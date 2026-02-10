موستانغ دارك هورس SC: حين تتحول العضلات الأميركية إلى معادلة فيزيائية بلا رحمة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555716-639063114397428579.jpg
موستانغ دارك هورس SC: حين تتحول العضلات الأميركية إلى معادلة فيزيائية بلا رحمة
عالم السيارات
2026-02-10 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
99 شوهد
في عالم السيارات الرياضية، كثيرون يتحدثون عن القوة، وقليلون فقط يفهمون كيف تُستخدم. لكن الأخطر هم الذين يصممون سيارة وكأنها وُلدت على حلبة سباق وليس على طرقات المدينة.
موستانغ دارك هورس SC ليست مجرد إصدار أقوى من موستانغ، بل بيان هندسي واضح يقول: "العصر الجديد لسيارات العضلات لا يُقاس بعدد الأحصنة فقط، بل بمدى احترامها لقوانين
الفيزياء
".
سلاح صُمم على الإسفلت الحارق
تم تطوير موستانغ دارك هورس SC على يد مهندسين يعيشون فعليًا في الحلبات، وليس خلف المكاتب. هذه ليست جملة تسويقية، بل حقيقة تنعكس في كل تفصيلة ميكانيكية وهوائية في السيارة. نعم، محرك V8 بسعة 5.2 ليتر مع شاحن فائق وناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات يقدم موسيقى ميكانيكية ترفع الأدرينالين، لكن هذا ليس جوهر القصة.
القصة الحقيقية تبدأ من الهوس بتقليل الوزن والتحكم به، لأن فورد نزعت حوالي 150 رطلاً من الوزن عبر استخدام جنوط من ألياف الكربون ومكابح بريمبو كربون-سيراميك ضمن حزمة Track Pack. ليس ذلك فقط، بل تم استبدال مكونات التعليق الفولاذية بروابط أخف وأكثر صلابة، مع إضافة دعامة برج المساعدات المصنوعة من المغنيسيوم لتقليل الكتلة غير المعلّقة وتحسين دقة التوجيه.
وهنا لا بد من التوقف عن نقطة أن فورد لا تبيع سيارة مريحة… بل سيارة متطرفة. كل هذه الحلول تعني قساوة أكبر على الطرق العادية وتكاليف صيانة أعلى، وهو أمر قد لا يناسب حتى بعض عشاق موستانغ التقليديين.
620 رطلاً من
الهيبة
: موستانغ تتكلم بلغة السوبركار
على مستوى الديناميكا الهوائية، الوضع أكثر جرأة. غطاء المحرك المصنوع من الألمنيوم يحتوي على فتحة تهوئة ضخمة لا تساعد فقط في تبريد مجموعة الحركة، بل تعيد تشكيل تدفق الهواء فوق المقدمة. عند إزالة صينية الفتحة، يتم توليد قوة ضغط سفلي تعادل 2.5 ضعف ما يقدمه غطاء دارك هورس العادي.
أما الجانح الخلفي المصنوع من ألياف الكربون في نسخة Track Pack، فيولد رقمًا يكاد يكون صادمًا لسيارة تحمل شعار موستانغ. 620 رطلاً من القوة الضاغطة عند سرعة 180 ميل/س. هذا رقم كنا نربطه سابقًا بسيارات سوبركار أوروبية لا بسيارات عضلية أميركية.
لكن الأداء بدون سيطرة هو مجرد فوضى. لذلك زوّدت السيارة بنظام تحكم متغير بالجر بخمس مستويات، إضافة إلى إمكانية تعطيل أنظمة الثبات بالكامل. خطوة جريئة، لكنها تحمل مخاطرة واضحة لأن السيارة تمنحك الحرية الكاملة لكنها لا تسامح على الأخطاء.
لا
رحمة
للهواة
هذه السيارة ليست للمتباهين في المقاهي ولا لعشّاق الخط المستقيم فقط. من لا يفهم معنى الجر، وتوازن الهيكل، ونقطة الكبح، سيتحول من سائق إلى
راكب
خلال ثوانٍ.
ومما لا شك فيه بأن تموضع دارك هورس SC واضح جدًا داخل عائلة موستان فهي أعلى من دارك هورس Performance Package، وأقل تطرفًا من الوحش GTD. منطقة رمادية بين سيارة شارع متوحشة وسيارة حلبة مقنّعة بلوحات مرورية.
باختصار، موستانغ دارك هورس SC ليست محاولة لإبهار الأرقام، بل محاولة لإعادة تعريف هوية موستانغ نفسها. من سيارة عضلات تعتمد على القوة الخام، إلى آلة دقيقة تحترم قوانين الديناميكا الهوائية والكتلة والتماسك.
إنها سيارة رائعة هندسيًا… لكنها قاسية، مكلفة، ومتطلبة. سيارة تكافئ السائق المحترف، وتعاقب الهاوي بلا رحمة.
ليست كل موستانغ تستحق أن تُقاد على الحلبة، لكن هذه وُلدت هناك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
سافايا يعيد منشوراً لوزارة الحرب: من يستهدف الأمريكيين سنقتله بلا رحمة
10:45 | 2025-12-20
رام TRX 2027: وحش العضلات يعود بقوة 777 حصان
07:58 | 2026-01-12
نتائج مباريات دوري نجوم العراق.. تعادل وفوزان مهمان
09:09 | 2026-01-18
اول رد من رحمة رياض على التشكيك بمصداقية "ذا فويس"
04:29 | 2026-01-23
موستانغ دارك هورس SC
موستانغ
السوبركار
السومرية
العراق
الفيزياء
فيزياء
الهيبة
الرياض
ﻹعادة
فصيلة
الجدي
نيكي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
39.54%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
فن وثقافة
25.38%
12:12 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
12:12 | 2026-02-08
تحديثات جوية جديدة.. امطار غدا في هذه المناطق
محليات
19.7%
12:47 | 2026-02-08
تحديثات جوية جديدة.. امطار غدا في هذه المناطق
12:47 | 2026-02-08
بنسبة 500%؟.. الجمارك تحسم الجدل وتكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على حليب الأطفال
محليات
15.39%
08:00 | 2026-02-08
بنسبة 500%؟.. الجمارك تحسم الجدل وتكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على حليب الأطفال
08:00 | 2026-02-08
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-10
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
اخترنا لك
عندما أسقطت تويوتا عرش ديترويت... القصة التي جعلت السيارة المملة تعيد كتابة قواعد صناعة السيارات
02:59 | 2026-02-08
العراق في المرتبة 17 عالميًا كأرخص أسعار البنزين وتوجه لرفع اسعاره
03:49 | 2026-02-07
6 تحذيرات خطيرة لمالكي سيارات الهايبرد في العراق
02:13 | 2026-02-07
فولكسفاغن ID. Era 9X: كهرباء بعكاز بنزين.. حل ذكي أم تنازل متأخر؟
03:00 | 2026-02-06
ألفا روميو جوليا كوادريفوليو "لونا روسا": جميلة حد الإبهار… ومخيبة بقدر الطموح
06:19 | 2026-02-04
مازدا CX-6e: أناقة كهربائية جريئة بطموح أوروبي كبير
04:36 | 2026-02-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.