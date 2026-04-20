الوحش الصامت… 911 توربو S تعلن نهاية العصر الميكانيكي

لا تكتفي 911 توربو S الجديدة بأن تكون أسرع، بل دخلت منطقة حساسة لمعرفة هل ما زالت سيارة سائقين، أو تحولت إلى استعراض تقني مفرط؟التحول الأكبر مع 911 توربو S ليس في الأرقام، بل في الفلسفة. وهنا لا بد من الاشارة الى أن إدخال نظام T-Hybrid مع توربو كهربائي مزدوج رفع القوة إلى 711 حصانًا، مع استجابة شبه فورية تلغي فعليًا مفهوم "التيربو لاغ". النتيجة مذهلة:- تسارع 0-100 كلم/س خلال 2.5 ثانية- أداء على الحلبة أسرع بـ14 ثانية من الجيل السابقمما لا شك فيه بأن نقطة التفوق الواضحة هي تكامل المنظومة المؤلفة من المحرك، التوربو الكهربائي، واستعادة الطاقة والتي تعمل بتناغم مذهل. لكن هذا الكمال التقني يأتي على حساب الإحساس، فالسيارة أصبحت ذكية أكثر من اللازم، تتدخل وتصحح وتُسهل، ما يقلل من دور السائق الحقيقي.تقدم أنظمة التعليق مثل ehPDCC وPASM توازنًا مذهلًا بين الأداء والراحة، لكن زيادة الوزن وتعقيد الأنظمة تدفعنا الى التساؤل حول اذا ما زالت بورشه 911 توربو S سيارة رياضية خفيفة الروح، أو باتت منصة هندسية ثقيلة متنكرة؟رغم التحسينات الهوائية الفعالة، يبدو الشكل العام حذرًا أكثر من اللازم. لا توجد جرأة كافية تعكس هذا التحول الجذري، وكأن بورشه تخشى صدمة جمهورها التقليدي.ومن الطبيعي أن نقول بأن الجودة عالية والتقنيات متقدمة، لكن الإحساس العام أقرب إلى صالة رقمية فاخرة منه إلى قمرة قيادة حادة. التجربة أصبحت نظيفة أكثر من اللازم، وربما باردة.ابتداءً من 271,000 يورو، تدخل 911 توربو S منطقة تنافس مع سوبركار صريحة. لكنها لا تقدم شخصية واضحة فهي ليست متطرفة كفاية للحلبات، ولا مريحة كفاية لتبرير هذا التعقيد كسيارة يومية.ما تقدمه بورشه هنا إنجاز هندسي بلا شك، لكنه أقرب إلى تضخيم مدروس للأداء بدل إعادة تعريف التجربة. السرعة زادت، الذكاء تضاعف، لكن العاطفة تراجعت خطوة.باختصار، تحفة هندسية مذهلة لكنها بداية ابتعاد 911 عن جذورها الحقيقية.