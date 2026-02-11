الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
مقابض الأبواب المخفية: حين يتحول التصميم الذكي إلى نقطة ضعف قاتلة
عالم السيارات
2026-02-11 | 04:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
833 شوهد
لم تعد التفاصيل الصغيرة هامشية في عالم السيارات الكهربائية، والصين قررت أن تقول ذلك بصوت عالٍ.
قرار حظر
مقابض
الأبواب المخفية ليس مجرد تعديل تقني، بل
صفعة
مباشرة لفلسفة تصميم كاملة قادتها تيسلا وقلّدتها عشرات العلامات الصينية والعالمية. حين تتعارض الأناقة مع القدرة على النجاة، تتغير القواعد فورًا.
مكاسب شكلية أكثر منها تقنية
ابتداءً من 1 يناير 2027، ستلزم السلطات الصينية أي سيارة كهربائية جديدة بالحصول على مقابض أبواب ميكانيكية حقيقية تعمل دون كهرباء، من الداخل والخارج.
السبب واضح وصادم يتمثل بحوادث متعددة اشتُبه فيها بأن انقطاع الطاقة منع الركاب من الخروج، فعلقوا داخل سياراتهم. هنا لم يعد النقاش حول الذوق أو الابتكار، بل حول أبسط حق وهو الخروج من السيارة حيًا.
ما فعلته
الصين
يُحسب لها من زاوية السلامة الصرفة. فمقابض الأبواب المخفية، رغم جاذبيتها البصرية وفوائدها الهوائية المحدودة، أثبتت في الواقع العملي أنها حل أنيق لكنه هش. في حالات الطوارئ، البساطة تنقذ الأرواح، بينما الأنظمة المعقدة تفشل. من هذه الزاوية، القرار منطقي، متأخر ربما، لكنه حاسم.
عندما يتقدم الشكل على الوظيفة
في المقابل،
يفضح
القرار جانبًا مقلقًا من صناعة السيارات الكهربائية الحديثة: هوس بالشكل، وتسويق للتقنية قبل اختبارها تحت أسوأ الظروف. تيسلا كانت الرائدة في هذا الاتجاه، لكن اللوم لا يقع عليها وحدها، فقد تنبت شركات صينية كبرى مثل BYD وXiaomi الفكرة، حتى أصبحت نحو 60٪ من السيارات الكهربائية الجديدة في الصين مزودة بمقابض مخفية. التقليد كان سريعًا، والنقد غائبًا.
مقابض الأبواب المخفية تحت المقصلة
قدمت مقابض الأبواب المخفية للسيارات الحديثة مظهرًا أنظف وأكثر انسيابية، وساهمت، ولو بشكل محدود، في تحسين الديناميكا الهوائية وتقليل الضجيج واستهلاك الطاقة، كما منحت بعض العلامات هوية مستقبلية جذابة بصريًا.
لكن خلف هذا المظهر الأنيق، ظهرت مشكلات عملية لا يمكن تجاهلها، أبرزها صعوبة الاستخدام في حالات الطوارئ أو عند انقطاع الكهرباء.
كذلك، أثبتت التجربة أن هذه المقابض ليست دائمًا بديهية للمستخدم العادي، خصوصًا لكبار السن أو في ظروف التوتر.
في الطقس البارد أو بعد حوادث بسيطة، تصبح آلية الفتح عرضة للتعطل أو الالتباس.
هي فكرة ذكية على الورق، لكنها في الواقع مثال واضح على تصميم يقدّم الشكل على السلامة.
نهاية الابتكار الصاخب غير المدروس
هل هذا القرار سيؤثر على السيارات الموجودة حاليًا؟ حتى الآن، لا.
ملايين السيارات ستبقى على الطرق دون تعديل، ما يفتح بابًا لأسئلة قانونية وأخلاقية مستقبلًا. لكن الأهم هو الرسالة: الصين لم تعد فقط أكبر سوق سيارات في العالم، بل أصبحت مشرّعًا فعليًا لقواعد اللعبة. وما تحظره
بكين
اليوم، قد تراجعه أوروبا أو
الولايات المتحدة
غدًا.
هذا ليس تطورًا ثوريًا في تصميم السيارات، بل تصحيح مسار ضروري. خطوة تذكر الصناعة بأن الابتكار الحقيقي لا يُقاس بمدى اختفائه عن العين، بل بقدرته على الصمود حين يفشل كل شيء آخر. الحكم واضح: قرار موفّق للسلامة، محرج للتصميم الاستعراضي، وقد يكون بداية نهاية الابتكار الصاخب غير المدروس.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
موستانغ دارك هورس SC: حين تتحول العضلات الأميركية إلى معادلة فيزيائية بلا رحمة
04:05 | 2026-02-10
المذنب 3I/ATLAS في أقرب نقطة له من الأرض اليوم
00:51 | 2025-12-19
الدفاع تكشف تفاصيل اطلاق النار على نقطة عسكرية وقتل واصابة منتسبين في ميسان
02:19 | 2025-11-29
في 2026.. هاتفك الذكي سيتحول إلى "منصة رقمية" تدير حياتك
13:27 | 2025-12-21
مقابض الأبواب المخفية
تيسلا
BYD
Xiaomi
السومرية
العراق
الولايات المتحدة
مقابض
الصين
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط
محليات
29.47%
00:57 | 2026-02-10
الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط
00:57 | 2026-02-10
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
27.77%
03:01 | 2026-02-11
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:01 | 2026-02-11
المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع
محليات
25.44%
12:08 | 2026-02-09
المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع
12:08 | 2026-02-09
المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن ضد قرار "الرسوم الجمركية"-عاجل
سياسة
17.32%
02:36 | 2026-02-11
المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن ضد قرار "الرسوم الجمركية"-عاجل
02:36 | 2026-02-11
المزيد
اخترنا لك
موستانغ دارك هورس SC: حين تتحول العضلات الأميركية إلى معادلة فيزيائية بلا رحمة
04:05 | 2026-02-10
عندما أسقطت تويوتا عرش ديترويت... القصة التي جعلت السيارة المملة تعيد كتابة قواعد صناعة السيارات
02:59 | 2026-02-08
العراق في المرتبة 17 عالميًا كأرخص أسعار البنزين وتوجه لرفع اسعاره
03:49 | 2026-02-07
6 تحذيرات خطيرة لمالكي سيارات الهايبرد في العراق
02:13 | 2026-02-07
فولكسفاغن ID. Era 9X: كهرباء بعكاز بنزين.. حل ذكي أم تنازل متأخر؟
03:00 | 2026-02-06
ألفا روميو جوليا كوادريفوليو "لونا روسا": جميلة حد الإبهار… ومخيبة بقدر الطموح
06:19 | 2026-02-04
