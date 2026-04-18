الكشف عن تقنيات جديدة لمواجهة ارتفاع الوقود

وذكرت الشركة في بيان، تابعته ، أن "هذا الإنجاز تزامن مع احتفالها بالذكرى الثالثة لتأسيسها، مشيرة إلى أن مشاركتها في تمثل منصة استراتيجية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع".وأضافت أن "توجهها الحالي يركز على مفهوم “نيو لوهاس”، الذي يجمع بين أنماط الحياة الصحية والمستدامة واستهداف النخب العالمية، بهدف تقديم تجربة تنقل متطورة وأكثر تنوعاً، مدعومة بأحدث التقنيات".وأكدت أن "الابتكار يمثل المحرك الأساسي لنموها، لافتة إلى أنها لا تكتفي بمواكبة قطاع مركبات الطاقة الجديدة، بل تسهم في رسم ملامحه من خلال تقنيتها الهجينة SHS، التي توفر مزيجاً من الأداء العالي والاستهلاك المنخفض للوقود مع مدى قيادة طويل".وفي ظل التقلبات المستمرة في أسعار الوقود عالمياً، أشارت الشركة إلى أن "هذه التقنية تقدم حلولاً عملية تتجاوز التوقعات التقليدية، عبر ثلاث ركائز رئيسية تشمل القوة والكفاءة والمدى الطويل".وأوضحت أنها "ستنظم يومي 25 و26 نيسان/أبريل اختبار للمسافات الطويلة، تخضع خلاله طرازاتها لاختبارات مكثفة في ظروف واقعية، من شوارع المدن إلى الطرق الوعرة، بهدف تقديم بيانات شفافة للمستهلكين".كما يشهد المعرض الإطلاق العالمي الأول لتقنية VPD (Valet Parking Driver)، التي تمثل تطوراً في مجال التنقل الذكي، عبر تحويل خدمة ركن السيارة من ميزة فاخرة إلى حل عملي متاح لشريحة أوسع من المستخدمين.وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن "استعدادها لإطلاق سيارة “أومودا 4”، التي من المقرر خروجها رسمياً من خط الإنتاج في 26 نيسان، مؤكدة أنها تمثل مفهوماً جديداً للتنقل يعتمد على فلسفة سايبر-ميجا”.وبينت أن "قوتها تستند إلى دعم الشركة الأم مجموعة ، التي حققت في عام 2025 تقدماً لافتاً بصعودها إلى المرتبة 233 ضمن قائمة “فورتشن غلوبال 500”، فضلاً عن حفاظها على موقعها كأكبر مصدر لسيارات الركاب في لمدد طويلة".ولفتت إلى أن "رؤيتها تتجاوز صناعة السيارات، من خلال دخولها عالم الروبوتات بالتعاون مع فريق AiMOGA، حيث بدأت الروبوتات المطورة بتقديم وشاركت في فعاليات دولية بارزة".وأكدت الشركة أن "هذه الخطوات تعكس توجهها نحو بناء منظومة ذكية متكاملة، مشددة على سعيها لأن تصبح العلامة العالمية الأولى في مجال السيارات الهجينة، عبر دمج الابتكار التكنولوجي مع احتياجات المستخدمين حول العالم".