من أيقونة إلى أسطورة: كيف أعادت Singer تعريف بورشه 911

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
03:40 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وزير الخارجية يؤكد حرص العراق على إبعاد تداعيات الحرب عنه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558019-639083211456253982.jpg
من أيقونة إلى أسطورة: كيف أعادت Singer تعريف بورشه 911
عالم السيارات
2026-03-05 | 10:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
254 شوهد
قليل من الأسماء في عالم السيارات وصلت إلى مرحلة تُعامل فيها كتحفة فنية، لا كصانع سيارات، و Singer واحدة منها. ومع مشروع DLS Turbo، تعود الشركة الأميركية لتؤكد أنها لا ترمّم بورشه 911، بل تعيد كتابتها سطراً سطراً.
سيارة Sorcerer ليست مجرد أول تطبيق لهذا البرنامج، بل إعلان فلسفي يقول إن
الأسطورة
لا تزال قابلة للتطوير، حتى لو اقتربنا من
الخط الأحمر
للقداسة.
بورشه 911 كأيقونة قابلة لإعادة السحر
ترى Singer في 911 أكثر من سيارة تاريخية؛ تراها منصة مفتوحة للتأويل. وطراز DLS Turbo جاء ليحتفي بتطور 911 على الحلبة والطريق، ويختبر حدود ما يمكن أن يقدمه الشحن التوربيني لمحرك اشتهر بطبيعته التنفسية. ومما لا شك فيه بأن المشروع طموح ومشحون بالعاطفة.
كل شيء بدأ بهيكل Type 964 الذي تم تجريده حتى
العظم
. بعد ذلك قام المهندسون بفحص الهيكل الأحادي وتقويته ليُعاد
بعدها
تحضيره بدقة جراحية. هنا لا مجال للرومانسية، العملية صناعية صارمة، هدفها خلق قاعدة تتحمل أداءً لم تُصمم له هذه السيارة قبل 30 عاماً.
حين يلتقي الجنون بالهندسة
قلب المشروع هو محرك 3.8 لتر Flat-Six بقدرة تفوق 700 حصان و750 نيوتن متر وهي أرقام غير مسبوقة لسيارة Singer يدوية. كذلك نالت هذه المركبة رؤوس أسطوانات مبردة بالماء، أسطوانات مبردة بالهواء، مروحة كهربائية، وتوربو مزدوج متغيرا الهندسة. النتيجة محرك يدور حتى 9000 دورة/دقيقة مع عزم منخفض جاهز ليقدم تناقض تقني مثير للإعجاب.
ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي من ست سرعات مع آلية مكشوفة، وعادم من Inconel والتيتانيوم بخروج جانبي، وكلها تفاصيل لا تهدف فقط للأداء، بل لخلق طقس قيادة شبه مسرحي. هذه سيارة تريدك أن ترى وتسمع وتشعر بكل حركة ميكانيكية.
كربون بعقل رقمي
من جهة ثانية، صُمم الهيكل الكربوني باستخدام CFD لتحسين التبريد والديناميكا الهوائية. كذلك بات الوزن أخف، الصلابة أعلى، والاستجابة أكثر حدّة. كما يعكس الخيار ما بين الطريق والحلبة فلسفة Singer المتمثلة بالحرية المطلقة للمالك، حتى في تعريف شخصية السيارة.
ساعات فاخرة داخل سيارة سباق
تجمع المقصورة الداخلية بين جلد Pebble Grey وAlcantara مع لمسات Champagne. كذلك جاءت العدادات العائمة المصنوعة يدوياً أقرب إلى صناعة الساعات الفاخرة منها إلى عالم السيارات. كما نلاحظ وجود التكنولوجيا لكن بخجل متعمد، احتراماً لفلسفة القيادة التناظرية.
