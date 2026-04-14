مرسيدس-بنز VLE: الفان التي تتحدى عالم الليموزين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلق على حصار مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561575-639117561216012209.jpg
مرسيدس-بنز VLE: الفان التي تتحدى عالم الليموزين
عالم السيارات
2026-04-14 | 05:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
115 شوهد
مهمة جديدة تريد من خلالها مرسيدس-بنز أن تقنع العالم بأن الفان لم يعد مجرد وسيلة نقل عائلية، بل يمكن أن يصبح
ليموزين
كهربائية فاخرة بالكامل. هكذا وُلدت مرسيدس-بنز VLE المركبة التي تجمع بين رحابة الـMPV وراحة سيارات الصالون الفاخرة.
لكن خلف كل هذا الاستعراض التكنولوجي والرقمي، هل نحن أمام فئة جديدة فعلاً أو مجرد فان فاخر تمت إعادة تسويقه كلِيموزين؟
فان أكثر أناقة لكنه لا يخفي هويته
تقدم VLE لغة تصميم جديدة مبنية على منصة Van Architecture مع هيكل منخفض نسبياً ومعامل مقاومة هواء 0.25 رقم ممتاز لسيارة بهذا الحجم.
كذلك تحمل الواجهة الشبك المضيء وتوقيعاً ضوئياً واضحاً، بينما يمتد السقف بانسيابية نحو الخلف. النتيجة تبدو أكثر أناقة من أي فان تقليدي، لكن الحقيقة الواضحة هي أنه مهما كانت اللمسات التصميمية، لا تزال السيارة فان كبيرة أكثر منها
ليموزين
كلاسيكية.
مسرح رقمي على عجلات
الداخل هو المكان الذي حاولت فيه مرسيدس قلب قواعد اللعبة، وقد نجحت برأيي الى حد ما من خلال مجموعة من التجهيزات التي تلفت الانتباه:
- شاشة خلفية بانورامية 31.3 بوصة بدقة 8K
- نظام صوت بورمستر 3D مع Dolby Atmos.
- تجربة ترفيهية تشمل أفلاماً وألعاباً واجتماعات فيديو.
- نظام MBUX Superscreen بثلاث شاشات أمامية.
وهنا تبدو الفكرة واضحة وتتمثل بتحويل المقصورة إلى سينما، مكتب، أو صالة استرخاء متنقلة. لكن هنا تظهر مفارقة مألوفة في سيارات اليوم:
كل هذا التركيز على الشاشات قد يجعل السيارة أقرب إلى جهاز ترفيه رقمي ضخم أكثر من كونها تجربة قيادة بحد ذاتها.
المرونة الداخلية: نقطة القوة الحقيقية
ما يجعل مرسيدس-بنز VLE مختلفة فعلاً هو مفهوم المساحة والمتمثل بثلاثة صفوف كاملة من المقاعد تتسع حتى 8 أشخاص، نظام Roll & Go لتحريك أو إزالة المقاعد بسهولة وإمكانية إعادة ترتيب المقاعد عبر التطبيق فيما يشبه "رقصة المقاعد".
هذه المرونة تمنح السيارة استخدامات متعددة:
- نقل VIP.
- عائلة كبيرة
-
مكتب متنقل
- سيارة رحلات طويلة
وهنا تتفوق VLE على معظم سيارات الـSUV الفاخرة التي لا تستطيع منافسة هذه المساحة أو قابلية التخصيص.
أرقام قوية وليست رياضية
تتوفر VLE بمحركين أساسيين، الأول VLE 300 بقوة 203 كيلوواط والثاني VLE 400 4-ماتيك بقوة 305 كيلوواط. وهذا الأخير يمكنه تحقيق تسارع من صفر إلى 60 ميل/س خلال 6.4 ثوانٍ، رقم جيد لسيارة بهذا الحجم لكنه بعيد عن الإثارة.
كذلك تمنح البطارية بقدرة 115 كيلوواط ساعة مدى يتجاوز 700 كلم. بفضل تقنية 800 فولت يمكن شحن هذه المركبة بنحو 355 كلم خلال 15 دقيقة.
هذه الأرقام تضعها ضمن أفضل السيارات في فئتها، لكنها ليست ثورة حقيقية في عالم السيارات الكهربائية.
رفاهية أكثر من ديناميكية
تعتمد مرسيدس-بنز VLEبشكل أساسي على:
- تعليق هوائي AIRMATIC.
- توجيه بالعجلات الخلفية حتى 7 درجات.
- دائرة دوران صغيرة نسبياً لسيارة بهذا الحجم.
كل ذلك بهدف تحقيق راحة صامتة وانسيابية في الرحلات الطويلة، لكن لا أحد يمكنه أن يتوقع قيادة هذه السيارة مثل سيارات مرسيدس الرياضية.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
مما لا شك فيه بأن نظام MB.OS الجديد يمثل عقل السيارة بالكامل، ويجمع:
- ChatGPT و Google Gemini
- تحديثات OTA
- مساعد افتراضي يتحدث بشكل طبيعي.
هذه خطوة مهمة في استراتيجية مرسيدس للتحول إلى شركة برمجيات بقدر ما هي شركة سيارات. لكن كثافة التكنولوجيا تطرح سؤالاً عملياً: هل يحتاج معظم المستخدمين فعلاً لكل هذا التعقيد الرقمي في سيارة عائلية؟
أين تتفوق؟
تعد مرسيدس-بنز VLE تجربة جريئة تجمع بين الفان الفاخر والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة.
إنها سيارة ذكية ومرنة بشكل مذهل، لكنها في النهاية فان فاخرة جداً أكثر منها ليموزين ثورية. برأيي نجحت هذه المركبة في مكان وسقطت في مكان آخر.
تفوقت VLE في النقاط التالية:
- مساحة داخلية لا تنافسها معظم سيارات الفخامة.
- تجربة ركاب رقمية غير مسبوقة.
- مدى كهربائي ممتاز لسيارة كبيرة.
- مرونة استخدام مذهلة.
والآن بالغت VLE في النقاط التالية:
- تسويقها كليموزين قد يكون مبالغاً فيه.
- تجربة القيادة ليست محور السيارة.
الاعتماد الكبير على الشاشات قد يفقدها البساطة.
باختصار تمثل مرسيدس-بنز VLE منتج مبتكر ومقنع لفئة محددة من العملاء، لكنه ليس السيارة التي ستعيد تعريف الفخامة كما تدّعي مرسيدس.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مرسيدس
السومرية
الذكاء الاصطناعي
مكتب متنقل
ليموزين
الرياض
ﻹعادة
الجدي
استرا
تيجي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار وغبار وحرارة تلامس درجة الانجماد غدا وتقلبات جوية نهاية الاسبوع
محليات
34%
03:06 | 2026-04-13
امطار وغبار وحرارة تلامس درجة الانجماد غدا وتقلبات جوية نهاية الاسبوع
03:06 | 2026-04-13
ما سيحصل الليلة في 6 محافظات
محليات
29.92%
11:07 | 2026-04-12
ما سيحصل الليلة في 6 محافظات
11:07 | 2026-04-12
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
محليات
19.54%
02:56 | 2026-04-14
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
02:56 | 2026-04-14
في العراق.. اسعار الدولار ترتفع
اقتصاد
16.54%
04:26 | 2026-04-13
في العراق.. اسعار الدولار ترتفع
04:26 | 2026-04-13
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.