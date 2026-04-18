Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قاليباف بشأن مضيق هرمز: تحت السيطرة الإيرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دودج تشارجر SIXPACK لعام 2026: العضلات الأميركية تعود لكن بدون V8

عالم السيارات

2026-04-18 | 15:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دودج تشارجر SIXPACK لعام 2026: العضلات الأميركية تعود لكن بدون V8
85 شوهد

دودج تعيد إطلاق أسطورة تشارجر، لكنها تفعل ذلك بطريقة لم يكن يتوقعها عشاق العضلات التقليدية. إختفى محرك V8 الذي صنع تاريخ السيارة، وحل محله محرك ست أسطوانات توربو مزدوج يحمل اسم SIXPACK. النتيجة سيارة سريعة بلا شك، لكن هذا التحول يكشف صراعاً واضحاً بين الإرث الأميركي الصاخب ومتطلبات العصر الجديد.


قوة كبيرة وهوية مختلفة
قلب تشارجر الجديد هو محرك Hurricane سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع شاحنين توربينيين. وتنتج النسخة الأقوى في Scat Pack 550 حصاناً و531 رطل-قدم من العزم مع تسارع من صفر إلى 60 ميل/س خلال 3.9 ثواني.
تقنياً، المحرك متطور للغاية من خلال حقن مباشر عالي الضغط، عمودا كامات علويان، وتوربو Garrett يصل إلى 185 ألف دورة في الدقيقة. كما يوفر أكثر من 90% من العزم بين 3000 و6000 د/د، ما يمنح السيارة دفعاً قوياً في معظم نطاق الدوران.
لكن رغم الأرقام المثيرة، تبقى الحقيقة واضحة وهذا ليس صوت ولا شخصية V8 التي بنت أسطورة Charger. باختصار الأداء موجود، لكن الهوية تغيرت جذرياً.

نظام دفع ذكي يرضي الجميع
أحد أكثر الابتكارات إثارة في Charger الجديدة هو نظام الدفع. فالسيارة تأتي بدفع رباعي قياسي لتحسين الانطلاق والثبات، لكن يمكن فصل المحور الأمامي بكبسة زر لتحويلها إلى دفع خلفي خالص.
هذا الحل يمنح السائق تسارع قوي بفضل نظام AWD ومتعة الانزلاق والتدخين الكلاسيكية بفضل RWD. لا شك بإنها فكرة ذكية تعكس فهماً حقيقياً لثقافة سيارات العضلات.

تحسن واضح في السيطرة
لم تكتف دودج بالمحرك الجديد، فقد حصل الهيكل على تطوير كبير في التعليق والتوازن، مع تحسن:
- 10% في الاستجابة أثناء المنعطفات.
- 15% في سرعة استجابة التوجيه.
- 25% في توازن السيارة عند الحد الأقصى.
ومع مكابح بريمبو سداسية المكابس ونظام Brake-by-Wire، أصبحت تشارجر أكثر دقة وثباتاً من أي جيل سابق، لكنها ما تزال سيارة ثقيلة نسبياً مقارنة ببعض المنافسين الرياضيين الأوروبيين.


عضلات ضخمة بلا خجل
على مستوى التصميم، اعتمدت تشارجر الجديدة على فلسفة Widebody بشكل كامل، لتصبح واحدة من أعرض السيارات في السوق. كذلك استوحيت خطوطها بوضوح من تشارجر الكلاسيكية، مع إضاءة LED ممتدة عبر الواجهة وشعار Fratzog الجديد.
ومما لا شك فيه بأن التصميم عدواني وواضح الرسالة، لكنه أيضاً يبدو أحياناً مبالغاً فيه بصرياً، وكأنه يحاول تعويض غياب محرك V8 بالاستعراض البصري.

مقصورة نحو العصر الرقمي
داخل المقصورة، يظهر التحول الحقيقي مع شاشة عدادات رقمية، شاشة وسطية 12.3 بوصة، ونظام Uconnect 5 المتطور.
كذلك يستلهم التصميم خطوط تشارجر 1968 الكلاسيكية، لكن بتفسير عصري. كما تضيف الإضاءة الداخلية القابلة للتخصيص بـ 64 لوناً لمسة مسرحية، بينما توفر المساحة الخلفية وصندوق الأمتعة الكبير عملية غير معتادة في سيارات العضلات.
وبرأي العديد من النقاد، تعتبر هذه المقصورة واحدة من أفضل المقصورات التي قدمتها دودج حتى الآن.

اقرب الى الأوروبي وأبعد عن البساطة
للمرة الأولى، حصلت تشارجر على حزمة متقدمة من أنظمة القيادة المساعدة مثل:
- مثبت سرعة متكيف
- مساعد البقاء في المسار
- فرملة طوارئ تلقائية
- رؤية محيطية 360 درجة
هذه الأنظمة وغيرها طبعاً سمحت لتشارجر بأن تكون أقرب إلى سيارات الأداء الأوروبية الحديثة، لكنها أيضاً إبتعدت أكثر عن البساطة الميكانيكية التي كان يعشقها جمهور العضلات التقليدي.

عضلات جديدة بروح مختلفة
لعبت دودج من خلال تشارجر أقوى أوراقها على مستوى السعر، فنسخة Scat Pack بقوة 550 حصان تبدأ بسعر54,995 دولاراً، ما يجعلها واحدة من أقوى السيارات التي يمكن شراؤها تحت حاجز 55 ألف دولار.
ومن ناحية القيمة مقابل الأداء، هذه معادلة يصعب على المنافسين تجاهلها.
باختصار تعد دودج تشارجر SIXPACK سيارة سريعة، متطورة تقنياً، وتقدم قيمة قوية مقابل السعر. لكنها تمثل أيضاً تحولاً جذرياً في فلسفة سيارات العضلات الأمريكية.
الأداء حاضر، التكنولوجيا متقدمة، والتصميم جريء، لكن غياب محرك الـ V8 يغير شخصية السيارة بشكل لا يمكن تجاهله.
النتيجة النهائية واضحة: سيارة قوية ومثيرة… لكنها بداية عصر مختلف تماماً عن Charger التي عرفها العالم لعقود.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.