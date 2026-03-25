صيف العراق يفضح السيارات: من يصمد عند حرارة 50 ومن ينهار بصمت؟

- محركات صغيرة مضغوطة.- توربو عالي الضغط.- قير CVT حساس.- إلكترونيات معقدة.- بطاريات وأنظمة إدارة ذكية.وكلها تعتمد على شيء واحد وهو الحرارة المثالية. وعندما ترتفع هذه الحرارة خارج المعادلة، تبدأ المشاكل.في درجات حرارة تتجاوز 45–50 درجة مئوية، قد ينخفض العمر الافتراضي لبطارية 12 فولت إلى النصف تقريباً مقارنة بالمناخ المعتدل. وفي بيئة معتدلة قد تعيش البطارية 3–4 سنوات. لكن في صيف القاسي قد لا تتجاوز أحياناً 18 الى 24 شهراً.باختصار، تسرّع الحرارة التفاعلات الكيميائية داخل البطارية، فتتبخر السوائل وتضعف الألواح الداخلية. لهذا نرى أعطال تشغيل مفاجئة في ذروة الصيف.أما في السيارات الهجينة أو الكهربائية، فأنظمة التبريد الخاصة بالبطارية تصبح حاسمة. أي خلل فيها يعني انخفاض كفاءة وتسارع تآكل الخلايا.يعمل قير الـ CVT بحزام معدني بين بكرات متغيرة القطر، ويعتمد هذا النظام على ضغط زيت دقيق جداً. وعند حرارة خارجية 50 درجة مئوية، قد ترتفع حرارة زيت القير إلى مستويات حرجة خصوصاً في زحام المدن.وتتمثل النتيجة بالتالي:- اهتزازات- تأخير في الاستجابة- إنذارات حرارة- وفي الحالات الأسوأ: تلف كاملتتراوح تكلفة إصلاح أو استبدال CVT ما بين 1,500 و 3,500 دولار حسب الطراز، وقد لا تتحمل السيارات المصممة لأسواق معتدلة القيادة البطيئة الطويلة في زحام حار مع مكيف يعمل بأقصى طاقة.يعمل التوربو أصلاً في بيئة حرارية قاسية. وعند حرارة محيطية مرتفعة، تقل كفاءة التبريد، ويرتفع ضغط الهواء الداخل. هذا يعني:- إجهاد أعلى للمحرك- احتمالية أكبر للطرق المبكر- استهلاك أعلى للزيتومع مرور الوقت، قد تتآكل ريش التوربو أو تتضرر المحامل. والنتيجة ضرورة استبدال التوربو بكلفة تتراوح ما بين 1,000 إلى 3,000 دولار بسهولة.الراديتر، مضخة الماء، الثرموستات، المراوح، وحتى نوع سائل التبريد، وغيرهاكلها تعمل بأقصى طاقتها في صيف العراق.أي ضعف بسيط في جودة سائل التبريد، نظافة الرادياتير وأداء المراوح قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة متكرر. كذلك لا يتحمل محرك حديث ارتفاع الحرارة المتكرر كما كان يتحمله محرك قديم كبير السعة. ومن هنا قد يتجاوز إصلاح رأس محرك متضرر بسبب حرارة 2,000-4,000 دولار.السيارات التي صُممت أو عُدلت خصيصاً لأسواق والشرق الأوسط عادةً تتمتع براديتر أكبر، مراوح أقوى، برمجة مختلفة للمحرك، عزل حراري إضافي وأنظمة تبريد قير محسّنةبينما بعض الطرازات الموجهة لأسواق أوروبا أو قد لا تكون مهيأة لنفس .وتتمثل خلاصة الحديث بأن الحرارة لا تقتل السيارة فجأة، بل تضعها تحت اختبار يومي طويل.ويبقى السؤال هل صُممت السيارة الجديدة لتحمل 50 درجة مئوية في زحام خانق ومكيف يعمل بأقصى طاقة، ووقود متذبذب الجودة؟في العراق، المواصفات لا تكفي لأن للتحمل الكلمة الفصل.