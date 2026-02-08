عندما أسقطت تويوتا عرش ديترويت... القصة التي جعلت السيارة المملة تعيد كتابة قواعد صناعة السيارات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
06:00 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555421-639059607424092447.jpg
عندما أسقطت تويوتا عرش ديترويت... القصة التي جعلت السيارة المملة تعيد كتابة قواعد صناعة السيارات
عالم السيارات
2026-02-08 | 02:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
في منتصف السبعينيات، كانت شوارع
أمريكا
تشبه استعراضًا دائمًا للعضلات. محركات V8 ضخمة، استهلاك وقود لا يُحسب، وثقة مطلقة بأن ديترويت هي عاصمة السيارات الأبدية. لم يكن أحد يتخيّل أن التهديد الحقيقي لن يأتي من سيارة رياضية أوروبية، بل من سيدان يابانية صغيرة، هادئة، وبلا أي ادعاءات.
السيارة التي سخروا منها… ثم أنقذت العالم من أزمة الوقود
عندما وصلت
تويوتا كورولا
وكامري إلى الأسواق العالمية، وُصفت بأنها سيارات بلا شخصية. تصميم محافظ، أداء متواضع، ولا صوت محرك يستحق الالتفات. لكن خلف هذا الهدوء، كانت هناك فلسفة مختلفة تمامًا: أن تكون السيارة أداة موثوقة للحياة اليومية، لا مجرد استعراض قوة.
ثم جاء عامل لم يكن في الحسبان: أزمة النفط. فجأة أصبح استهلاك الوقود قضية وطنية، وتحولت محطات الوقود إلى طوابير غضب. في تلك اللحظة، بدت سيارات ديترويت وكأنها ديناصورات عطشى، بينما ظهرت السيارات اليابانية كحل عملي ومنطقي.
الثورة
التي حدثت داخل المصنع
لكن السر الحقيقي لم يكن في المحركات الصغيرة فقط، بل في طريقة التصنيع.
تويوتا
لم تبنِ سياراتها على مبدأ "أصلح الخطأ بعد حدوثه"، بل على فكرة منع الخطأ من الأساس. نظام إنتاج صارم، مراقبة جودة دقيقة، واحترام غير مسبوق للتفاصيل الصغيرة. أشياء لا تظهر في الإعلانات، لكنها تظهر بعد خمس سنوات من الاستخدام.
بدأت القصص تتكرر مع سيارات تقطع 300 ألف كيلومتر دون أعطال كبيرة، ملاك لا يعرفون طريق ورش الصيانة، وقيمة إعادة بيع لا تهبط. شيئًا فشيئًا، تغيرت صورة "السيارة المملة" إلى "السيارة الذكية".
هزيمة ديترويت وانتصار الاعتمادية
ديترويت استيقظت متأخرة. جنرال موتورز، فورد، وكرايسلر اكتشفوا أن المشكلة ليست في التسويق بل في الفلسفة. لم تعد الحصانة تُقاس بعدد الأسطوانات، بل بعدد الأيام التي تقضيها السيارة على الطريق دون مشاكل.
هذه الثورة لم تبقَ في أميركا. في الشرق الأوسط، حيث الحرارة قاسية والمسافات طويلة، أصبحت الاعتمادية
عملة نادرة
. وجد المستهلك الخليجي في سيارات تويوتا ما لا تقدمه العلامات الفاخرة من راحة نفسية. سيارة تعمل كل صباح، تتحمل الحر، الرمل، والتحميل الزائد، ولا تطالبك باعتذار في نهاية الشهر.
النهاية التي بدأت بهدوء
هكذا، دون ضجيج إعلامي، ودون حملات بطولية، أعادت تويوتا تعريف معنى "السيارة الجيدة". لم تعد القوة وحدها كافية، ولا التصميم وحده مقنعًا. أصبح السؤال الحقيقي: هل ستخذلك هذه السيارة؟
اليوم، بعد عقود، لا تزال آثار تلك اللحظة حاضرة. كل شركة تتحدث عن الجودة، عن الاعتمادية، عن تجربة خالية من القلق. هذا ليس ابتكارًا حديثًا، بل صدى لهزيمة تاريخية تلقاها عمالقة ديترويت على يد سيارة وُصفت يومًا بأنها مملة، لكن احفظوا جيداً بأن أكثر الثورات تأثيرًا في عالم السيارات لم تبدأ بزئير محرك، بل بصوت محرك هادئ لا يتعطل.\
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
خمس سيارات غيّرت مسار صناعة السيارات إلى الأبد
03:00 | 2025-11-23
GR GT: عندما تحلم تويوتا بسيارة سباق للشارع
05:41 | 2026-01-20
2025... عام انكشاف الوهم الكبير في صناعة السيارات
03:11 | 2025-12-30
صناعة السيارات العراقية: من الشعارات إلى الواقع بين الأمل والتحديات
03:00 | 2025-11-16
ديترويت
تويوتا
السومرية
تويوتا كورولا
عملة نادرة
كرايسلر
اليابان
الخليج
أمريكا
الحصان
الثورة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
محليات
33.2%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
دوليات
29.42%
05:06 | 2026-02-06
عمان تكشف عن آخر تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية
05:06 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
محليات
20.75%
04:56 | 2026-02-06
تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟
04:56 | 2026-02-06
مع الاغلاق.. ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل
أمن
16.63%
08:36 | 2026-02-07
مع الاغلاق.. ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل
08:36 | 2026-02-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
اخترنا لك
فولكسفاغن ID. Era 9X: كهرباء بعكاز بنزين.. حل ذكي أم تنازل متأخر؟
03:00 | 2026-02-06
ألفا روميو جوليا كوادريفوليو "لونا روسا": جميلة حد الإبهار… ومخيبة بقدر الطموح
06:19 | 2026-02-04
مازدا CX-6e: أناقة كهربائية جريئة بطموح أوروبي كبير
04:36 | 2026-02-03
360 مركبة كيا باياد عراقية
04:32 | 2026-02-03
بيجو 408 الجديدة: تصميم جريء وطموح أكبر من الواقع
03:02 | 2026-02-01
بدء فصل جديد لقطاع السيارات في الموصل
05:56 | 2026-01-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.