الكشف عن تقنيات جديدة لمواجهة ارتفاع الوقود
عالم السيارات
2026-04-18 | 04:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
49 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلنت شركة أومودا وجايكو، تحقيق قفزة نوعية بانتقالها من الصفر إلى إنتاج مليون سيارة خلال ثلاث سنوات فقط، في إنجاز وصفته بأنه كان يُعد مستحيلاً لدى كثيرين، مؤكدة انطلاقها من فلسفة “وُلدت عالمية، وُلدت صديقة للبيئة، وُلدت فريدة”.
وذكرت الشركة في بيان، تابعته
السومرية نيوز
، أن "هذا الإنجاز تزامن مع احتفالها بالذكرى الثالثة لتأسيسها، مشيرة إلى أن مشاركتها في
معرض بكين للسيارات
تمثل منصة استراتيجية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع".
وأضافت أن "توجهها الحالي يركز على مفهوم “نيو لوهاس”، الذي يجمع بين أنماط الحياة الصحية والمستدامة واستهداف النخب العالمية، بهدف تقديم تجربة تنقل متطورة وأكثر تنوعاً، مدعومة بأحدث التقنيات".
وأكدت أن "الابتكار يمثل المحرك الأساسي لنموها، لافتة إلى أنها لا تكتفي بمواكبة قطاع مركبات الطاقة الجديدة، بل تسهم في رسم ملامحه من خلال تقنيتها الهجينة SHS، التي توفر مزيجاً من الأداء العالي والاستهلاك المنخفض للوقود مع مدى قيادة طويل".
وفي ظل التقلبات المستمرة في أسعار الوقود عالمياً، أشارت الشركة إلى أن "هذه التقنية تقدم حلولاً عملية تتجاوز التوقعات التقليدية، عبر ثلاث ركائز رئيسية تشمل القوة والكفاءة والمدى الطويل".
وأوضحت أنها "ستنظم يومي 25 و26 نيسان/أبريل
ماراثون
اختبار للمسافات الطويلة، تخضع خلاله طرازاتها لاختبارات مكثفة في ظروف واقعية، من شوارع المدن إلى الطرق الوعرة، بهدف تقديم بيانات شفافة للمستهلكين".
كما يشهد المعرض الإطلاق العالمي الأول لتقنية VPD (Valet Parking Driver)، التي تمثل تطوراً في مجال التنقل الذكي، عبر تحويل خدمة ركن السيارة من ميزة فاخرة إلى حل عملي متاح لشريحة أوسع من المستخدمين.
وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن "استعدادها لإطلاق سيارة “أومودا 4”، التي من المقرر خروجها رسمياً من خط الإنتاج في 26 نيسان، مؤكدة أنها تمثل مفهوماً جديداً للتنقل يعتمد على فلسفة سايبر-ميجا”.
وبينت أن "قوتها تستند إلى دعم الشركة الأم مجموعة
شيري
، التي حققت في عام 2025 تقدماً لافتاً بصعودها إلى المرتبة 233 ضمن قائمة “فورتشن غلوبال 500”، فضلاً عن حفاظها على موقعها كأكبر مصدر لسيارات الركاب في
الصين
لمدد طويلة".
ولفتت إلى أن "رؤيتها تتجاوز صناعة السيارات، من خلال دخولها عالم الروبوتات بالتعاون مع فريق AiMOGA، حيث بدأت الروبوتات المطورة بتقديم
خدمات عامة
وشاركت في فعاليات دولية بارزة".
وأكدت الشركة أن "هذه الخطوات تعكس توجهها نحو بناء منظومة ذكية متكاملة، مشددة على سعيها لأن تصبح العلامة العالمية الأولى في مجال السيارات الهجينة، عبر دمج الابتكار التكنولوجي مع احتياجات المستخدمين حول العالم".
المزيد
الأكثر مشاهدة
عشرين
عشية الاجتماع الحاسم .. الاطار التنسيقي يفقد التنسيق - عشرين م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-17
عشرين
عشية الاجتماع الحاسم .. الاطار التنسيقي يفقد التنسيق - عشرين م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
