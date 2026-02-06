فولكسفاغن ID. Era 9X: كهرباء بعكاز بنزين.. حل ذكي أم تنازل متأخر؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555197-639057902793145662.jpg
فولكسفاغن ID. Era 9X: كهرباء بعكاز بنزين.. حل ذكي أم تنازل متأخر؟
عالم السيارات
2026-02-06 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
152 شوهد
بعد سنوات من المراهنة الكاملة على السيارات الكهربائية الخالصة، قررت
فولكسفاغن
أخيرًا الاعتراف بالحقيقة المزعجة: المدى ما زال مشكلة. الا أن الحل جاء من
الصين
وعلى شكل SUV عملاقة تعمل بالكهرباء وتستعين بمحرك بنزين في الخفاء.
إعادة رسم رسم استراتيجية
فولكسفاغن
تمثل ID. Era 9X القطعة المفقودة في استراتيجية فولكسفاغن الكهربائية من خلال سيارة كهربائية بمدى ممتد عبر محرك بنزين يعمل كمولّد فقط، دون أي اتصال بالعجلات. وقد خصصت فولكسفاغن هذا النموذج للسوق الصينية عبر شراكة VW-SAIC، وهو إنتاج فعلي لمفهوم عُرض العام الماضي.
من حيث الحجم، نحن أمام واحدة من أضخم سيارات فولكسفاغن في التاريخ، فالطول يتجاوز 5.2 امتار، وقاعدة عجلات تفوق معظم سيارات المجموعة، ووزن يصل إلى 2.7 طن. كما يميل تصميمها الخارجي إلى
نكهة
رينج روفر
، مع لغة تصميم جديدة خُصصت للصين، ما يعكس بوضوح إلى أين تتجه أولويات الشركة اليوم.
كهرباء أولًا والبنزين خطة احتياط
مع فولكسفاغن ID. Era 9X، لا يتمثل
الجوهر
الحقيقي في التصميم او الحجم، انما بنظام الدفع. وقد زودت هذه المركبة بمحرك بنزين 1.5 لتر توربو يولد نحو 141 حصانًا، يعمل فقط لتوليد الكهرباء، مدعوم بمحرك كهربائي واحد بقوة 295 حصانًا، أو محركين بقوة إجمالية تصل إلى 510 أحصنة مع دفع رباعي. كما يتجاوز مدى البطارية (51.1 أو 65.2 كيلوواط/س) 400 كلم، بينما يقترب المدى الإجمالي من 1000 كلم.
سيارة بلا قلق مدى لكن مع قلق إستراتيجي أكبر
مما لا شكّ فيه بأن ID. Era 9X يمثل حلاً تقنياً وعملياً لمشكلة قلق المدى، لكنه في الوقت نفسه يكشف ارتباك فولكسفاغن الاستراتيجي وتسرّعها في إعلان القطيعة مع محركات الاحتراق قبل نضوج البنية التحتية والتقنيات اللازمة.
على الورق، تبدو المعادلة مغرية:
- أداء قوي
- لا قلق بالنسبة للمدى المقطوع
- بطارية
أصغر
من السيارات الكهربائية الخالصة بنفس المدى
- مرونة استخدام يومية أعلى
لكن برأيي، الصورة ليست وردية بالكامل:
1- هذا الحل يكشف ضمنيًا أن فولكسفاغن استعجلت بإعلان نهاية محركات الاحتراق. والآن تمثل العودة لمحرك بنزين، حتى كمولد، اعتراف تقني بأن البنية التحتية والبطاريات لم تنضج بعد.
2- الوزن الضخم يضرب الكفاءة والديناميكية، ويجعل السيارة أقرب إلى محطة طاقة متحركة منها إلى SUV رياضية.
3- حصر هذا الابتكار في
الصين
يؤكد أن فولكسفاغن أصبحت تتبع السوق بدل قيادته، بينما المنافسون الصينيون سبقوها فعليًا في هذه التقنية منذ سنوات.
4- التعقيد الميكانيكي (محرك + نظام كهربائي كامل) يعني تكاليف أعلى، وصيانة أعقد على المدى الطويل.
مع ذلك، لا يمكن إنكار منطق ونجاح هذه الفكرة. حتى بي ام دبليو تفكر بإحياء هذه التقنية، ومصادر متابعة تكشف ان فولكسفاغن تفكر في استخدامها في أسواق
الولايات المتحدة
.
باختصار، ID. Era 9X ليست ثورة، بل حل وسط ذكي ومتأخر. سيارة تعالج قلق المدى بواقعية، لكنها تكشف أن الانتقال إلى الكهرباء الكاملة لم يكن مدروسًا بعمق كما رُوّج له.
إنها خطوة عملية لكنها ليست شجاعة وابتكار مفيد لكنه ليس قيادة للمستقبل، بل محاولة للحاق به.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
الشيخ نعيم قاسم: لن نقبل بنزع السلاح والمشاركة بلجنة المكيانيزم تنازل مجاني
08:57 | 2025-12-05
تويوتا bZ4X: بداية كهربائية متحفظة وتحسّن متأخر ولكن محسوب
04:15 | 2026-01-14
تنازل السوداني للمالكي.. 3 سيناريوهات محتملة وراء القرار المفاجئ
03:40 | 2026-01-11
فولكسفاغن T-Roc الجديد: تطوير كبير لكن بعيوب
03:00 | 2025-12-27
فولكسفاغن
SUV
Volkswagen
السومرية
العراق
الولايات المتحدة
رينج روفر
الخالص
الجوهر
الاعتر
ﻹعادة
الخال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجات البرد تعود.. والعراقيون يستقبلون ضيفا جديدا
محليات
32.28%
00:55 | 2026-02-05
موجات البرد تعود.. والعراقيون يستقبلون ضيفا جديدا
00:55 | 2026-02-05
الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية
اقتصاد
27.64%
08:29 | 2026-02-04
الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية
08:29 | 2026-02-04
خبر يخص فئة من المتقاعدين
محليات
23.02%
02:10 | 2026-02-05
خبر يخص فئة من المتقاعدين
02:10 | 2026-02-05
تنبيه للعراقيين من يومي غد وبعد غد
محليات
17.05%
12:55 | 2026-02-04
تنبيه للعراقيين من يومي غد وبعد غد
12:55 | 2026-02-04
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
الأكثر مشاهدة
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
اخترنا لك
ألفا روميو جوليا كوادريفوليو "لونا روسا": جميلة حد الإبهار… ومخيبة بقدر الطموح
06:19 | 2026-02-04
مازدا CX-6e: أناقة كهربائية جريئة بطموح أوروبي كبير
04:36 | 2026-02-03
360 مركبة كيا باياد عراقية
04:32 | 2026-02-03
بيجو 408 الجديدة: تصميم جريء وطموح أكبر من الواقع
03:02 | 2026-02-01
بدء فصل جديد لقطاع السيارات في الموصل
05:56 | 2026-01-31
التكلفة الخفية لامتلاك سيارة كهربائية في 2026... ما لا يخبرك به البائعون!
02:51 | 2026-01-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.