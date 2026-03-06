الملف الذي لا يريد أحد فتحه: العدادات المعدّلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استهداف بارجة "أبراهام لينكولن"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558101-639084133018815689.jpg
الملف الذي لا يريد أحد فتحه: العدادات المعدّلة
عالم السيارات
2026-03-06 | 11:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
628 شوهد
في سوق السيارات المستعملة في
العراق
، السؤال لم يعد: "هل العداد حقيقي"؟ بل أصبح: "كيف تم تعديل العداد دون أن يُمسك أحد به"؟
نحن لا نتحدث عن حالات فردية… بل عن فجوة قانونية يستفيد منها البعض بذكاء تجاري قاتل.
أولاً: الطريق يبدأ من بلد المنشأ
أغلب السيارات المستعملة المستوردة تأتي من
الولايات المتحدة
،
كوريا
والإمارات. في المزادات الأميركية مثلًا، السيارة تُعرض بتاريخ أضرار وعدد كيلومترات مسجّل. لكن بعد الشحن وإعادة الإصلاح في الخارج، يمكن نظريًا إعادة برمجة وحدة العدادات خلال دقائق عبر أجهزة OBD متوفرة عالميًا لا يتجاوز سعر بعضها 1,000–3,000 دولار.
التعديل نفسه قد يكلّف 100–300 دولار فقط، لكن الفارق في سعر البيع قد يصل إلى نحو 2000 – 5000 دولار حسب نوع السيارة.
ثانياً: لعبة الـ 80 ألف كيلومتر
في سوق السيارات المستعملة العراقي، هناك "رقم ذهبي" 80,000 – 120,000 كلم. أي سيارة ضمن هذا النطاق تُباع أسرع بنسبة كبيرة مقارنة بسيارة تحمل 180,000 كلم.
ومن الطبيعي القول بأن السبب نفسي، فالمشتري يعتقد أنه أمام استخدام خفيف للسيارة. أما إذا كانت سيارة مستوردة وقطعت فعليًا 190 ألف كلم، وتم تعديلها إلى 95 ألف كلم، فهذا لا يرفع السعر فقط، بل يقلل قدرة المشتري على التفاوض.
ثالثاً: أين الخلل القانوني؟
المشكلة ليست في أن التلاعب مسموح، بل في أن إثباته صعب. أما السبب:
- لا يوجد نظام وطني موحّد يسجل الكيلومترات عند كل فحص دوري
- لا يتم ربط بيانات المنافذ الحدودية بتاريخ رقمي دائم للعداد
- الفحص المحلي غالبًا يركّز على الهيكل والسلامة أكثر من التحقق الإلكتروني العميق لوحدات التحكم
والنتيجة باتت واضحة. إذا تم تعديل العداد قبل دخول السيارة للسوق المحلي، يصبح كشفه معقدًا ما لم يراجع المشتري تاريخًا دوليًا موثقًا
رابعاً: كم يبلغ حجم الخسارة على المستهلك؟
إذا افترضنا أن 20–30٪ من السيارات المستعملة المستوردة قد تحمل تلاعبًا جزئيًا في الكيلومترات وهي نسبة متداولة في بعض الأسواق العالمية، فنحن نتحدث عن آلاف السيارات سنويًا.
وفي هذه
الخال
، من الممكن أن يتراوح متوسط الخسارة التقديرية للمشتري ما بين 2,000 و 4,000 دولار، أي أن السوق قد يخسر ملايين الدولارات سنويًا بسبب عداد جميل.
خامساً: لماذا يستمر الأمر؟
السؤال الذي يتبادر الى أذهاننا بسيط وهو لماذا يستمر هذا الأمر؟ والجواب ايضاً بسيط وهو لأن الطلب موجود.
المشتري يبحث عن أقل كيلومترات بأقل سعر، والتاجر يبحث عن هامش ربح أعلى والرقابة الرقمية ما زالت غير مكتملة.
المعادلة بسيطة: كلما زادت الفجوة بين السعر والحقيقة، زادت المغريات.
