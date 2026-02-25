الصفحة الرئيسية
واشنطن: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557126-639076277781235555.webp
السيارة الكهربائية في العراق: ثورة مبكرة أو مغامرة غير محسوبة في العام 2026؟
عالم السيارات
2026-02-25 | 09:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
224 شوهد
لنكون صريحين: شراء سيارة كهربائية في
العراق
اليوم ليس قرارًا تقنيًا فقط، بل قرار شجاع.
بين انقطاع الكهرباء، وغياب بنية شحن عامة واضحة، وسوق إعادة بيع غير ناضج، يتحول السؤال من: "هل هي مستقبل النقل؟" إلى "هل هي مناسبة لواقعي اليومي؟".
أولاً: البنية التحتية والحقيقة من دون تجميل
ما زال عدد محطات الشحن العامة في
العراق
محدودًا جدًا ومتركزًا في مناطق محددة من
بغداد
وأربيل. خارج هذه المدن، يكون الاعتماد شبه كامل على الشحن المنزلي. عمليًا، 80٪ من ملاك السيارات الكهربائية يشحنون في المنزل، لكن المشكلة أن متوسط ساعات تجهيز الكهرباء الحكومية لا يتجاوز 8–12 ساعة يوميًا في العديد من المناطق، ما يعني الاعتماد على المولدات، وهنا ترتفع الكلفة بشكل غير مباشر.
ثانيًا: الشحن المنزلي ليس مجانيًا كما يُروّج
نظريًا، شحن بطارية بسعة 60 كيلوواط/ساعة قد يكلّف ما يعادل 5–7 دولارات بالكهرباء الرسمية. لكن في حال الاعتماد على المولد بسعر 10,000–15,000 دينار للأمبير شهريًا، قد ترتفع الكلفة السنوية إلى ما يعادل 800–1,200 دولار بين اشتراك واستهلاك إضافي. هذا الرقم لا يزال أقل من كلفة البنزين السنوية لسيارة تقليدية التي قد تصل إلى 1,500–2,000 دولار، لكنه ليس "صفر تكلفة" كما يعتقد البعض.
ثالثًا: الصيانة ميزة حقيقية ولكن بشروط
تتفوق السيارة الكهربائية بوضوح في الصيانة الدورية: لا زيت محرك، لا فلاتر تقليدية، ولا نظام عادم. وقد يصل التوفير السنوي إلى 500–800 دولار مقارنة بسيارة بنزين متوسطة. لكن التحدي يظهر عند أي عطل تقني أو خلل في البطارية خصوصاً أن توفر مراكز صيانة متخصصة وقطع غيار أصلية ما زال محدودًا، وقد يعني انتظارًا طويلًا أو كلفة مرتفعة.
رابعًا: الحرارة العراقية والاختبار الحقيقي
تتجاوز درجات حرارة 50 درجة مئوية صيفًا، ما يضع البطارية تحت ضغط دائم. صحيح أن أنظمة التبريد الحديثة مصممة لذلك، لكن الاستخدام المكثف في أجواء حارة قد يؤثر على العمر الافتراضي. ومن الضروري الاشارة الى ان بطارية بكلفة تبلغ ما بين 8,000 و15,000 دولار ليست تفصيلًا صغيرًا. الضمان عادة 8 سنوات أو 160 ألف كلم، لكن قيمة السيارة بعد انتهاء الضمان تصبح سؤالًا حساسًا.
خامسًا: إعادة البيع.. النقطة الأكثر ضبابية
لا يزال سوق السيارات الكهربائية المستعملة في العراق محدودًا. وتفقد بعض الطرازات الصينية نحو 25–35٪ من قيمتها خلال أول سنتين، وهي نسبة أعلى من بعض السيارات اليابانية التقليدية. السبب؟ خوف المشتري من البطارية، وعدم وضوح كلفة الاستبدال مستقبلاً.
باختصار، هل الوقت مناسب لإقتناء سيارة كهربائية في العراق في العام 2026؟ نعم ولكن لفئة محددة. إذا كنت تسكن في مدينة رئيسية، تمتلك مرآبًا خاصًا، كهرباء مستقرة نسبيًا، وتقود يوميًا أقل من 80–100 كلم، فالسيارة الكهربائية خيار اقتصادي ذكي على المدى المتوسط. أما إن كنت تعتمد على السفر الطويل أو تعيش في منطقة بنية الشحن فيها شبه معدومة، فالقرار قد يتحول إلى مغامرة مرهقة.
السيارة الكهربائية في العراق اليوم ليست خطأ… لكنها ليست للجميع. إنها خطوة نحو المستقبل، لكن بأقدام يجب أن تكون ثابتة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
السيارات الكهربائية
سوق السيارات العراقي
السومرية
العراق
اليابان
بغداد
أمبير
أربيل
ﻹعادة
الصين
لي لي
