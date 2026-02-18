من هاتف ذكي إلى رودستر كهربائي: تجربة واعدة أم تسرّع غير محسوب؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يضع قدماً بثمن نهائي أبطال أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556366-639069972542486550.jpeg
من هاتف ذكي إلى رودستر كهربائي: تجربة واعدة أم تسرّع غير محسوب؟
عالم السيارات
2026-02-18 | 02:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
77 شوهد
في تحول غير اعتيادي في عالم السيارات، أعلنت شركة معروفة أساسًا بصناعة الهواتف الذكية عن رودستر كهربائي جديد يزن حوالي 1360 كلغ وينتج 430 حصانًا من القوة.
هذه الخطوة، التي تجذب الأنظار بسبب الجذور غير التقليدية للشركة، تُبرز طموحًا واضحًا للانخراط في قطاع السيارات الكهربائية، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول جاهزية المشروع وواقعية أهدافه.
الطراز الجديد، الذي جرى تطويره لعرض إمكانات السيارات الكهربائية في تقديم ديناميكية قيادة ممتعة، لا يركز فقط على التسارع أو القوة على الورق، بل على تجربة القيادة نفسها، وهو هدف يختلف بعض الشيء عن الأسلوب السائد في السوق اليوم، الذي غالبًا ما يركز على الأرقام المجردة والأداء الخام.
جذابة لكن ليست رائدة
مع قدرة تبلغ 430 حصانًا ونحو 1360 كلغ من الوزن، تبدو المواصفات جذابة بشكل عام في فئة رودستر كهربائي خفيف الوزن. فمثل هذا الوزن يُعد أدنى من العديد من السيارات الرياضية الكهربائية التقليدية، وهو ما يمكن أن يعزز الأداء الديناميكي والتسارع والانسيابية. ومقارنة بسيارات مثل بعض رودسترات الأداء العالي، فإن هذه الأرقام تظهر أن السيارة تستهدف مزج القوة مع خفة الوزن، وهو ما يختلف عن السيارات الثقيلة ذات البطاريات الكبيرة.
لكن في الوقت نفسه، 430 حصان ليست قوة استثنائية في عالم السيارات الكهربائية الحديثة، حيث تتراوح قوة بعض محركات السيارات المنافسة بين 500 إلى أكثر من 1000 حصان، ما يجعل هذا الطراز الإلكتروني في مكان متوسط من حيث الأداء، بدلًا من أن يُحدث ثورة في فئته.
السوق والمنافسة: بين الواقعية والطموح
يرتبط نجاح أي سيارة كهربائية جديدة بقدرتها على
التميز
بقيمة حقيقية أمام منافسين أقوياء مثل تيسلا أو العلامات الرياضية الأوروبية، وليس فقط بتقديم أرقام جيدة على الورق. في هذه الحالة، وعلى الرغم من أن الشركة ذكرت أن الهدف هو إثبات أن السيارات الكهربائية يمكن أن تكون ممتعة ومثيرة للقيادة، فإن السوق مليء بالفعل بنماذج أثبتت ذلك عمليًا.
اضافة الى ذلك، لم يتم تسليط الضوء بوضوح على المدى، زمن التسارع الرسمي، نظام الشحن، أو تفاصيل التعليق والتوازن الديناميكي، وهي نقاط أساسية لتحليل أي سيارة رياضية، ولا يمكن الاكتفاء بالحصان والوزن فقط لتقييم القيمة الحقيقية للمشروع.
التساؤلات التقنية والواقعية
قد يكون من المشروع الإشادة بطموح الشركة للغوص في عالم السيارات الكهربائية الرياضية، لكن هناك مخاطر جوهرية في الانتقال من صناعة الإلكترونيات إلى صناعة سيارات عالية الأداء. فهذه الأخيرة تتطلب خبرة عميقة في الديناميكا الهوائية، التوازن الهيكلي عند السرعات العالية، وأنظمة الأمان المعقدة التي تضمن ثبات السيارة واستقرارها، وهي مهارات تختلف كثيرًا عن تصميم الأجهزة المحمولة.
