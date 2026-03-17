وقالت شركة "جميل موتورز" التي تقود دخول العلامتين إلى ، إن "هذا الدخول يأتي من خلال شراكة استراتيجية مع شركة جميل موتورز، إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال توزيع السيارات، والتي تمتلك خبرة طويلة تمتد لسنوات عديدة في هذا القطاع".وأوضحت، أن "هذه الشراكة تعد خطوة مهمة نحو تقديم سيارات أكثر تطوراً وذكاء في السوق العراقية، حيث تسعى العلامتان إلى توفير مركبات تجمع بين التصميم الحديث والتكنولوجيا المتقدمة وتجربة قيادة مريحة ومتميزة، بما يلبي تطلعات العملاء ويواكب تطور عالم السيارات".وتدخل علامتا "أومودا" و"جايكو" إلى السوق العراقية وهما مدعومتان بنجاح عالمي متزايد، فمع بداية عام 2026، تمكنت العلامتان من التوسع في 64 سوقاً حول العالم، وحققتا إنجازاً لافتاً ببيع أكثر من 900 ألف سيارة خلال 34 شهراً فقط، حسب بيان الشركة.وكانت أوروبا من أبرز مناطق النمو للعلامتين، حيث تجاوزت مبيعاتهما هناك 200 ألف سيارة، وشكلت إسبانيا نقطة الانطلاق الأولى إلى أسواق ، لتصبح لاحقاً مركزاً مهماً لأعمالهما، مع وجود منشأة إنتاج في مدينة برشلونة.أما في المملكة المتحدة، فقد حققت العلامتان تقدماً سريعاً، إذ انتقلتا خلال 17 شهراً فقط من علامة جديدة في السوق إلى لاعب مؤثر في قطاع السيارات، وبحلول كانون الثاني يناير 2026، دخلت العلامة قائمة أفضل ثماني علامات من حيث المبيعات، مسجلة واحداً من أسرع معدلات النمو في صناعة السيارات.ويعكس التزام علامتي أومودا وجايكو بالجودة العالية ومعايير السلامة المتقدمة مكانتهما المتقدمة في عالم السيارات. وخلال العام الماضي فقط، حصلت العلامتان على 25 دولية مرموقة من مؤسسات متخصصة في قطاع السيارات.وعلى الرغم من اعتمادهما على نفسها، تقدم علامتا أومودا وجايكو رؤيتين مختلفتين في التصميم والأداء، بما يلائم أنماط الحياة المتنوعة وتطلعات الجيل الجديد من السائقين.وتعد "أومودا" من العلامات العالمية البارزة في فئة سيارات الكروس أوفر، وتركز على تقديم سيارات عصرية تجمع بين الأناقة والابتكار، وتهدف العلامة إلى تلبية تطلعات الجيل الجديد الذي يبحث عن أسلوب حياة حديث ومختلف، مع تقديم تصاميم جريئة وتقنيات متطورة تمنح الشباب تجربة قيادة عصرية.أما "جايكو" فتبرز كعلامة متميزة في فئة سيارات الطرق الوعرة الفاخرة، حيث تجمع بين القوة والأناقة في آنٍ واحد، وتعمل على تقديم مفهوم يجمع بين الأداء القوي والتصميم الراقي ليمنح السائق تجربة قيادة مميزة.