نيسان أكس-ترايل 2026: تحديث صاخب لسيارة عائلية بلا قفزة حقيقية

لكن خلف الواجهة المحدثة والأنظمة الرقمية، لا بد من السؤال عما إذا كان هذا التحديث يرفع مستوى الفئة فعلاً أو أنه مجرد إعادة ترتيب للمعادلة القديمة؟تابعت مختلف أجيال نيسان أكس-ترايل ومما لا شك فيه بأن التغيير الأكثر وضوحاً للعام2026 هو الواجهة الأمامية الجديدة مع نسخة أعرض من شبكة V-Motion، إضافة إلى مصابيح LED خلفية جديدة وعجلات قياس 19 إنش. وكل ذلك يمنح السيارة حضوراً بصرياً أقوى، لكنها تبقى ضمن المنطقة الآمنة للتصميم.باختصار، لم تحاول نيسان إعادة تعريف الشكل، بل صقلت ما هو موجود أصلاً. خطوة مفهومة تجارياً، لكنها لا تجعل السيارة تبدو جديدة بالكامل.في الداخل، حاولت نيسان رفع مستوى الإحساس بالجودة عبر جلد مبطن بلون بني كستنائي وتطعيمات خشبية جديدة. كذلك أصبحت التجهيزات القياسية سخية:- شاشة معلومات وترفيه 12.3 بوصة- تكييف ثلاثي المناطق- مقاعد مدفأة أماما وخلفا- صف ثانٍ قابل للانزلاق بتقسيم 40/20/40وتعد المقصورة مريحة وذكية من ناحية الاستخدام العائلي، لكنها لا تقدم قفزة في تجربة المستخدم مقارنة ببعض المنافسين الذين باتوا يركزون على الشاشات الأكبر والواجهات الرقمية الأكثر تطوراً.التحديثات التقنية هي الترند السائد في هذه الأيام ولعل أبرز تحديث تقني في أكس-ترايل الجديدة هو إدخال Google built-in داخل نظام NissanConnect، ما يتيح استخدام المساعد الصوتي وتطبيقات Google مباشرة من السيارة. من الطبيعي القول بأن هذه الإضافة مرحب بها، لكنها أصبحت تقريباً معياراً جديداً في هذه الفئة.كذلك يقدم نظام 3D Around View Monitor المطور رؤية بزاوية 360 درجة مع ميزات مثل "الغطاء الشفاف" و"عرض التقاطعات". كما تعزز هذه الأنظمة الثقة في المناورة والقيادة في الطرق الضيقة أو الوعرة.كما تم تحسين نظام ProPILOT Assist ليصبح أكثر سلاسة في الحفاظ على المسار والتفاعل مع إشارات المرور، لكنه لا يزال نظام مساعدة تقليدي مقارنة بأنظمة القيادة شبه الذاتية الأكثر تقدماً لدى بعض المنافسين.تعتمد X-Trail على تقنية e-POWER الخاصة بنيسان، حيث تقوم العجلات بالدفع عبر محرك كهربائي بينما يعمل محرك البنزين كمولد للطاقة. ومما لا شك فيه بأن الميزة هنا واضحة من خلال:- تسارع سلس- عزم فوري- إحساس قيادة قريب من السيارات الكهربائية دون الحاجة للشحنلكن في المقابل، هذه التقنية موجودة بالفعل منذ سنوات، ما يجعلها ميزة ناضجة أكثر من كونها ابتكاراً جديداً في نسخة 2026. لكن هنا لا بد من الاشارة الى أن نيسان تأخرت كثيراً في اعتماد هذه التقنية التي اختبرتها شخصياً منذ أكثر من 10 سنوات في ولكن نيسان لم توفرها للأسواق العالمية قبل الآن.تضيف فئة N-Trek لمسات تصميمية جريئة مع تفاصيل حمراء "Magma Red" ومواد داخلية مقاومة للماء. الفكرة جذابة لعشاق المغامرات، لكنها في النهاية تعديل بصري أكثر من كونها ترقية ميكانيكية حقيقية.وهنا من المهم ان نركز أين تتفوق هذه المركبة التي تظل قوية في ثلاث نقاط أساسية:- الراحة العائلية والعملية اليومية- نظام الدفع الكهربائي الهجين السلس- باقة أمان وتقنيات قيادة متكاملة وسهلة الاستخدام