الكشف عن تقنيات جديدة لمواجهة ارتفاع الوقود

عالم السيارات

2026-04-18 | 04:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكشف عن تقنيات جديدة لمواجهة ارتفاع الوقود
49 شوهد

السومرية نيوز- دولي
أعلنت شركة أومودا وجايكو، تحقيق قفزة نوعية بانتقالها من الصفر إلى إنتاج مليون سيارة خلال ثلاث سنوات فقط، في إنجاز وصفته بأنه كان يُعد مستحيلاً لدى كثيرين، مؤكدة انطلاقها من فلسفة “وُلدت عالمية، وُلدت صديقة للبيئة، وُلدت فريدة”.

وذكرت الشركة في بيان، تابعته السومرية نيوز، أن "هذا الإنجاز تزامن مع احتفالها بالذكرى الثالثة لتأسيسها، مشيرة إلى أن مشاركتها في معرض بكين للسيارات تمثل منصة استراتيجية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع".
وأضافت أن "توجهها الحالي يركز على مفهوم “نيو لوهاس”، الذي يجمع بين أنماط الحياة الصحية والمستدامة واستهداف النخب العالمية، بهدف تقديم تجربة تنقل متطورة وأكثر تنوعاً، مدعومة بأحدث التقنيات".
وأكدت أن "الابتكار يمثل المحرك الأساسي لنموها، لافتة إلى أنها لا تكتفي بمواكبة قطاع مركبات الطاقة الجديدة، بل تسهم في رسم ملامحه من خلال تقنيتها الهجينة SHS، التي توفر مزيجاً من الأداء العالي والاستهلاك المنخفض للوقود مع مدى قيادة طويل".
وفي ظل التقلبات المستمرة في أسعار الوقود عالمياً، أشارت الشركة إلى أن "هذه التقنية تقدم حلولاً عملية تتجاوز التوقعات التقليدية، عبر ثلاث ركائز رئيسية تشمل القوة والكفاءة والمدى الطويل".
وأوضحت أنها "ستنظم يومي 25 و26 نيسان/أبريل ماراثون اختبار للمسافات الطويلة، تخضع خلاله طرازاتها لاختبارات مكثفة في ظروف واقعية، من شوارع المدن إلى الطرق الوعرة، بهدف تقديم بيانات شفافة للمستهلكين".
كما يشهد المعرض الإطلاق العالمي الأول لتقنية VPD (Valet Parking Driver)، التي تمثل تطوراً في مجال التنقل الذكي، عبر تحويل خدمة ركن السيارة من ميزة فاخرة إلى حل عملي متاح لشريحة أوسع من المستخدمين.
وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن "استعدادها لإطلاق سيارة “أومودا 4”، التي من المقرر خروجها رسمياً من خط الإنتاج في 26 نيسان، مؤكدة أنها تمثل مفهوماً جديداً للتنقل يعتمد على فلسفة سايبر-ميجا”.
وبينت أن "قوتها تستند إلى دعم الشركة الأم مجموعة شيري، التي حققت في عام 2025 تقدماً لافتاً بصعودها إلى المرتبة 233 ضمن قائمة “فورتشن غلوبال 500”، فضلاً عن حفاظها على موقعها كأكبر مصدر لسيارات الركاب في الصين لمدد طويلة".
ولفتت إلى أن "رؤيتها تتجاوز صناعة السيارات، من خلال دخولها عالم الروبوتات بالتعاون مع فريق AiMOGA، حيث بدأت الروبوتات المطورة بتقديم خدمات عامة وشاركت في فعاليات دولية بارزة".
وأكدت الشركة أن "هذه الخطوات تعكس توجهها نحو بناء منظومة ذكية متكاملة، مشددة على سعيها لأن تصبح العلامة العالمية الأولى في مجال السيارات الهجينة، عبر دمج الابتكار التكنولوجي مع احتياجات المستخدمين حول العالم".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
عشية الاجتماع الحاسم .. الاطار التنسيقي يفقد التنسيق - عشرين م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-17
Play
عشية الاجتماع الحاسم .. الاطار التنسيقي يفقد التنسيق - عشرين م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم 5
15:00 | 2026-04-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-17
Play
العراق في دقيقة 17-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-17
Play
نشرة ١٧ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-17
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
Live Talk
Play
Live Talk
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
Play
الاستشارات التسويقية مفتاح نجاح المشاريع - Live Talk م٢ - الحلقة ٥ | 2026
11:00 | 2026-04-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
Play
سوق البصرة - الحلقة ١٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-04-16
من الأخير
Play
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
Play
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
Play
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
Play
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
Play
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
Play
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
اخترنا لك
فيراري أمالفي سبايدر: أناقة مكشوفة وقوة تقليدية بلا ثورة حقيقية
03:00 | 2026-04-16
مرسيدس-بنز VLE: الفان التي تتحدى عالم الليموزين
05:31 | 2026-04-14
بورشه كايان الكهربائية: عندما تتحول الـSUV إلى هايبركار… لكن بأي ثمن؟
03:00 | 2026-04-12
نيسان أكس-ترايل 2026: تحديث صاخب لسيارة عائلية بلا قفزة حقيقية
03:00 | 2026-04-10
كرايسلر باسيفيكا 2027: تحديث ذكي لملك الفان أو محاولة لإطالة عمر الفكرة؟
07:13 | 2026-04-08
شفروليه كورفيت ZR1X Quail Silver: حين تتحول القوة المفرطة إلى قطعة لهواة الجمع
04:28 | 2026-04-07

