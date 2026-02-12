الصفحة الرئيسية
فيديوهات
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
كيا K4: حين تختلط الطموحات ويبدأ التضليل التسويقي
عالم السيارات
2026-02-12 | 02:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
161 شوهد
ليست كل سيارة جديدة تعني قفزة حقيقية إلى الأمام. أحيانًا يكون الجديد مجرد إعادة خلط ذكية للأوراق.
كيا
K4 مثال واضح لأنها سيارة تحاول إقناعك بأنها كسرت حدود الفئات بينما في الحقيقة أعادت تعريفها على طريقتها الخاصة، وبقليل من المبالغة.
كيا
K4: بين فئتين وأمام الحقيقة
قدمت كيا طراز K4 كسيارة تمحو الخط الفاصل بين فئتي C وD، بتصميم مستوحى من فلسفة "Opposites United" ومساحات داخلية سخية وتقنيات متقدمة. على الورق تبدو المعادلة مثالية، لكن الواقع أكثر تعقيدًا.
من حيث الشكل، السيارة جذابة فعلًا من خلال سقف عائم، إضاءة Star Map مستوحاة من EV9،
مقابض
أبواب خلفية مخفية، ولون أصفر لافت للنظر. كما تضيف نسخة GT-Line لمسة رياضية شكلية أكثر منها جوهرية. ومما لا شك فيه بأن التصميم هنا ذكي بصريًا، لكنه مصمم ليجذب الكاميرا قبل أن يقنع السائق.
الأبعاد سخية لمساحة مدمجة، حيث يبلغ طول هذه المركبة 4.44 م، عرضها 1.85 م، ومساحة أرجل خلفية ممتازة وصندوق أمتعة كبير نسبيًا. أما نقطة القوة الحقيقية فتتمثل بكونها سيارة خاصة للعائلات الصغيرة أو لمن يريد سيارة واحدة لكل شيء. لكن الادعاء بتجاوز فئة D يبقى تسويقيًا أكثر منه واقعيًا.
جرأة في الشاشات وتردد في المحركات
تلعب كيا، من ناحية المحركات، على الحبلين:
- بنزين تقليدي
- هايبرد خفيف
- هايبرد كامل لاحقًا.
خطوة ذكية تجاريًا، لكنها تكشف ترددًا استراتيجيًا: الشركة لا تريد أن تخسر عملاء الوقود، ولا تملك بعد الجرأة الكاملة لدفعهم نحو الكهرباء.
التكنولوجيا هي السلاح الحقيقي لطراز K4 من خلال شاشات ضخمة متصلة، نظام تشغيل متطور، مفتاح رقمي، تحديثات عبر الهواء، مساعد صوتي بالذكاء الاصطناعي، ونظام صوتي فاخر. هنا تتفوق كيا على معظم المنافسين في الفئة، وربما تتجاوز بعض سيارات الفئة الأعلى فعلًا.
سيارة ترضيك لكنها لا تشعل القلب
ديناميكيًا، صُممت السيارة خصيصًا لأوروبا: تعليق مضبوط، توجيه مباشر، راحة محسّنة، وثبات جيد. لكنها لا تقدم متعة قيادة خالصة، بل تجربة "آمنة ومهذبة". سيارة تحترم السائق لكنها لا تشعل حماسه.
أما أنظمة السلامة، فهي كاملة تقريبًا:
- مراقبة النقطة العمياء بالفيديو
- قيادة شبه ذاتية على الطرق السريعة
- كبح تلقائي
- رؤية 360 درجة.
تقنيًا، يعد K4 طرازاً ممتازاً لكن كل ذلك أصبح شبه إلزامي في هذه الفئة، وليست ميزة تفاضلية حاسمة.
أما النقطة التي لا تتحدث عنها كيا كثيرًا فهي أن السيارة تُصنّع في
المكسيك
، وليس في
كوريا
أو أوروبا، وهو أمر قد لا يهم المستخدم العادي، لكنه يؤثر على صورة السيارة الأوروبية الطابع التي تحاول الشركة تسويقها.
كيا K4 سيارة ذكية، متوازنة، ومليئة بالتكنولوجيا لكنها ليست ثورية كما تدّعي. هي خطوة متقدمة في الفئة C، وليست اختراقًا للفئة D. كما تعد كيا K4 منتج قوي تجاريًا، ممتاز للاستخدام اليومي، لكنه صُمم ليُرضي الجميع، وهذا بالضبط ما يمنعه من أن يكون سيارة تُحَب بشغف.
سيارة ناجحة... نعم. لكنها ليست
الأسطورة
القادمة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
