لكنها تكشف أن الانتقال إلى الكهرباء الكاملة لم يكن مدروسًا بعمق كما رُوّج له.

إنها خطوة عملية لكنها ليست شجاعة وابتكار مفيد لكنه ليس قيادة للمستقبل، بل محاولة للحاق به.