أول سيارة كهربائية من فيراري بلمسة تصميم آبل

وتُعرف السيارة باسم Ferrari Luce، وتعني "الضوء" بالإيطالية، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل للشركة الإيطالية.وتتميز المقصورة الداخلية بتصميم مذهل من توقيع جوني آيف، الذي ساهم في ابتكار أشهر منتجات آبل مثل أجهزة "ماك" وهواتف "آيفون".وتظهر بصمات آيف بوضوح في تصميم Luce، من المواد المستخدمة إلى تفاصيل لوحة التحكم وعجلة القيادة والشاشات.فقد ساهم آيف في ابتكار تصميم "الهيكل الأحادي" لأجهزة آبل، حيث تُصنع أجهزة "ماك بوك" من قطعة واحدة من الألومنيوم، وهو النهج نفسه الذي اتُبع في تصنيع مقصورة السيارة، المصنوعة من قطع دقيقة من الألومنيوم المؤكسد. وحتى لوحة التحكم وذراع ناقل الحركة مصنوعان من زجاج غوريلا المقسّى المستخدم في هواتف "آيفون".وتعاونت فيراري مع مجموعة LoveFrom، التي أسسها آيف ومارك نيوسون، لتصميم كل جانب من جوانب السيارة، مع التركيز على الوظائف وتجربة المستخدم.وتبدو الشاشات تناظرية لكنها في الواقع OLED رقيقة تقدم رسومات ساطعة وواضحة، في حين أن عصا ناقل الحركة مغلفة بزجاج شفاف شبه لامع يمنع بصمات الأصابع.ورغم اعتماد السيارة على خبرة آيف، تؤكد فيراري أنها تخالف الاتجاه السائد في السيارات الكهربائية المهيمنة على الشاشات الكبيرة. فقد اختارت شاشة لمس صغيرة تشبه "آيباد"، مثبتة على محور كروي لتواجه السائق أو الراكب، وهي الواجهة الوحيدة للتحكم باللمس، مع ساعة رقمية صغيرة مستوحاة من Apple Watch. وصُممت الشاشة لتسهيل الاستخدام دون النظر، وتقليل الانشغال الذهني للسائق، ما يعزز السلامة على الطريق.وعلى عكس فلسفة آبل التي تتجنب الأزرار قدر الإمكان، تضم Luce مجموعة كبيرة من الأقراص والمفاتيح والأزرار المعدنية، بما في ذلك لوحة تحكم علوية قرب مرآة الرؤية الخلفية لتشغيل المصابيح وأنظمة التحكم المختلفة، لتوفير تجربة قيادة فاخرة وعملية.وحتى الآن، تحتفظ فيراري بتفاصيل المحرك وسعة البطارية والتصميم الخارجي، ما يجعل عشاق السيارات وعشاق آبل على حد سواء في انتظار الكشف الرسمي عن المنتج النهائي في آيار المقبل.