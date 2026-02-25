أستون مارتن فانكويش فولانت Wave Edition... فخامة على هيئة موجة أو عرض مبالغ فيه؟

هذه النسخة الخاصة، التي كشفت عنها Naples بالتعاون مع قسم التخصيص الفاخرQ by Aston Martin، ستظهر لأول مرة عالمياً في مهرجان الشتوي للنبيذ 2026 (Naples Winter Wine Festival 2026)، حيث ستُطرح في مزاد خيري يعود ريعه لمؤسسة مؤسسة نابولي للأطفال والتعليم ( Naples Children & Education Foundation). هنا، تصبح السيارة وسيلة فنية ورسالة إنسانية أكثر من كونها منتجاً تجارياً.نالت جديدة هيكلاً مطلياً بلون أزرق قزحي ( Q Iridescent Sapphire)، أزرق متحوّل بلمسة خضراء خفيفة يعكس حركة مياه فلوريدا وسواحلها. ألياف الكربون السوداء اللامعة، الخطوط البيضاء المستوحاة من الأمواج، ولمسات الفرامل الحمراء كلها عناصر مدروسة بصرياً، لكنها تميل بوضوح إلى الاستعراض أكثر من الضرورة.في الداخل، تنقلب المعادلة:- أجواء هادئة- ألوان فاتحة- تطريزات مستوحاة من الموج- تفاصيل دقيقةوكلها أمور تظهر قدرة Q على تحويل أي فكرة شعرية إلى واقع ملموس. المقصورة أنيقة بلا شك، لكنها أقرب إلى صالة عرض فاخرة منها إلى سيارة رياضية متوحشة.ميكانيكياً، يمكننا القول بأن أستون مارتن فانكويش فولانت لا تمزح. وقد نالت محرك V12 مزدوج التوربو سعة 5.2 لتر يولد قدرة 835حصاناً وعزم 1000 نيوتن متر. كما يمكنها تحقيق تسارع من 0–100 كلم/س خلال 3.4 ثوانٍ وسرعة قصوى 345 كلم/س. إنها أسرع وأقوى كابريوليه بمحرك أمامي في العالم، رقم يُكتب بالخط العريض.رغم الإبهار، يصعب أن Wave Edition تبدو مبالغاً في تزيينها إلى حد يفقد فانكويش شيئاً من هيبتها الرياضية. التركيز الشديد على القصة البصرية، الألوان، والرمزية يجعل السيارة أقرب لقطعة مزاد منها لآلة قيادة حقيقية. كما يتم حصرها كونها نسخة وحيدة في دائرة الأثرياء الجامعين، لا عشاق القيادة.باختصار: مذهلة للنظر، مرهقة للواقعية، وموجهة للعرض أكثر من الطريق.أستون مارتن فانكويش فولانت Wave Edition ليست سيارة للجميع، ولا حتى لمعظم عشاق أستون مارتن. إنها بيان فني فاخر، قوي، وسريع، لكنه يعيش أكثر تحت أضواء المزادات من خلف عجلة القيادة.