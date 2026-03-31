عندما تتحول السيارة إلى استثمار: هل بدأ العراق يدخل عصر مضاربة السيارات؟

2026-03-31 | 03:00
435 شوهد

في معظم دول العالم، شراء سيارة يعني شيئاً واحداً: خسارة مالية تدريجية. فالسيارة الجديدة تفقد عادةً ما بين 15 الى 25 % من قيمتها خلال السنة الأولى، وتستمر بالانخفاض بعدها.

لكن في العراق، ظهرت ظاهرة غريبة خلال السنوات الأخيرة تتمثل بأن بعض السيارات إرتفعت قيمتها بعد الاستخدام بدل أن تنخفض. 

السيارة التي اشتراها مالكها بنحو 35 ألف دولار قبل عامين، قد تُباع اليوم بنحو 38 أو حتى 40 ألف دولار.

فكيف تحولت سلعة استهلاكية إلى أصل شبه استثماري؟

ندرة العرض: عندما يتوقف الاستيراد يرتفع السعر 




مما لا شك فيه، بأن أحد أهم أسباب تحول السيارة الى استثمار هو الاختلال بين العرض والطلب. فعندما تتوقف شحنات موديل معين بسبب مشاكل استيراد، تغيير جيل السيارة، قيود لوجستية وتوقف إنتاج مؤقت، يبدأ السوق بالبحث عن البديل ولا يجده. في هذه اللحظة يتحول السوق إلى سوق ندرة والسيارات الموجودة بالفعل في الشارع تصبح سلعة مطلوبة.

هذا ما حدث مع بعض الطرازات اليابانية التي شهدت نقصاً عالمياً في الإنتاج بين عامي2021 و 2023 بسبب أزمة أشباه الموصلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في عدة أسواق، والعراق لم يكن استثناءً.

سمعة الاعتمادية: عندما تتحول السيارة إلى عملة ثقة

في السوق العراقي، مثل الأسواق كافة قد تكون السمعة أقوى من المواصفات. وأكتسبت بعض الطرازات سمعة شبه أسطورية من حيث تحمل الحرارة، قلة الأعطال، توفر قطع الغيار وسهولة البيع.

عندما تترسخ هذه السمعة، يتحول الطلب إلى طلب دائم ومستقر. وهنا يحدث ما يشبه الاقتصاد النفسي الذي اختصره بأن الناس لا يشترون السيارة فقط للقيادة، بل لأنها آمنة مالياً عند إعادة البيع.

التضخم وتقلب العملة: السيارة كمخزن قيمة

في بيئات اقتصادية غير مستقرة، تتحول بعض السلع إلى مخزن قيمة. وفي العراق، يلجأ البعض إلى شراء سيارات معينة لأنهم يعتقدون أنها:

- تحافظ على قيمتها

- يمكن بيعها بسرعة

- لا تتأثر كثيراً بتقلب الأسعار

وهكذا تتحول السيارة من وسيلة نقل إلى أداة حفظ للمال.

المضاربة الخفية: تجارة قصيرة الأجل



من الملاحظ في الفترة الأخيرة، بأن الأسواق عامة والعراقية خاصة بدأت تشهد نوعاً جديداً من السلوك يتمحور حول شراء سيارة بهدف إعادة بيعها بعد أشهر قليلة. ويحدث ذلك عندما يتوقع بعض التجار أو الأفراد:

- ارتفاع الطلب على موديل معين

- نقص في الاستيراد

- زيادة أسعار الوكالة

في هذه الحالة، تصبح السيارة جزءاً من حركة مضاربة غير معلنة، ليست مثل المضاربة في العقار أو العملات لكنها موجودة.

ارتفاع حقيقي او موجة عابرة

ليس كل ارتفاع سعر يعني استثماراً حقيقياً، والقاعدة العالمية ما زالت صحيحة لأن معظم السيارات تخسر قيمتها مع الوقت.

لكن في سوق مثل العراق، حيث يتداخل العرض المحدود مع السمعة القوية والتقلبات الاقتصادية، يمكن لبعض الطرازات أن تكسر هذه القاعدة مؤقتاً.

باختصار، السيارة في العراق بدأت تتحول في بعض الحالات من سلعة استهلاكية إلى أصل شبه استثماري ليبرز سؤالاً ملفتاً حول إذا ما كان هذا الارتفاع ناتج عن قيمة حقيقية أو مجرد موجة سوق قد تنتهي فجأة؟
استثمار

عالم السيارت

سوق السيارات العراقي

السومرية

العراق

اليابان

الموصل

القاع

ﻹعادة

الجدي

بعدها

تيرا

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-31
Play
بغداد الجديدة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-31
من الأخير
Play
من الأخير
تدمير انتونوف يسجّل ضد معلوم وترامب يفتح دفاتر الماضي - من الأخير م٣ - حلقة ٢ | الموسم 3
13:30 | 2026-03-30
Play
تدمير انتونوف يسجّل ضد معلوم وترامب يفتح دفاتر الماضي - من الأخير م٣ - حلقة ٢ | الموسم 3
13:30 | 2026-03-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
Play
العراق في دقيقة 30-03-2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-30
Play
نشرة ٣٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-30
عشرين
Play
عشرين
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
Play
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
Play
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
Play
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
Play
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
Play
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
