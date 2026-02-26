Alsumaria Tv
الأبراج
قافلة عسكرية تتحرك من حدود قطر مع السعودية باتجاه الدوحة
مرسيدس الفئة S: الكمال الذي يطرح أسئلة

عالم السيارات

2026-02-26 | 04:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مرسيدس الفئة S: الكمال الذي يطرح أسئلة
3 شوهد

بعد 140 عامًا على اختراع كارل بنز لأول سيارة في التاريخ، تعود مرسيدس-بنز S-Class لتؤكد أنها ليست مجرد طراز فاخر، بل مفهوم متكامل للفخامة كما تراها الشركة الألمانية: هندسة متقدمة، راحة مطلقة، ورقمنة شاملة.

هذا الجيل تحديدًا يعد من أضخم التحديثات في تاريخ الفئة S، حيث أُعيد تطوير أكثر من 50 بالمئة من مكوناته في دورة واحدة، في محاولة واضحة لتثبيت موقعها كالمرجع النهائي في عالم سيارات السيدان الفاخرة.

تُبهر العقل وليس القلب 
 

التصميم الخارجي أصبح أكثر جرأة وثقة. لأول مرة نرى شبكًا أماميًا مضاءً، ومصابيح DIGITAL LIGHT بقدرة إضاءة تصل إلى 600 متر مع توزيع ذكي للشعاع الضوئي. كذلك تحمل الخلفية توقيع النجوم الثلاث بأسلوب مستقبلي واضح، بينما تحوّل التفاصيل الصغيرة، مثل إسقاط شعار مرسيدس على الأرض عند فتح الأبواب، لحظة الوصول إلى حدث مدروس بعناية. هذه السيارة لا تريد أن تمر مرور الكرام، بل أن تعلن حضورها بهدوء فخم.

الرقمنة في قلب التجربة
 

مع نظام التشغيل الجديد MB.OS، تتحول السيارة فعليًا إلى حاسوب متحرك. تحديثات هوائية مستمرة، ذكاء اصطناعي مدمج يشمل ChatGPT وGoogle و Bing، وواجهة MBUX من الجيل الرابع مع شاشة Superscreen الممتدة على عرض المقصورة. كما تعيد تقنيات الملاحة المدعمة بالواقع المعزز، وإمكانيات العمل والإنتاجية أثناء التنقل، تعريف مفهوم "سيارة رجال الأعمال" في عصر الرقمنة الكاملة.

القمة وحدود الأسطورة
 

مع مرسيدس بشكل عام والفئة S بشكل خاص، لا تمثل الراحة هنا خيارًا، بل مبدأ. من المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة تمتد حتى أحزمة الأمان، إلى أنظمة تنقية الهواء فائقة الدقة، وصولًا إلى المقصورة الخلفية التي تتحول إلى صالون أعمال من الدرجة الأولى S-Class. لا تقودك فقط، بل تحتضنك وتعزلك عن العالم الخارجي. ومع برنامج MANUFAKTUR، يصبح التخصيص شبه غير محدود، ما يمنح كل سيارة طابعًا شخصيًا يعكس ذوق مالكها.

فخامة بلا روح ميكانيكية؟
 

مثل عادتها، نالت الفئة S خيارات محركات واسعة ومتنوعة: ديزل، بنزين، أنظمة هجينة قابلة للشحن، وصولًا إلى محركات V8 ونسخة GUARD المدرعة. جميعها مدعومة بأنظمة تعليق ذكية وتوجيه خلفي متطور، يجعل سيارة بهذا الحجم سهلة الاستخدام داخل المدينة، ومستقرة وهادئة على الطرق السريعة. الأداء موجود، لكنه لا يُستعرض، كما اعتدنا من مرسيدس.


روح تختبئ خلف الشاشات
 

رغم كل هذا الإبهار، تطرح الفئة S الجديدة سؤالًا مشروعًا: هل أصبحت الفخامة أكثر من اللازم؟ تخمة الشاشات، كثافة الأنظمة، والاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي قد تبعد السائق عن متعة القيادة نفسها، وتحول التجربة أحيانًا إلى تفاعل رقمي بارد ومعقّد. كما أن الارتفاع المستمر في الحجم والسعر يدفع هذه المركبة إلى منطقة نخبوية بعيدة عن الواقع اليومي، حتى ضمن عالم الفخامة. والأهم أن الشخصية باتت رقمية أكثر من كونها ميكانيكية، وهنا قد يشعر البعض أن روح مرسيدس الكلاسيكية بدأت تختبئ خلف الشاشات.
 
مرسيدس-بنز S-Class الجديدة تمثل قمة ما وصلت إليه صناعة السيارات الفاخرة من حيث التقنية والراحة. إنها سيارة تُبهر العقل بلا شك، لكنها قد لا تحرك القلب كما كانت تفعل الأجيال السابقة. احتفال ضخم بالإنجاز، لكنه أيضًا تذكير بأن الكمال التقني لا يعني دائمًا إحساسًا أقوى خلف المقود.

>> تابع قناة السومرية على منصة X

مرسيدس-بنز S-Class

مرسيدس-بنز

مرسيدس

Mercedes

السومرية

العراق

الذكاء الاصطناعي

الأسطورة

المرج

ﻹعادة

هندسة

السري

الجدي

نيكي

اخترنا لك
ماكلارين أرتورا سبايدر MCL39: فخامة بطعم البطولة
03:00 | 2026-03-01
السيارة الكهربائية في العراق: ثورة مبكرة أو مغامرة غير محسوبة في العام 2026؟
09:43 | 2026-02-25
أستون مارتن فانكويش فولانت Wave Edition... فخامة على هيئة موجة أو عرض مبالغ فيه؟
02:54 | 2026-02-25
لتقليل الزخم المروري.. تسقيط السيارات والعنكبوتي يدخل الخدمة قريبا
03:56 | 2026-02-24
منزل رولز رويس 2026: قصر متنقل يغير قواعد الفخامة على الطريق
03:00 | 2026-02-22
سيارات الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص: من يشتري أذكى في العراق؟
03:15 | 2026-02-21