معركة وعي شامل
ليست كل السيارات المستعملة ضحية تلاعب، لكن سوق بلا نظام تتبع وطني شفاف يفتح الباب لاحتمالات خطيرة. والنقاش هنا لا يتمحور حول اذا ما كانت كل المعارض تفعل ذلك، بل هل يوجد نظام يمنع حدوثه أصلًا؟
في سوق تصل قيمة بعض السيارات فيه إلى 25–40 ألف دولار، أن تُبنى الثقة على رقم يمكن تغييره خلال 10 دقائق، فهذه ليست تجارة فقط، هذه معركة وعي.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
كل ما تريد معرفته عن إحصاء 1962 الذي ألغاه الشرع لصالح الأكراد؟
17:43 | 2026-01-16
ضربة لـ"مافيا التهريب".. الحكومة تُجمد تراخيص المشتقات لـ5 سنوات وتفرض لغة "العدادات الذكية"
05:37 | 2026-02-11
ترامب يكشف عزم بلاده تسريع معدلات إنتاج الأسلحة
13:05 | 2026-01-06
السرّ الذي لا يتحدث عنه أحد… من يملك بيانات سيارتك؟
04:54 | 2026-01-01
السيارات المستعملة
سوق السيارات العراقي
السومرية
العراق
الولايات المتحدة
ﻹعادة
الخال
كوريا
وحدات
زادة
ميرك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
31.5%
02:47 | 2026-03-05
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:47 | 2026-03-05
البرد يباغت العراقيين.. حرارة تلامس الانجماد ومناطق ستتحول للبياض
محليات
30.89%
01:09 | 2026-03-05
البرد يباغت العراقيين.. حرارة تلامس الانجماد ومناطق ستتحول للبياض
01:09 | 2026-03-05
هل يمتلك العراق خزين كافٍ من مادة الغاز السائل للأشهر المقبلة؟
محليات
22.71%
08:31 | 2026-03-05
هل يمتلك العراق خزين كافٍ من مادة الغاز السائل للأشهر المقبلة؟
08:31 | 2026-03-05
مسؤول أمريكي يعلن: آلاف الأكراد شنوا هجوما بريا في إيران
دوليات
14.9%
16:38 | 2026-03-04
مسؤول أمريكي يعلن: آلاف الأكراد شنوا هجوما بريا في إيران
16:38 | 2026-03-04
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
سوشيل رمضان
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
سوشيل رمضان
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
حديث رمضان
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
حديث رمضان
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
اوگف داگلك
اختبرت حبيبتي وطلعت مو وفية! - اوگف داگلك - حلقة ١٥ | رمضان 2026
16:00 | 2026-03-05
اوگف داگلك
اختبرت حبيبتي وطلعت مو وفية! - اوگف داگلك - حلقة ١٥ | رمضان 2026
16:00 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-06
سوشيل رمضان
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
سوشيل رمضان
عربات الترام تصل إلى شارع الرشيد - سوشيل رمضان 2026 - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
حديث رمضان
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
حديث رمضان
تدني مستوى الذوق العام - حديث رمضان - حلقة ١٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-06
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
رمضان والناس
ساحة الميدان - رمضان والناس - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-03-05
اوگف داگلك
اختبرت حبيبتي وطلعت مو وفية! - اوگف داگلك - حلقة ١٥ | رمضان 2026
16:00 | 2026-03-05
اوگف داگلك
اختبرت حبيبتي وطلعت مو وفية! - اوگف داگلك - حلقة ١٥ | رمضان 2026
16:00 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
ليلة رمضانية
الإعلامية شيماء قاسم - ليلة رمضانية - الحلقة ١٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-03-05
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
تاخذ لو تنطي؟
أحاديث بلا فلاتر ويا أهلنا - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-04
اخترنا لك
من أيقونة إلى أسطورة: كيف أعادت Singer تعريف بورشه 911
10:07 | 2026-03-05
بيرتوني Runabout: نحت إيطالي جميل على حافة التكرار
02:26 | 2026-03-03
ارتفاع أسعار السيارات في 2026: هل يتحوّل العراق من مستهلك إلى ساحة احتكار؟
02:18 | 2026-03-03
ماكلارين أرتورا سبايدر MCL39: فخامة بطعم البطولة
03:00 | 2026-03-01
مرسيدس الفئة S: الكمال الذي يطرح أسئلة
04:46 | 2026-02-26
السيارة الكهربائية في العراق: ثورة مبكرة أو مغامرة غير محسوبة في العام 2026؟
09:43 | 2026-02-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.