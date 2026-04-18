دودج تشارجر SIXPACK لعام 2026: العضلات الأميركية تعود لكن بدون V8

قلب تشارجر الجديد هو محرك Hurricane سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع شاحنين توربينيين. وتنتج النسخة الأقوى في Scat Pack 550 حصاناً و531 رطل-قدم من العزم مع تسارع من صفر إلى 60 ميل/س خلال 3.9 ثواني.تقنياً، المحرك متطور للغاية من خلال حقن مباشر عالي الضغط، عمودا كامات علويان، وتوربو Garrett يصل إلى 185 ألف دورة في الدقيقة. كما يوفر أكثر من 90% من العزم بين 3000 و6000 د/د، ما يمنح السيارة دفعاً قوياً في معظم نطاق الدوران.لكن رغم الأرقام المثيرة، تبقى الحقيقة واضحة وهذا ليس صوت ولا شخصية V8 التي بنت أسطورة Charger. باختصار الأداء موجود، لكن الهوية تغيرت جذرياً.أحد أكثر الابتكارات إثارة في Charger الجديدة هو نظام الدفع. فالسيارة تأتي بدفع رباعي قياسي لتحسين الانطلاق والثبات، لكن يمكن فصل المحور الأمامي بكبسة زر لتحويلها إلى دفع خلفي خالص.هذا الحل يمنح السائق تسارع قوي بفضل نظام AWD ومتعة الانزلاق والتدخين الكلاسيكية بفضل RWD. لا شك بإنها فكرة ذكية تعكس فهماً حقيقياً لثقافة سيارات العضلات.لم تكتف دودج بالمحرك الجديد، فقد حصل الهيكل على تطوير كبير في التعليق والتوازن، مع تحسن:- 10% في الاستجابة أثناء المنعطفات.- 15% في سرعة استجابة التوجيه.- 25% في توازن السيارة عند الحد الأقصى.ومع مكابح بريمبو سداسية المكابس ونظام Brake-by-Wire، أصبحت تشارجر أكثر دقة وثباتاً من أي جيل سابق، لكنها ما تزال سيارة ثقيلة نسبياً مقارنة ببعض المنافسين الرياضيين الأوروبيين.على مستوى التصميم، اعتمدت تشارجر الجديدة على فلسفة Widebody بشكل كامل، لتصبح واحدة من أعرض السيارات في السوق. كذلك استوحيت خطوطها بوضوح من تشارجر الكلاسيكية، مع إضاءة LED ممتدة عبر الواجهة وشعار Fratzog الجديد.ومما لا شك فيه بأن التصميم عدواني وواضح الرسالة، لكنه أيضاً يبدو أحياناً مبالغاً فيه بصرياً، وكأنه يحاول تعويض غياب محرك V8 بالاستعراض البصري.داخل المقصورة، يظهر التحول الحقيقي مع شاشة عدادات رقمية، شاشة وسطية 12.3 بوصة، ونظام Uconnect 5 المتطور.كذلك يستلهم التصميم خطوط تشارجر 1968 الكلاسيكية، لكن بتفسير عصري. كما تضيف الإضاءة الداخلية القابلة للتخصيص بـ 64 لوناً لمسة مسرحية، بينما توفر المساحة الخلفية وصندوق الأمتعة الكبير عملية غير معتادة في سيارات العضلات.وبرأي العديد من النقاد، تعتبر هذه المقصورة واحدة من أفضل المقصورات التي قدمتها دودج حتى الآن.للمرة الأولى، حصلت تشارجر على حزمة متقدمة من أنظمة القيادة المساعدة مثل:- مثبت سرعة متكيف- مساعد البقاء في المسار- فرملة طوارئ تلقائية- رؤية محيطية 360 درجةهذه الأنظمة وغيرها طبعاً سمحت لتشارجر بأن تكون أقرب إلى سيارات الأداء الأوروبية الحديثة، لكنها أيضاً إبتعدت أكثر عن البساطة الميكانيكية التي كان يعشقها جمهور العضلات التقليدي.لعبت دودج من خلال تشارجر أقوى أوراقها على مستوى السعر، فنسخة Scat Pack بقوة 550 حصان تبدأ بسعر54,995 دولاراً، ما يجعلها واحدة من أقوى السيارات التي يمكن شراؤها تحت حاجز 55 ألف دولار.ومن ناحية القيمة مقابل الأداء، هذه معادلة يصعب على المنافسين تجاهلها.باختصار تعد دودج تشارجر SIXPACK سيارة سريعة، متطورة تقنياً، وتقدم قيمة قوية مقابل السعر. لكنها تمثل أيضاً تحولاً جذرياً في فلسفة سيارات العضلات الأمريكية.الأداء حاضر، التكنولوجيا متقدمة، والتصميم جريء، لكن غياب محرك الـ V8 يغير شخصية السيارة بشكل لا يمكن تجاهله.النتيجة النهائية واضحة: سيارة قوية ومثيرة… لكنها بداية عصر مختلف تماماً عن Charger التي عرفها العالم لعقود.