أيضًا، لم يُعلن حتى الآن عن خطة إنتاج واضحة، موعد الإطلاق التجاري، أو استراتيجية التسويق والتوزيع في الأسواق العالمية، ما يجعل المشروع في الوقت الحالي أقرب إلى نموذج إثبات مفهوم بدلاً من سيارة جاهزة للمنافسة الحقيقية.
طموح غير مكتمل
في النهاية، يمكن القول إن إعلان هذه الشركة عن رودستر كهربائي يعكس طموحًا واضحًا نحو ابتكار تجربة قيادة ممتعة في عالم السيارات الكهربائية. ومع ذلك، يظل الإعلان الحالي يفتقر إلى تفاصيل تقنية حاسمة ولم يُظهر بعد أنه قادر على منافسة اللاعبين الكبار في هذه الصناعة، سواء من حيث الأداء المتفوق أو الحكمة الصناعية.
الاختبار الحقيقي لهذه السيارة، إذا ما تم إنتاجها بالفعل، لن يكون في الأرقام الأولية فقط، بل في الأداء على الطريق، الاعتمادية، التجربة الشاملة للسائق، والقيمة السوقية مقارنة بما تقدمه العلامات المتخصصة اليوم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
تويوتا bZ4X: بداية كهربائية متحفظة وتحسّن متأخر ولكن محسوب
04:15 | 2026-01-14
اشتراك مدفوع من واتساب لتجربة جديدة
06:41 | 2026-01-31
رحلة البنزين إلى الكهرباء في العراق: هل الشحن الكهربائي حلم بعيد أم بداية قريبة؟
02:00 | 2025-11-21
المغرب.. إجلاء عشرات الآلاف تحسبا لأمطار غير مسبوقة
13:44 | 2026-02-04
رودستر كهربائي جديد
السيارات الكهربائية
الذكاء الاصطناعي
السومرية
العراق
الرياض
التميز
الحصان
الشام
ان لي
الجدي
استرا
تيجي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
محليات
71.08%
09:01 | 2026-02-16
الوقف السني يحدد موعد رؤية هلال رمضان 2026
09:01 | 2026-02-16
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
سياسة
11.74%
06:51 | 2026-02-17
مجلس النواب يُصوت على عمار موسى امينا لبغداد وعلى يار الله رئيساً لاركان الجيش
06:51 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
دوليات
9.24%
07:40 | 2026-02-17
انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وامريكا في جنيف
07:40 | 2026-02-17
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
محليات
7.94%
10:39 | 2026-02-17
الوقف السني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك
10:39 | 2026-02-17
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
رمضان والناس
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
جولة رمضانية
جولة رمضانية 2026 promo | رمضان 2026
04:37 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
ناس وناس
الانبار سوق الرمادي - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-17
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
Live Talk
التأثير الرقمي.. بين صناعة المحتوى والترند! - Live Talk - الحلقة ٢٢٦ | 2026
10:30 | 2026-02-16
رمضان والناس
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
رمضان والناس
ناس برمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
09:27 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
تاخذ لو تنطي؟
تاخذ لو تنطي؟ - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:59 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
اوگف داگلك
اوگف داگلك - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:55 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
حديث رمضان
حديث رمضان - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:52 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
الله بالخير
الله بالخير - رمضان 2026 | رمضان 2026
08:49 | 2026-02-16
اخترنا لك
بوجاتي: الأسطورة التي وُلدت ضد المنطق
07:55 | 2026-02-17
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
أسواق العراق: مملكة الـSUV والبيك-أب!
03:00 | 2026-02-14
كيا K4: حين تختلط الطموحات ويبدأ التضليل التسويقي
02:43 | 2026-02-12
أول سيارة كهربائية من فيراري بلمسة تصميم آبل
10:10 | 2026-02-11
مقابض الأبواب المخفية: حين يتحول التصميم الذكي إلى نقطة ضعف قاتلة
04:32 | 2026-02-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.