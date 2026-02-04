ألفا روميو جوليا كوادريفوليو "لونا روسا": جميلة حد الإبهار… ومخيبة بقدر الطموح

في زمن تحوّلت فيه السيارات الرياضية إلى منتجات تسويق أكثر منها أدوات قيادة خالصة، تأتي ألفا بنسخة محدودة من جوليا كوادريفوليو مستوحاة من عالم الإبحار. عشرة سيارات فقط، ضجيج إعلامي كبير، وأرقام ديناميكا هوائية مثيرة للجدل. السؤال الحقيقي: هل نحن أمام قفزة هندسية… أو قطعة فنية باهظة الثمن موجهة لهواة الجمع؟

الجانح الذي أعاد تعريف ثبات جوليا

تنطلق نسخة Luna Rossa من قاعدة جوليا كوادريفوليو المعروفة بمحركها V6 سعة 2.9 لتر بقوة 520 حصاناً، لكنها تضيف حزمة ديناميكا هوائية من ألياف الكربون تجعلها، بحسب ألفا ، تولد خمسة أضعاف القوة الضاغطة مقارنة بالطراز القياسي، أي نحو 140 كلغ عند سرعة 300 كلم/س. أما الجانح الخلفي المزدوج المستوحى من زعانف قوارب كأس أميركا فهو نجم العرض بلا منازع، ليس شكلاً فقط، بل وظيفة حقيقية لزيادة الثبات مع الحفاظ على سرعة قصوى معلنة تبلغ 300 كلم/س.



تقنياً، ما قامت به ألفا روميو مثير للإعجاب: توزيع هوائي متوازن (40% على المحور الأمامي)، إدارة دقيقة لتدفقات الهواء أسفل السيارة، واستغلال واضح لتأثير الأرض. ولا تظهر هذه التفاصيل في سيارات "الإصدارات الخاصة" المعتادة التي تكتفي بملصقات وألوان مختلفة. من هذه الزاوية، تتفوّق Luna Rossa على معظم المنافسين الذين يكتفون بتعديلات شكلية في فئة السيدان الرياضية عالية الأداء. تنطلق نسخة Luna Rossa من قاعدة جوليا كوادريفوليو المعروفة بمحركها V6 سعة 2.9 لتر بقوة 520 حصاناً، لكنها تضيف حزمة ديناميكا هوائية من ألياف الكربون تجعلها، بحسب ألفا ، تولد خمسة أضعاف القوة الضاغطة مقارنة بالطراز القياسي، أي نحو 140 كلغ عند سرعة 300 كلم/س. أما الجانح الخلفي المزدوج المستوحى من زعانف قوارب كأس أميركا فهو نجم العرض بلا منازع، ليس شكلاً فقط، بل وظيفة حقيقية لزيادة الثبات مع الحفاظ على سرعة قصوى معلنة تبلغ 300 كلم/س.تقنياً، ما قامت به ألفا روميو مثير للإعجاب: توزيع هوائي متوازن (40% على المحور الأمامي)، إدارة دقيقة لتدفقات الهواء أسفل السيارة، واستغلال واضح لتأثير الأرض. ولا تظهر هذه التفاصيل في سيارات "الإصدارات الخاصة" المعتادة التي تكتفي بملصقات وألوان مختلفة. من هذه الزاوية، تتفوّق Luna Rossa على معظم المنافسين الذين يكتفون بتعديلات شكلية في فئة السيدان الرياضية عالية الأداء.



شغف إيطالي بلا اختراق تقني

لكن الصورة ليست مثالية دائماً، فالأداء الميكانيكي بقي كما هو؛ نفس المحرك، نفس القوة، ونفس أرقام التسارع تقريباً. كل "التطرّف" هنا هوائي وبصري أكثر منه ثورة في منظومة الدفع. كما أن التركيز المفرط على المواد الفاخرة، من طلاء يدوي متقزّح إلى أجزاء حقيقية من القارب داخل المقصورة، يجعل السيارة أقرب إلى عمل فني متحرك منها إلى أداة قيادة يومية قابلة للاستغلال على الحلبات أو الطرق العامة.

لكن الصورة ليست مثالية دائماً، فالأداء الميكانيكي بقي كما هو؛ نفس المحرك، نفس القوة، ونفس أرقام التسارع تقريباً. كل "التطرّف" هنا هوائي وبصري أكثر منه ثورة في منظومة الدفع. كما أن التركيز المفرط على المواد الفاخرة، من طلاء يدوي متقزّح إلى أجزاء حقيقية من القارب داخل المقصورة، يجعل السيارة أقرب إلى عمل فني متحرك منها إلى أداة قيادة يومية قابلة للاستغلال على الحلبات أو الطرق العامة.كذلك تجدر الاشارة الى أن هناك أيضاً مفارقة واضحة تتمثل بأن السيارة محدودة بعشر نسخ فقط، بيعت كلها مسبقاً، يُروّج لها كقمة تطور جوليا. عملياً، تأثيرها على السوق أو على مستقبل الفئة شبه معدوم لأنها بصراحة لا تغيّر قواعد اللعبة مثلما فعلت بعض نسخ M أو AMG في الماضي، بل تؤكد أن ألفا روميو ما زالت بارعة في صناعة الشغف أكثر من إعادة تعريف الأداء.