كذلك نالت هذه المركبة:
- تعليق Double Wishbone أمامي
- مكابح كربون سيراميكية
- إطارات Michelin Cup 2
- عجلات مغنيسيوم سنترلوك
- خمسة أنماط قيادة تضبط تدخل
الأنظمة الإلكترونية
، في محاولة لإبقاء هذه الوحشية تحت السيطرة أو على الأقل قابلة للترويض
هل اقترب السحر من الكمال أكثر من اللازم؟
رغم الإعجاب الهندسي الهائل، يطرح مشروع DLS Turbo سؤالاً طبيعياً: هل اقترب Singer أكثر مما يجب من إتقان مبالغ فيه؟ القوة الهائلة والتعقيد التقني قد يبعدان السيارة عن البساطة التي جعلت 911 أسطورة. كما أن الجمع بين 9000 دورة/دقيقة وتوربو مزدوج يبدو فكرياً مبهراً، لكنه عملياً يضع عبئاً على تجربة القيادة اليومية. والأهم، أن هذه السيارة لم تعد حواراً مع بورشه، بل خطاباً أحادياً باسم Singer.
تحفة لهواة المطلق
من المنطقي القول بأنSinger DLS Turbo – Sorcerer ليست سيارة تُقاس بالأرقام أو المنطق. إنها قطعة فنية ميكانيكية، مصممة لمن يريد أقصى ما يمكن استخراجه من 911، حتى لو تجاوزنا الخط الفاصل بين التطوير وإعادة الاختراع.
مذهلة؟ نعم بلا شك.
مثالية؟ ربما أكثر مما ينبغي.
لكن في عالم Singer، السحر لا يُفسَّر… بل يُقاد.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
في بغداد.. إخماد حريق بورشة ومخزن للأدوات الاحتياطية
13:24 | 2026-01-17
الجهاز المركزي للسيطرة يطلق حملة واسعة لتفتيش وورش تصنيع المصوغات وشركات استيراد الذهب
05:52 | 2026-02-25
اخماد حريق مخازن وورش منطقة العلاوي
06:05 | 2026-02-13
حقق نجاحا خلال عام وأعاد الثقة للمواطنين.. 911 شمل عراقيي الخارج والسائحين بالداخل
02:58 | 2026-01-06
Singer
Sorcerer
بورشه 911
السومرية
العراق
الأنظمة الإلكترونية
الخط الأحمر
الأسطورة
التنف
ﻹعادة
هندسة
رونيت
تيتان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
محليات
53%
11:27 | 2026-03-04
الكهرباء تصدر توضيحا بعد خروج أغلب خطوط الطاقة عن العمل
11:27 | 2026-03-04
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
17.55%
02:42 | 2026-03-04
الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:42 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
محليات
15.9%
11:01 | 2026-03-04
انطفاء تام في منظومة الطاقة بـ 4 محافظات والكهرباء تعلق
11:01 | 2026-03-04
ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ 160 الفا
اقتصاد
13.55%
09:05 | 2026-03-04
ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ 160 الفا
09:05 | 2026-03-04
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
شارع المتنبي - رمضان والناس - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-04
رمضان والناس
شارع المتنبي - رمضان والناس - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
سوشيل رمضان
بطل الديلفري.. منقذ اللحظات الأخيرة - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
حديث رمضان
ضعف التربية الرقمية - حديث رمضان - حلقة ١٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
شارع المتنبي - رمضان والناس - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-04
رمضان والناس
شارع المتنبي - رمضان والناس - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
من الأخير في رمضان
الإطار يرحّل سحب المالكي بانتظار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
اوگف داگلك
اسمها داكه بصدري، بس ما اكدر اخسر كرامتي - اوگف داگلك - حلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
ليلة رمضانية
الإعلامية والممثلة غادة باسل - ليلة رمضانية - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
اخترنا لك
بيرتوني Runabout: نحت إيطالي جميل على حافة التكرار
02:26 | 2026-03-03
ارتفاع أسعار السيارات في 2026: هل يتحوّل العراق من مستهلك إلى ساحة احتكار؟
02:18 | 2026-03-03
ماكلارين أرتورا سبايدر MCL39: فخامة بطعم البطولة
03:00 | 2026-03-01
مرسيدس الفئة S: الكمال الذي يطرح أسئلة
04:46 | 2026-02-26
السيارة الكهربائية في العراق: ثورة مبكرة أو مغامرة غير محسوبة في العام 2026؟
09:43 | 2026-02-25
أستون مارتن فانكويش فولانت Wave Edition... فخامة على هيئة موجة أو عرض مبالغ فيه؟
02:54 | 2026-02-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.