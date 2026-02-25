الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557045-639076061320949293.jpg
أستون مارتن فانكويش فولانت Wave Edition... فخامة على هيئة موجة أو عرض مبالغ فيه؟
عالم السيارات
2026-02-25 | 02:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
158 شوهد
في عالم
أستون مارتن
، لا تصنع السيارات فقط للقيادة، بل للاستعراض أيضاً. ومع Vanquish Volante Wave Edition، ننتقل من الأداء
الخالص
إلى قطعة فنية متحركة، صُممت خصيصاً لتُعرض مرة واحدة، وتُباع مرة واحدة، وتُخلَّد كنسخة وحيدة لا تتكرر.
تحفة مصممة لسبب واحد فقط
هذه النسخة الخاصة، التي كشفت عنها
أستون مارتن
Naples بالتعاون مع قسم التخصيص الفاخرQ by Aston Martin، ستظهر لأول مرة عالمياً في مهرجان
نابولي
الشتوي للنبيذ 2026 (Naples Winter Wine Festival 2026)، حيث ستُطرح في مزاد خيري يعود ريعه لمؤسسة مؤسسة نابولي للأطفال والتعليم ( Naples Children & Education Foundation). هنا، تصبح السيارة وسيلة فنية ورسالة إنسانية أكثر من كونها منتجاً تجارياً.
تصميم مستوحى من الماء حرفياً
نالت جديدة
أستون
مارتن
هيكلاً مطلياً بلون
ياقوت
أزرق قزحي ( Q Iridescent Sapphire)، أزرق متحوّل بلمسة خضراء خفيفة يعكس حركة مياه فلوريدا وسواحلها. ألياف الكربون السوداء اللامعة، الخطوط البيضاء المستوحاة من الأمواج، ولمسات الفرامل الحمراء كلها عناصر مدروسة بصرياً، لكنها تميل بوضوح إلى الاستعراض أكثر من الضرورة.
مقصورة تهدئة بعد عاصفة
في الداخل، تنقلب المعادلة:
- أجواء هادئة
- ألوان فاتحة
- تطريزات مستوحاة من الموج
- تفاصيل دقيقة
وكلها أمور تظهر قدرة Q على تحويل أي فكرة شعرية إلى واقع ملموس. المقصورة أنيقة بلا شك، لكنها أقرب إلى صالة عرض فاخرة منها إلى سيارة رياضية متوحشة.
الأرقام بلا أي تنازلات
ميكانيكياً، يمكننا القول بأن أستون مارتن فانكويش فولانت لا تمزح. وقد نالت محرك V12 مزدوج التوربو سعة 5.2 لتر يولد قدرة 835حصاناً وعزم 1000 نيوتن متر. كما يمكنها تحقيق تسارع من 0–100 كلم/س خلال 3.4 ثوانٍ وسرعة قصوى 345 كلم/س. إنها أسرع وأقوى كابريوليه بمحرك أمامي في العالم، رقم يُكتب بالخط العريض.
عندما تتحول السيارة إلى مجوهرات
رغم الإبهار، يصعب
تجاهل
أن Wave Edition تبدو مبالغاً في تزيينها إلى حد يفقد فانكويش شيئاً من هيبتها الرياضية. التركيز الشديد على القصة البصرية، الألوان، والرمزية يجعل السيارة أقرب لقطعة مزاد منها لآلة قيادة حقيقية. كما يتم حصرها كونها نسخة وحيدة في دائرة الأثرياء الجامعين، لا عشاق القيادة.
باختصار: مذهلة للنظر، مرهقة للواقعية، وموجهة للعرض أكثر من الطريق.
أستون مارتن فانكويش فولانت Wave Edition ليست سيارة للجميع، ولا حتى لمعظم عشاق أستون مارتن. إنها بيان فني فاخر، قوي، وسريع، لكنه يعيش أكثر تحت أضواء المزادات من خلف عجلة القيادة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
