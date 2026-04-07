شفروليه كورفيت ZR1X Quail Silver: حين تتحول القوة المفرطة إلى قطعة لهواة الجمع

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
موضي قطعة من الذهب
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قصف جوي يستهدف مقرات للحشد في القائم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-560851-639111476530522359.jpg
شفروليه كورفيت ZR1X Quail Silver: حين تتحول القوة المفرطة إلى قطعة لهواة الجمع
عالم السيارات
2026-04-07 | 04:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
267 شوهد
بعد أن رفعت شفروليه سقف الأداء في
كورفيت
إلى مستوى لم يكن متخيلاً قبل عقد واحد، تأتي الآن نسخة Quail Silver Limited Edition من شفروليه كورفيت ZR1X لتضيف طبقة جديدة من الحصرية.
لكن خلف الطلاء غير اللامع والأرقام المحدودة، يبقى السؤال الأهم: هل نحن أمام تطور هندسي حقيقي او مجرد استراتيجية تسويقية لتحويل
كورفيت
إلى سلعة قابلة للجمع؟
قوة خارقة بالفعل
من الناحية التقنية، لا يمكن التقليل من شأن ZR1X. فالقوة الإجمالية تصل إلى 1250 حصان بفضل دمج محرك LT7 V8
توين
توربو مع محرك كهربائي على المحور الأمامي، ما يجعل السيارة عملياً كورفيت هجينة بنظام دفع رباعي. كل ذلك ساهم في تحقيق تسارع من0 إلى 60 ميل/س في أقل من ثانيتين، رقم يضعها في منطقة السيارات الخارقة مثل الهايبركار الأوروبية.
لكن هذه الأرقام ليست مجرد استعراض رقمي؛ فهي تعكس تحول كورفيت من سيارة رياضية أميركية تقليدية إلى منصة تكنولوجية هجومية تجمع بين التوربو والكهرباء.
حصرية أكثر من كونها ثورة
مما لا شك فيه بأن حزمة Quail Silver Limited Edition لا تغير المعادلة الميكانيكية، بل تركز على القيمة العاطفية. أما أبرز ما يميز هذه النسخة:
- لون Blade Silver Matte، وهو أول طلاء مطفي إنتاجي لكورفيت منذ ستينيات
القرن
الماضي.
- لوحة مرقمة داخل المقصورة تؤكد محدودية الإنتاج.
- لمسات خارجية مثل ملاقط مكابح برتقالية وأنابيب عادم سوداء.
- مقصورة بلون Sky Cool وAsh Gray مع لمسات Habanero.
وهنا تبدو الرسالة واضحة تتمثل بأن هذه ليست مجرد كورفيت سريعة، بل كورفيت موجهة لهواة الجمع.
أين تتفوق؟
الشيء الذي ما زالت كورفيت تتقنه أكثر من معظم المنافسين هو المعادلة السعرية مقابل الأداء.
بسعر يبدأ من حوالي 207 ألف دولار لنسخة ZR1X الأساسية، و241 ألف دولار لنسخة Quail Silver المحدودة، تبقى السيارة أرخص بكثير من معظم الهايبركار الأوروبية التي تقدم أداءً مشابهاً. بمعنى آخر، ما زالت كورفيت تقدم أداء هايبركار بسعر سوبركار.
أين تكمن المبالغة؟
لا تقدم النسخة المحدودة نفسها تطوراً تقنياً حقيقياً. كل ما تضيفه هو التفرد البصري وقابلية الجمع. كما أن إطلاق المزيد من الإصدارات الخاصة قد يحمل خطراً على صورة كورفيت، فإذا أصبحت كل نسخة "محدودة"، فإن مفهوم الندرة يفقد معناه سريعاً.
تمثل كورفيت ZR1X بحد ذاتها قفزة هندسية حقيقية لكورفيت، وربما أقرب ما وصلت إليه العلامة إلى عالم الهايبركار. لكن نسخة Quail Silver Limited Edition ليست ثورة، بل لمسة تسويقية ذكية لتحويل القوة الخارقة إلى قطعة قابلة للعرض في المرآب مثيرة لهواة الجمع، لكنها لا تضيف شيئاً جديداً إلى
الأسطورة
نفسها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
07:06 | 2026-01-16
منوعات
عالم السيارات
السومرية
Chevrolet Corvette
الأسطورة
كورفيت
القرن
استرا
نيكي
تيجي
ميكا
ميرك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صورة لبطلة مسلسل "جميل وهناء" تثير الجدل
04:14 | 2026-04-06
فنان مصري يتعثر في سداد 11 مليار جنيه للبنوك
14:06 | 2026-04-05
خبر سار يخص اسعار الدولار
التربية تحدد مواعيد جديدة للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية
12:29 | 2026-04-06
المزيد
أحدث الحلقات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.