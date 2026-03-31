عندما تتحول السيارة إلى استثمار: هل بدأ العراق يدخل عصر مضاربة السيارات؟
عالم السيارات
2026-03-31 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
435 شوهد
في معظم دول العالم، شراء سيارة يعني شيئاً واحداً: خسارة مالية تدريجية. فالسيارة الجديدة تفقد عادةً ما بين 15 الى 25 % من قيمتها خلال السنة الأولى، وتستمر بالانخفاض
بعدها
.
لكن في
العراق
، ظهرت ظاهرة غريبة خلال السنوات الأخيرة تتمثل بأن بعض السيارات إرتفعت قيمتها بعد الاستخدام بدل أن تنخفض.
السيارة التي اشتراها مالكها بنحو 35 ألف دولار قبل عامين، قد تُباع اليوم بنحو 38 أو حتى 40 ألف دولار.
فكيف تحولت سلعة استهلاكية إلى أصل شبه استثماري؟
ندرة العرض: عندما يتوقف الاستيراد يرتفع السعر
مما لا شك فيه، بأن أحد أهم أسباب تحول السيارة الى استثمار هو الاختلال بين العرض والطلب. فعندما تتوقف شحنات موديل معين بسبب مشاكل استيراد، تغيير جيل السيارة، قيود لوجستية وتوقف إنتاج مؤقت، يبدأ السوق بالبحث عن البديل ولا يجده. في هذه اللحظة يتحول السوق إلى سوق ندرة والسيارات الموجودة بالفعل في الشارع تصبح سلعة مطلوبة.
هذا ما حدث مع بعض الطرازات اليابانية التي شهدت نقصاً عالمياً في الإنتاج بين عامي2021 و 2023 بسبب أزمة أشباه الموصلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في عدة أسواق، والعراق لم يكن استثناءً.
سمعة الاعتمادية: عندما تتحول السيارة إلى عملة ثقة
في السوق العراقي، مثل الأسواق كافة قد تكون السمعة أقوى من المواصفات. وأكتسبت بعض الطرازات سمعة شبه أسطورية من حيث تحمل الحرارة، قلة الأعطال، توفر قطع الغيار وسهولة البيع.
عندما تترسخ هذه السمعة، يتحول الطلب إلى طلب دائم ومستقر. وهنا يحدث ما يشبه الاقتصاد النفسي الذي اختصره بأن الناس لا يشترون السيارة فقط للقيادة، بل لأنها آمنة مالياً عند إعادة البيع.
التضخم وتقلب العملة: السيارة كمخزن قيمة
في بيئات اقتصادية غير مستقرة، تتحول بعض السلع إلى مخزن قيمة. وفي العراق، يلجأ البعض إلى شراء سيارات معينة لأنهم يعتقدون أنها:
- تحافظ على قيمتها
- يمكن بيعها بسرعة
- لا تتأثر كثيراً بتقلب الأسعار
وهكذا تتحول السيارة من وسيلة نقل إلى أداة حفظ للمال.
المضاربة الخفية: تجارة قصيرة الأجل
من الملاحظ في الفترة الأخيرة، بأن الأسواق عامة والعراقية خاصة بدأت تشهد نوعاً جديداً من السلوك يتمحور حول شراء سيارة بهدف إعادة بيعها بعد أشهر قليلة. ويحدث ذلك عندما يتوقع بعض التجار أو الأفراد:
- ارتفاع الطلب على موديل معين
- نقص في الاستيراد
- زيادة أسعار الوكالة
في هذه الحالة، تصبح السيارة جزءاً من حركة مضاربة غير معلنة، ليست مثل المضاربة في العقار أو العملات لكنها موجودة.
ارتفاع حقيقي او موجة عابرة
ليس كل ارتفاع سعر يعني استثماراً حقيقياً، والقاعدة العالمية ما زالت صحيحة لأن معظم السيارات تخسر قيمتها مع الوقت.
لكن في سوق مثل العراق، حيث يتداخل العرض المحدود مع السمعة القوية والتقلبات الاقتصادية، يمكن لبعض الطرازات أن تكسر هذه القاعدة مؤقتاً.
باختصار، السيارة في العراق بدأت تتحول في بعض الحالات من سلعة استهلاكية إلى أصل شبه استثماري ليبرز سؤالاً ملفتاً حول إذا ما كان هذا الارتفاع ناتج عن قيمة حقيقية أو مجرد موجة سوق قد تنتهي فجأة؟
