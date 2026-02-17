Alsumaria Tv
بوجاتي: الأسطورة التي وُلدت ضد المنطق

عالم السيارات

2026-02-17 | 07:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بوجاتي: الأسطورة التي وُلدت ضد المنطق
173 شوهد

في عالم السوشيال ميديا، ثانية واحدة كفيلة أن تصنع أسطورة. وفي عالم بوجاتي، الأسطورة تحتاج محركًا من 16 أسطوانة، ورؤية رجل لا يعترف بكلمة "مستحيل". ما سأحكيه لكم ليس مجرد قصة سيارة، بل قصة كيف يمكن لرسمة على منديل في قطار سريع باليابان أن تغيّر شكل صناعة كاملة، وتخلق فئة جديدة اسمها: الهايبرGT.

من 1001 إلى 1600 حصان: جنون ميكانيكي في زمن العقلانية
عندما ظهرت بوجاتي فيرون بمحرك بقوة 1001 حصان وسرعة تتجاوز 400 كلم/س، لم تكسر الأرقام فقط، بل كسرت طريقة تفكير العالم في السيارات الخارقة. لم تعد القوة وحدها كافية، بل أصبح مطلوبًا أن تجمع السيارة بين الجنون الهندسي والرقي، بين حلبة السباق وباب دار الأوبرا. خلف هذا التحول يقف رجل واحد: البروفيسور فرديناند كارل بييش (F.K.P)، العبقري الذي رسم فكرة محرك W، وطوّرها من VR6 في فولكسفاغن إلى W12 في بنتلي، ثم إلى التحفة النهائية W16 رباعي التوربو.
 
 

العبقرية لم تكن في القوة فقط، بل في "الهندسة الذكية". محرك بهذا الحجم عادة يتجاوز المتر طولًا، لكن بفضل ترتيب الأسطوانات المتداخل، تم ضغطه في 645 ملم فقط، ما سمح لفيرون بقاعدة عجلات قصيرة وتوزيع وزن شبه مثالي، ونظام دفع رباعي يجعلها مدمّرة على الطريق ومهذبة في المدينة.
 

اليوم، وبعد أكثر من 20 عامًا، تعود هذه الفلسفة للحياة في تحفة جديدة تحمل اسماً معبراً: Bugatti F.K.P. Hommage، ثاني أعمال برنامج "Programme Solitaire" شديد الحصرية. سيارة ليست نسخة مطورة، بل رسالة احترام لعبقرية بييش، بروح فيرون وشراسة شيرون.
القلب هنا هو أقصى تطور لمحرك W16 بقوة 1600 حصان، كما في شيرون سوبر سبورت: توربو أكبر، تبريد أعنف، وناقل حركة معزز لتحمل العزم الجنوني. هذه ليست أرقامًا للاستعراض، بل إعلان أن رؤية بييش وصلت إلى ذروتها.
 

لماذا لا تشبه بوجاتي أي سيارة أخرى؟
التصميم الخارجي يحافظ على وقفة فيرون المائلة للخلف والواثقة، عكس السيارات الوتدية العدوانية. الشبك الأمامي صار ثلاثي الأبعاد ومشغول من قطعة ألمنيوم واحدة، فتحات الهواء أكبر، العجلات 20 إنش أمامًا و21 خلفًا، والإطارات من أحدث تقنيات ميشلان. الطلاء الأحمر متعدد الطبقات فوق قاعدة فضية يعطي عمقًا بصريًا أشبه بالمجوهرات، مع كاربون فايبر مكشوف داكن بدل الأسود التقليدي.
 

آخر جنون جميل في عالم السيارات
أما الداخل، فهو ثورة كاملة: مقود دائري بروح باوهاوس، كونسول من الألمنيوم المصقول، أقمشة فاخرة منسوجة خصيصًا في باريس، وعلى لوحة القيادة ساعة Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon حقيقية، تعمل بآلية تدار بحركة السيارة نفسها، دون كهرباء، وكأن الزمن جزء من الميكانيكا.

أسطورة للأثرياء أم إنجاز للبشرية؟
السؤال الأول الذي يتبادر الى ذهن اي شخص:
هل كانت فيرون ثورة لصالح السائق أو استعراض قوة لصالح المجموعة المالكة؟
فمنذ البداية، كان المشروع مكلفًا إلى حد غير منطقي، وخاسرًا ماليًا تقريبًا، وتطلب سنوات من التطوير لإقناع العالم بأن "السيارة المتحضّرة بسرعة 400 كلم/س" ليست تناقضًا لغويًا. البعض يرى أن فيرون لم تكن سيارة مستقبل، بل تجربة مختبر على أربع عجلات، تموّلها فولكسفاغن لإثبات التفوق، لا لإعادة تعريف متعة القيادة.
واليوم، تأتي F.K.P. Hommage كتحية متأخرة لهذا الإرث: 1600 حصان، هندسة مُحدّثة، تصميم ناضج، ومواد أفخم من جناح خاص في فندق سبع نجوم. كل شيء فيها محسوب، مصقول، وراقٍ… وربما مثالي أكثر من اللازم.
 

أما السؤال الثاني:
هذه التحفة مبهرة لكنها بعيدة.
بعيدة عن السائق الحقيقي، بعيدة عن الشغف الخام، وبعيدة حتى عن فكرة السيارة كما يعرفها عشاق القيادة. هي أقرب إلى قطعة فنية متحركة، أو ساعة ميكانيكية عملاقة، خُلقت لتُحفظ أكثر مما تُقاد، وتُصوَّر أكثر مما تُعاش.
حتى الداخل، رغم عبقريته، يطرح تساؤلًا:
هل ساعة توربيون من Audemars Piguet على لوحة القيادة تعبير عن ذوق رفيع أو إعلان صريح أن هذه السيارة لم تعد عن القيادة، بل عن الاستعراض الثقافي والطبقي.
ومع ذلك ورغم كل هذا، تبقى الحقيقة مزعجة وواضحة:
- لا أحد آخر يجرؤ على فعل ما تفعله بوجاتي.
- لا أحد يصنع محرك W16 في زمن تقليل الأسطوانات.
- لا أحد يصرّ على 1600 حصان في عصر الاستهلاك الأخضر.
- ولا أحد يحوّل سيارة إلى بيان فلسفي عن السلطة، والهندسة، والغرور البشري النبيل.

في النهاية، F.K.P. Hommage ليست سيارة جديدة وليست للبيع لعامة الناس، بل خاتمة فاخرة لقصة بدأت بمحرك مرسوم بقلم، وانتهت بتحفة تسير بسرعة الصاروخ، وتركن أمام الأوبرا بثقة ملك. وفي زمن يلهث خلف الترند، بوجاتي تذكّرنا أن الأساطير لا تُصمَّم لإرضاء الخوارزميات… بل لكتابة التاريخ.


