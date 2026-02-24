لتقليل الزخم المروري.. تسقيط السيارات والعنكبوتي يدخل الخدمة قريبا

وقال وعلاقات المديرية، العقيد حيدر الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " لديها مقترح لتقليل الزخم المروري بشكل عام في المحافظات ومراكز المدن، وهو تسجيل سيارة مقابل تسقيط أخرى، وكذلك هناك مجموعة من المقترحات الأخرى، مثل النقل الجماعي وفتح شوارع جديدة واكمال حولي ، ومن ثم رفع هذه المقترحات إلى الجهات المعنية".وأضاف أن "اعداداً كبيرة من السيارات تدخل يومياً إلى العاصمة بغداد أسهمت في زيادة الزخم المروري"، مشيراً إلى أن " تعمل ليلاً ونهاراً على تنظيم حركة السير، إذ تشارك الكوادر الإدارية في تنظيم حركة السير والمرور في شوارع العاصمة وتسحب الكثافات الممكنة منها".وأكد أن "فتح الطرق وإدامتها مستمرة من قبل كوادر والإسكان وأمانة بغداد، وكذلك تعمل مديرية المرور العامة مع الجهات المعنية لتنظيم حركة السير والمرور في الشوارع".ولفت إلى أن "الجسر العنكبوتي سيتم إكماله وافتتاحه خلال الأسبوع المقبل، ما سيسهم في تقليل الزخم المروري".