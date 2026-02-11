أول سيارة كهربائية من فيراري بلمسة تصميم آبل

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أول سيارة كهربائية من فيراري بلمسة تصميم آبل

عالم السيارات

2026-02-11 | 10:10
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أول سيارة كهربائية من فيراري بلمسة تصميم آبل
76 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
كشفت فيراري عن أول سيارة كهربائية، مظهرة لمحة من مستقبل التصميم الفاخر وموهبة المصمم الأسطوري جوني آيف، الرئيس السابق لقسم تصميم هواتف "آيفون".

وتُعرف السيارة باسم Ferrari Luce، وتعني "الضوء" بالإيطالية، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل للشركة الإيطالية.
وتتميز المقصورة الداخلية بتصميم مذهل من توقيع جوني آيف، الذي ساهم في ابتكار أشهر منتجات آبل مثل أجهزة "ماك" وهواتف "آيفون".
وتظهر بصمات آيف بوضوح في تصميم Luce، من المواد المستخدمة إلى تفاصيل لوحة التحكم وعجلة القيادة والشاشات.
فقد ساهم آيف في ابتكار تصميم "الهيكل الأحادي" لأجهزة آبل، حيث تُصنع أجهزة "ماك بوك" من قطعة واحدة من الألومنيوم، وهو النهج نفسه الذي اتُبع في تصنيع مقصورة السيارة، المصنوعة من قطع دقيقة من الألومنيوم المؤكسد. وحتى لوحة التحكم وذراع ناقل الحركة مصنوعان من زجاج غوريلا المقسّى المستخدم في هواتف "آيفون".
وتعاونت فيراري مع مجموعة LoveFrom، التي أسسها آيف ومارك نيوسون، لتصميم كل جانب من جوانب السيارة، مع التركيز على الوظائف وتجربة المستخدم.
وتبدو الشاشات تناظرية لكنها في الواقع OLED رقيقة تقدم رسومات ساطعة وواضحة، في حين أن عصا ناقل الحركة مغلفة بزجاج شفاف شبه لامع يمنع بصمات الأصابع.
ورغم اعتماد السيارة على خبرة آيف، تؤكد فيراري أنها تخالف الاتجاه السائد في السيارات الكهربائية المهيمنة على الشاشات الكبيرة. فقد اختارت شاشة لمس صغيرة تشبه "آيباد"، مثبتة على محور كروي لتواجه السائق أو الراكب، وهي الواجهة الوحيدة للتحكم باللمس، مع ساعة رقمية صغيرة مستوحاة من Apple Watch. وصُممت الشاشة لتسهيل الاستخدام دون النظر، وتقليل الانشغال الذهني للسائق، ما يعزز السلامة على الطريق.
وعلى عكس فلسفة آبل التي تتجنب الأزرار قدر الإمكان، تضم Luce مجموعة كبيرة من الأقراص والمفاتيح والأزرار المعدنية، بما في ذلك لوحة تحكم علوية قرب مرآة الرؤية الخلفية لتشغيل المصابيح وأنظمة التحكم المختلفة، لتوفير تجربة قيادة فاخرة وعملية.
وحتى الآن، تحتفظ فيراري بتفاصيل المحرك وسعة البطارية والتصميم الخارجي، ما يجعل عشاق السيارات وعشاق آبل على حد سواء في انتظار الكشف الرسمي عن المنتج النهائي في آيار المقبل.
>> تابع قناة السومرية على منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
Play
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Play
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Live Talk
Play
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
Play
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
Play
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
Play
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
Play
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
Play
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Play
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Live Talk
Play
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
Play
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
Play
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
Play
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
Play
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05

اخترنا لك
مقابض الأبواب المخفية: حين يتحول التصميم الذكي إلى نقطة ضعف قاتلة
04:32 | 2026-02-11
موستانغ دارك هورس SC: حين تتحول العضلات الأميركية إلى معادلة فيزيائية بلا رحمة
04:05 | 2026-02-10
عندما أسقطت تويوتا عرش ديترويت... القصة التي جعلت السيارة المملة تعيد كتابة قواعد صناعة السيارات
02:59 | 2026-02-08
العراق في المرتبة 17 عالميًا كأرخص أسعار البنزين وتوجه لرفع اسعاره
03:49 | 2026-02-07
6 تحذيرات خطيرة لمالكي سيارات الهايبرد في العراق
02:13 | 2026-02-07
فولكسفاغن ID. Era 9X: كهرباء بعكاز بنزين.. حل ذكي أم تنازل متأخر؟
03:00 | 2026-02-06

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.