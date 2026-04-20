ملادينوف يكشف عن "شروط" لحماس مقابل التخلي عن سلاحها
الوحش الصامت… 911 توربو S تعلن نهاية العصر الميكانيكي
عالم السيارات
2026-04-20 | 03:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
في عالم ظن أنه وصل إلى سقف الكمال، تعود بورشه لتعيد كتابة قواعد اللعبة، لكن هذه المرة بالكهرباء.
لا تكتفي 911 توربو S الجديدة بأن تكون أسرع، بل دخلت منطقة حساسة لمعرفة هل ما زالت سيارة سائقين، أو تحولت إلى استعراض تقني مفرط؟
قوة هجينة بلا
رحمة
وأداء يسحق الأرقام
التحول الأكبر مع 911 توربو S ليس في الأرقام، بل في الفلسفة. وهنا لا بد من الاشارة الى أن إدخال نظام T-Hybrid مع توربو كهربائي مزدوج رفع القوة إلى 711 حصانًا، مع استجابة شبه فورية تلغي فعليًا مفهوم "التيربو لاغ". النتيجة مذهلة:
- تسارع 0-100 كلم/س خلال 2.5 ثانية
- أداء على الحلبة أسرع بـ14 ثانية من الجيل السابق
هندسة
عبقرية لكنها تقتل التفاعل
مما لا شك فيه بأن نقطة التفوق الواضحة هي تكامل المنظومة المؤلفة من المحرك، التوربو الكهربائي، واستعادة الطاقة والتي تعمل بتناغم مذهل. لكن هذا الكمال التقني يأتي على حساب الإحساس، فالسيارة أصبحت ذكية أكثر من اللازم، تتدخل وتصحح وتُسهل، ما يقلل من دور السائق الحقيقي.
ثبات خارق وراحة تخفي الوزن
تقدم أنظمة التعليق مثل ehPDCC وPASM توازنًا مذهلًا بين الأداء والراحة، لكن زيادة الوزن وتعقيد الأنظمة تدفعنا الى التساؤل حول اذا ما زالت بورشه 911 توربو S سيارة رياضية خفيفة الروح، أو باتت منصة هندسية ثقيلة متنكرة؟
تصميم متحفظ لا يعكس
الثورة
رغم التحسينات الهوائية الفعالة، يبدو الشكل العام حذرًا أكثر من اللازم. لا توجد جرأة كافية تعكس هذا التحول الجذري، وكأن بورشه تخشى صدمة جمهورها التقليدي.
ومن الطبيعي أن نقول بأن الجودة عالية والتقنيات متقدمة، لكن الإحساس العام أقرب إلى صالة رقمية فاخرة منه إلى قمرة قيادة حادة. التجربة أصبحت نظيفة أكثر من اللازم، وربما باردة.
سعر يضعها في منطقة حرجة
ابتداءً من 271,000 يورو، تدخل 911 توربو S منطقة تنافس مع سوبركار صريحة. لكنها لا تقدم شخصية واضحة فهي ليست متطرفة كفاية للحلبات، ولا مريحة كفاية لتبرير هذا التعقيد كسيارة يومية.
ما تقدمه بورشه هنا إنجاز هندسي بلا شك، لكنه أقرب إلى تضخيم مدروس للأداء بدل إعادة تعريف التجربة. السرعة زادت، الذكاء تضاعف، لكن العاطفة تراجعت خطوة.
باختصار، تحفة هندسية مذهلة لكنها بداية ابتعاد 911 عن جذورها الحقيقية.
عشرين
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
عشرين
رئيس الوزراء في العراق… قرار معلّق داخل الإطار - عشرين م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
نشرة أخبار السومرية
١٩ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-19
Live Talk
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
Live Talk
تقلبات سوق الذهب في الشارع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ٦ | 2026
11:00 | 2026-04-19
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-19
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٨ الى ٢٤ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-16
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
من الأخير
حصار هرمز يضع إقتصاد العالم والعراق على المحك - من الأخير م٣ - حلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2026-04-15
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
صباحكم أحلى مع سلمى
13-4-2026 الكذب | 2026
02:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
طل الصباح
زووم - لازم تختار 13-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-13
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
استديو Noon
لكل مستمع سؤال 12-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-12
