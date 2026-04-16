فيراري أمالفي سبايدر: أناقة مكشوفة وقوة تقليدية بلا ثورة حقيقية

في زمن تتحول فيه الصناعة بسرعة نحو الكهرباء والهجينة، تقدم فيراري أمالفي سبايدر كإعلان واضح عن تمسكها بمحرك V8 التقليدي.





أناقة محسوبة بلا مغامرة تستهدف السيارة عشاق القيادة المكشوفة مع من الاستخدام اليومي، لكنها في جوهرها تمثل تطوراً محسوباً أكثر من كونها تحولاً جذرياً في فلسفة سيارات فيراري.



يعد تصميم أمالفي سبايدر نظيفاً وانسيابياً ويحافظ على النسب الكلاسيكية لسيارات فيراري بمحرك أمامي. كما يفتح السقف القماشي خلال 13.5 ثانية ويحافظ على الخطوط العامة للسيارة دون تشويه. رغم ذلك، تبدو السيارة امتداداً واضحاً لخط تصميم طراز Roma أكثر من كونها لغة تصميم جديدة.



فخامة تقنية بعملية محدودة



تعتمد المقصورة فلسفة Dual Cockpit التي تفصل بصرياً بين السائق والراكب، مع ثلاث شاشات رقمية وتجربة اتصال حديثة. كما يعكس التصميم البسيط وجودة المواد هوية فيراري المعاصرة. لكن المقاعد الخلفية في تكوين 2+2 تبقى محدودة الفائدة عملياً وتخدم الجانب التسويقي أكثر من الاستخدام الحقيقي.



قوة مألوفة من V8 الأسطوري



تعتمد أمالفي سبايدر على محرك V8 توربو سعة 3.9 لتر بقوة 640 حصان، مع تسارع إلى 100 كلم/س خلال 3.3 ثانية وسرعة قصوى 320 كلم/س. كذلك تمنح التحسينات في إدارة التوربو والاستجابة السيارة أداءً حاداً ومتدرجاً. مع ذلك، لم يعد هذا المحرك يقدم عنصر المفاجأة الذي كان يميزه قبل سنوات.



دقة هندسية بلا مفاجآت



يعتمد الهيكل تقنيات حديثة مثل Brake-by-Wire ونظام Side Slip Control 6.1 لتحسين السيطرة والثبات. ويعزز الجانح الخلفي النشط الضغط الهوائي ويزيد الاستقرار في السرعات العالية. صحيح أن هذه التقنيات فعالة، لكنها أصبحت جزءاً متوقعاً من حزمة أي فيراري حديثة.



تطور متقن لا يغير قواعد اللعبة



من الطبيعي أن نقول بأن أحد أقوى جوانب أمالفي سبايدر هو قدرتها على الجمع بين الأداء والراحة اليومية. كذلك تعد مساحة التخزين جيدة لسيارة مكشوفة، والعزل الصوتي للسقف القماشي متطور. هذه التفاصيل تجعلها أكثر عملية من كثير من السيارات الرياضية المنافسة.

إضافة الى ذلك، يمكننا اعتبار فيراري أمالفي سبايدر سيارة متوازنة وممتعة وتحافظ على روح فيراري التقليدية بمحرك قوي وتجربة قيادة نقية، لكنها تمثل تطوراً هادئاً داخل الفئة أكثر من كونها خطوة تعيد تعريفها. إنها سيارة ممتازة لعشاق العلامة، لكنها ليست اللحظة المفصلية التالية في تاريخ فيراري.