مرسيدس-بنز VLE: الفان التي تتحدى عالم الليموزين

مهمة جديدة تريد من خلالها مرسيدس-بنز أن تقنع العالم بأن الفان لم يعد مجرد وسيلة نقل عائلية، بل يمكن أن يصبح كهربائية فاخرة بالكامل. هكذا وُلدت مرسيدس-بنز VLE المركبة التي تجمع بين رحابة الـMPV وراحة سيارات الصالون الفاخرة.





تقدم VLE لغة تصميم جديدة مبنية على منصة Van Architecture مع هيكل منخفض نسبياً ومعامل مقاومة هواء 0.25 رقم ممتاز لسيارة بهذا الحجم.

لكن خلف كل هذا الاستعراض التكنولوجي والرقمي، هل نحن أمام فئة جديدة فعلاً أو مجرد فان فاخر تمت إعادة تسويقه كلِيموزين؟



الداخل هو المكان الذي حاولت فيه مرسيدس قلب قواعد اللعبة، وقد نجحت برأيي الى حد ما من خلال مجموعة من التجهيزات التي تلفت الانتباه:

- شاشة خلفية بانورامية 31.3 بوصة بدقة 8K

- نظام صوت بورمستر 3D مع Dolby Atmos.

- تجربة ترفيهية تشمل أفلاماً وألعاباً واجتماعات فيديو.

- نظام MBUX Superscreen بثلاث شاشات أمامية.

وهنا تبدو الفكرة واضحة وتتمثل بتحويل المقصورة إلى سينما، مكتب، أو صالة استرخاء متنقلة. لكن هنا تظهر مفارقة مألوفة في سيارات اليوم:

كل هذا التركيز على الشاشات قد يجعل السيارة أقرب إلى جهاز ترفيه رقمي ضخم أكثر من كونها تجربة قيادة بحد ذاتها.



ما يجعل مرسيدس-بنز VLE مختلفة فعلاً هو مفهوم المساحة والمتمثل بثلاثة صفوف كاملة من المقاعد تتسع حتى 8 أشخاص، نظام Roll & Go لتحريك أو إزالة المقاعد بسهولة وإمكانية إعادة ترتيب المقاعد عبر التطبيق فيما يشبه "رقصة المقاعد".

هذه المرونة تمنح السيارة استخدامات متعددة:

- نقل VIP.

- عائلة كبيرة

- سيارة رحلات طويلة

وهنا تتفوق VLE على معظم سيارات الـSUV الفاخرة التي لا تستطيع منافسة هذه المساحة أو قابلية التخصيص.



تتوفر VLE بمحركين أساسيين، الأول VLE 300 بقوة 203 كيلوواط والثاني VLE 400 4-ماتيك بقوة 305 كيلوواط. وهذا الأخير يمكنه تحقيق تسارع من صفر إلى 60 ميل/س خلال 6.4 ثوانٍ، رقم جيد لسيارة بهذا الحجم لكنه بعيد عن الإثارة.

كذلك تمنح البطارية بقدرة 115 كيلوواط ساعة مدى يتجاوز 700 كلم. بفضل تقنية 800 فولت يمكن شحن هذه المركبة بنحو 355 كلم خلال 15 دقيقة.

هذه الأرقام تضعها ضمن أفضل السيارات في فئتها، لكنها ليست ثورة حقيقية في عالم السيارات الكهربائية.