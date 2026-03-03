بيرتوني Runabout: نحت إيطالي جميل على حافة التكرار

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة 14 دولة بينها العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بيرتوني Runabout: نحت إيطالي جميل على حافة التكرار

عالم السيارات

2026-03-03 | 02:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بيرتوني Runabout: نحت إيطالي جميل على حافة التكرار
80 شوهد

في عالمٍ تحولت فيه النوستالجيا إلى عملة سهلة، تعود بيرتوني لتوقظ اسماً من عام 1969 وهو اسطورة Runabout.

لكن السؤال الحقيقي ليس لماذا العودة؟ بل كيف؟ لأن استحضار الماضي قد يكون فعلاً ثقافياً شجاعاً أو حتى مجرد تمرين أنيق في الهروب من الحاضر. تقف Runabout الجديدة بدقة على هذا الخط الرفيع، بين فنّ خالص ورسالة غير مكتملة.


حين كانت بيرتوني تسبق عصرها
 


وُلدت نسخة 1969 في زمن تجريبي جريء داخل Centro Stile، حين كان نوتشيو بيرتوني يرفض القوالب ويبحث عن حرية الشكل والوظيفة. السيارة الأصلية لم تكن جميلة بالمعنى التقليدي، بل صادمة، صريحة، ومتحررة، تعرض الميكانيكا بلا خجل وتحتفي بالفراغ والانفتاح.

جسر أنيق بين زمنين
 

يحاول طراز Runabout لعام 2026 أن يكون أكثر من إعادة إنتاج عاطفية. بيرتوني تقدّمه مثل "بيان فني متحرك"، حيث كل خط محسوب وكل سطح مشدود بعناية. اما النتيجة فجاءت من خلال سيارة واعية لتاريخها، لكنها تحاول بجهد واضح ألا تُختزل في مجرد حنين بصري.

نسختان لكن بفكرة واحدة
 

لا تتعامل بيرتوني مع Barchetta وTarga كخيارين شكليين، بل كتفسيرين معماريين لفكرة واحدة:
- Barchetta: النسخة الأكثر صدقاً. مفتوحة، خفيفة، مباشرة، تعيد الإحساس الخام بالتعرّض للطريق والهواء والصوت. هنا تتنفس روح 1969 بوضوح.
 
- Targa: أكثر تعقيداً ومرونة، بسقف كربوني قابل للإزالة، وهي تحاول التوفيق بين النقاء التصميمي ومتطلبات الاستخدام المعاصر، وإن كان ذلك على حساب العفوية.

تقشّف مقصود أو استعراض حرفي؟
 

تتميز المقصورة الداخلية بأنها لا تجلسك فيها فقط بل تُغرقك في السيارة ايضاً. كذلك تنفرد بتصميم يشبه بدن قارب مع مواد منتقاة بعناية:
 
- كربون
 
- ألومنيوم مشغول
 
- جلد يدوي
 
- لوحة عدادات أفقية هادئة
 
- عداد دورات واحد فقط
 
- بوصلة بحرية في الوسط
 
وكل ذلك يمنحك لمسة شاعرية ذكية. التجربة هنا ميكانيكية، يدوية، شبه طقسية، لكنها أيضاً نخبوية إلى حد الإقصاء.

حداثة إيطالية منضبطة
 
 
من النظرة الاولى تلفتك الواجهة الأمامية النظيفة والذكية، مع S-duct وظيفي ومصابيح pop-up معاد تفسيرها بذكاء. ويربط الخط الأفقي العريض الرفارف ويُخفض بصرياً الكتلة. كذلك تستحضر الخلفية coda tronca الإيطالية باختزال جميل، وتعزز العجلات والألياف الكربونية الإحساس بالخفة.

الهندسة والأداء: عقلاني أكثر مما يوحي الشكل
 

نالت هذه المركبة محرك V6 سعة 3.5 لتر مع شاحن فائق يولد 475 حصاناً و490 نيوتن متر من العزم. أرقام محترمة، لكن ليست صادمة في هذا المستوى السعري. التركيز هنا على التوازن، الاعتمادية، والاستجابة المتدرجة، لا على التفوق الرقمي. الإعداد محافظ، واعٍ، وربما آمن أكثر من اللازم.

الجمال وحده لا يكفي
 
رغم أناقة Runabout وصدقها الفني، لا يمكن تجاهل أنها تلعب في منطقة مريحة أكثر مما ينبغي. الأداء مقارنة بالسعر، لا يوازي الطموح البصري. التجربة شديدة الخصوصية، لكنها تفتقر إلى عنصر المفاجأة الميكانيكية. السيارة جميلة، متقنة، ومخلصة لتراثها، لكنها لا تهزّ المفاهيم كما فعلت نسخة 1969.
الأخطر؟ أن تتحول بيرتوني من دار تُغيّر قواعد اللعبة إلى دار تُتقن إعادة سردها فقط.
 
تحفة لهواة الفن… لا لعشاق الثورة
 

من الطبيعي القول بأن Bertone Runabout ليست سيارة للجميع، ولا تحاول أن تكون. إنها قطعة إيطالية خالصة، مصنوعة لجامعي الذوق الرفيع أكثر من عشّاق الأرقام.
 
وبسعر يبدأ من 390 ألف يورو وإنتاج محدود بـ25 نسخة، تعد هذه المركبة أقرب إلى منحوتة متحركة منها إلى سيارة تُقاس بالمنطق.
جميلة؟ نعم.
جريئة؟ إلى حدّ ما.
ثورية؟ هنا يحق لنا أن نختلف.

>> تابع قناة السومرية على منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
Play
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-02
Play
العراق في دقيقة 02-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
Play
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
الله بالخير
Play
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
Play
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
Play
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
Play
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
Play
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
الأكثر مشاهدة
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
الفريق الركن عبدالكريم خلف - ليلة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
Play
اوگف داگلك - حلقة ١٢ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-02
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
Play
نيران فوق الخليج - اليوم الثالث - تغطية خاصة | 2026
13:00 | 2026-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-02
Play
العراق في دقيقة 02-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-02
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
Play
لحظات تهز القلب ويا أهل بغداد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-02
الله بالخير
Play
الله بالخير
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
Play
حالات صعبة جدًّا بحاجة للمساعدة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-02
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
Play
جولة في سوق العطارين - جولة رمضانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-02
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
Play
صراع الهوية - حديث رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-02
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01
Play
إيران في ليلة الوحشة - من الأخير في رمضان - حلقة ١١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-01

اخترنا لك
ارتفاع أسعار السيارات في 2026: هل يتحوّل العراق من مستهلك إلى ساحة احتكار؟
02:18 | 2026-03-03
ماكلارين أرتورا سبايدر MCL39: فخامة بطعم البطولة
03:00 | 2026-03-01
مرسيدس الفئة S: الكمال الذي يطرح أسئلة
04:46 | 2026-02-26
السيارة الكهربائية في العراق: ثورة مبكرة أو مغامرة غير محسوبة في العام 2026؟
09:43 | 2026-02-25
أستون مارتن فانكويش فولانت Wave Edition... فخامة على هيئة موجة أو عرض مبالغ فيه؟
02:54 | 2026-02-25
لتقليل الزخم المروري.. تسقيط السيارات والعنكبوتي يدخل الخدمة قريبا
03:56 | 2026-02-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.