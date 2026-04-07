Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قصف جوي يستهدف مقرات للحشد في القائم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

شفروليه كورفيت ZR1X Quail Silver: حين تتحول القوة المفرطة إلى قطعة لهواة الجمع

عالم السيارات

2026-04-07 | 04:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شفروليه كورفيت ZR1X Quail Silver: حين تتحول القوة المفرطة إلى قطعة لهواة الجمع
267 شوهد

بعد أن رفعت شفروليه سقف الأداء في كورفيت إلى مستوى لم يكن متخيلاً قبل عقد واحد، تأتي الآن نسخة Quail Silver Limited Edition من شفروليه كورفيت ZR1X لتضيف طبقة جديدة من الحصرية.

لكن خلف الطلاء غير اللامع والأرقام المحدودة، يبقى السؤال الأهم: هل نحن أمام تطور هندسي حقيقي او مجرد استراتيجية تسويقية لتحويل كورفيت إلى سلعة قابلة للجمع؟

قوة خارقة بالفعل
من الناحية التقنية، لا يمكن التقليل من شأن ZR1X. فالقوة الإجمالية تصل إلى 1250 حصان بفضل دمج محرك LT7 V8 توين توربو مع محرك كهربائي على المحور الأمامي، ما يجعل السيارة عملياً كورفيت هجينة بنظام دفع رباعي. كل ذلك ساهم في تحقيق تسارع من0 إلى 60 ميل/س في أقل من ثانيتين، رقم يضعها في منطقة السيارات الخارقة مثل الهايبركار الأوروبية.
لكن هذه الأرقام ليست مجرد استعراض رقمي؛ فهي تعكس تحول كورفيت من سيارة رياضية أميركية تقليدية إلى منصة تكنولوجية هجومية تجمع بين التوربو والكهرباء.
 
 

حصرية أكثر من كونها ثورة
مما لا شك فيه بأن حزمة Quail Silver Limited Edition لا تغير المعادلة الميكانيكية، بل تركز على القيمة العاطفية. أما أبرز ما يميز هذه النسخة:
- لون Blade Silver Matte، وهو أول طلاء مطفي إنتاجي لكورفيت منذ ستينيات القرن الماضي.
- لوحة مرقمة داخل المقصورة تؤكد محدودية الإنتاج.
- لمسات خارجية مثل ملاقط مكابح برتقالية وأنابيب عادم سوداء.
- مقصورة بلون Sky Cool وAsh Gray مع لمسات Habanero.
وهنا تبدو الرسالة واضحة تتمثل بأن هذه ليست مجرد كورفيت سريعة، بل كورفيت موجهة لهواة الجمع.
 
 

أين تتفوق؟
الشيء الذي ما زالت كورفيت تتقنه أكثر من معظم المنافسين هو المعادلة السعرية مقابل الأداء.
بسعر يبدأ من حوالي 207 ألف دولار لنسخة ZR1X الأساسية، و241 ألف دولار لنسخة Quail Silver المحدودة، تبقى السيارة أرخص بكثير من معظم الهايبركار الأوروبية التي تقدم أداءً مشابهاً. بمعنى آخر، ما زالت كورفيت تقدم أداء هايبركار بسعر سوبركار.


أين تكمن المبالغة؟
لا تقدم النسخة المحدودة نفسها تطوراً تقنياً حقيقياً. كل ما تضيفه هو التفرد البصري وقابلية الجمع. كما أن إطلاق المزيد من الإصدارات الخاصة قد يحمل خطراً على صورة كورفيت، فإذا أصبحت كل نسخة "محدودة"، فإن مفهوم الندرة يفقد معناه سريعاً.
تمثل كورفيت ZR1X بحد ذاتها قفزة هندسية حقيقية لكورفيت، وربما أقرب ما وصلت إليه العلامة إلى عالم الهايبركار. لكن نسخة Quail Silver Limited Edition ليست ثورة، بل لمسة تسويقية ذكية لتحويل القوة الخارقة إلى قطعة قابلة للعرض في المرآب مثيرة لهواة الجمع، لكنها لا تضيف شيئاً جديداً إلى الأسطورة نفسها.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 

منوعات

عالم السيارات

السومرية

Chevrolet Corvette

الأسطورة

كورفيت

القرن

استرا

نيكي

تيجي

ميكا

ميرك

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-07
Play
بغداد الصدرية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-07
من الأخير
Play
من الأخير
مهلة ترامب تفتح الحـ.رب على المجهول - من الأخير م٣ - حلقة ٦ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-06
Play
مهلة ترامب تفتح الحـ.رب على المجهول - من الأخير م٣ - حلقة ٦ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
Play
العراق في دقيقة 06-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-06
Play
نشرة ٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-06
عشرين
Play
عشرين
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
Play
الصدريون يتظاهرون بالأعلام العراقية كلا امريكا .. كلا إسـ.رائيل - عشرين م٥ - الحلقة ٨ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-04
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
Play
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-01
طل الصباح
Play
طل الصباح
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
Play
فوز المنتخب العراقي 1-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-01
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
Play
اعرف واطلب 30--2026 | 2026
13:00 | 2026-03-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
Play
لمن مشتاق؟ 29-3-2026 | 2026
07:00 | 2026-03-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.