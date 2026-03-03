الصفحة الرئيسية
الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة 14 دولة بينها العراق
بيرتوني Runabout: نحت إيطالي جميل على حافة التكرار
عالم السيارات
2026-03-03 | 02:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
80 شوهد
في عالمٍ تحولت فيه النوستالجيا إلى عملة سهلة، تعود بيرتوني لتوقظ اسماً من عام 1969 وهو اسطورة Runabout.
لكن السؤال الحقيقي ليس لماذا العودة؟ بل كيف؟ لأن استحضار الماضي قد يكون فعلاً ثقافياً شجاعاً أو حتى مجرد تمرين أنيق في الهروب من الحاضر. تقف Runabout الجديدة بدقة على هذا الخط الرفيع، بين فنّ خالص ورسالة غير مكتملة.
حين كانت بيرتوني تسبق عصرها
وُلدت نسخة 1969 في زمن تجريبي جريء داخل Centro Stile، حين كان نوتشيو بيرتوني يرفض القوالب ويبحث عن حرية الشكل والوظيفة. السيارة الأصلية لم تكن جميلة بالمعنى التقليدي، بل صادمة، صريحة، ومتحررة، تعرض الميكانيكا بلا خجل وتحتفي بالفراغ والانفتاح.
جسر
أنيق بين زمنين
يحاول طراز Runabout لعام 2026 أن يكون أكثر من إعادة إنتاج عاطفية. بيرتوني تقدّمه مثل "بيان فني متحرك"، حيث كل خط محسوب وكل سطح مشدود بعناية. اما النتيجة فجاءت من خلال سيارة واعية لتاريخها، لكنها تحاول بجهد واضح ألا تُختزل في مجرد
حنين
بصري.
نسختان لكن بفكرة واحدة
لا تتعامل بيرتوني مع Barchetta وTarga كخيارين شكليين، بل كتفسيرين معماريين لفكرة واحدة:
- Barchetta: النسخة الأكثر صدقاً. مفتوحة، خفيفة، مباشرة، تعيد الإحساس الخام بالتعرّض للطريق والهواء والصوت. هنا تتنفس روح 1969 بوضوح.
- Targa: أكثر تعقيداً ومرونة، بسقف كربوني قابل للإزالة، وهي تحاول التوفيق بين النقاء التصميمي ومتطلبات الاستخدام المعاصر، وإن كان ذلك على حساب العفوية.
تقشّف مقصود أو استعراض حرفي؟
تتميز المقصورة الداخلية بأنها لا تجلسك فيها فقط بل تُغرقك في السيارة ايضاً. كذلك تنفرد بتصميم يشبه بدن قارب مع مواد منتقاة بعناية:
- كربون
- ألومنيوم مشغول
- جلد يدوي
- لوحة عدادات أفقية هادئة
- عداد دورات واحد فقط
- بوصلة بحرية في الوسط
وكل ذلك يمنحك لمسة شاعرية ذكية. التجربة هنا ميكانيكية، يدوية، شبه طقسية، لكنها أيضاً نخبوية إلى حد الإقصاء.
حداثة إيطالية منضبطة
من النظرة الاولى تلفتك الواجهة الأمامية النظيفة والذكية، مع S-duct وظيفي ومصابيح pop-up معاد تفسيرها بذكاء. ويربط الخط الأفقي العريض الرفارف ويُخفض بصرياً الكتلة. كذلك تستحضر الخلفية coda tronca الإيطالية باختزال جميل، وتعزز العجلات والألياف الكربونية الإحساس بالخفة.
الهندسة والأداء: عقلاني أكثر مما يوحي الشكل
نالت هذه المركبة محرك V6 سعة 3.5 لتر مع شاحن فائق يولد 475 حصاناً و490 نيوتن متر من العزم. أرقام محترمة، لكن ليست صادمة في هذا المستوى السعري. التركيز هنا على التوازن، الاعتمادية، والاستجابة المتدرجة، لا على التفوق الرقمي. الإعداد محافظ، واعٍ، وربما آمن أكثر من اللازم.
الجمال وحده لا يكفي
رغم أناقة Runabout وصدقها الفني، لا يمكن
تجاهل
أنها تلعب في منطقة مريحة أكثر مما ينبغي. الأداء مقارنة بالسعر، لا يوازي الطموح البصري. التجربة شديدة الخصوصية، لكنها تفتقر إلى عنصر المفاجأة الميكانيكية. السيارة جميلة، متقنة، ومخلصة لتراثها، لكنها لا تهزّ المفاهيم كما فعلت نسخة 1969.
الأخطر؟ أن تتحول بيرتوني من دار تُغيّر قواعد اللعبة إلى دار تُتقن إعادة سردها فقط.
تحفة لهواة الفن… لا لعشاق
الثورة
من الطبيعي القول بأن Bertone Runabout ليست سيارة للجميع، ولا تحاول أن تكون. إنها قطعة إيطالية خالصة، مصنوعة لجامعي الذوق الرفيع أكثر من عشّاق الأرقام.
وبسعر يبدأ من 390 ألف يورو وإنتاج محدود بـ25 نسخة، تعد هذه المركبة أقرب إلى منحوتة متحركة منها إلى سيارة تُقاس بالمنطق.
جميلة؟ نعم.
جريئة؟ إلى حدّ ما.
ثورية؟ هنا يحق لنا أن نختلف.
