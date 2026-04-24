مرسيدس-بنز مايباخ S-Class الجديدة: الفخامة التي تتباهى بصمت

2026-04-24 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مرسيدس-بنز مايباخ S-Class الجديدة: الفخامة التي تتباهى بصمت
160 شوهد

في زمن تحوّلت فيه الفخامة إلى شاشات وأرقام، تحاول مرسيدس-مايباخ إعادة تعريف المعنى الحقيقي للترف. ليست مجرد سيارة، بل تجربة مصممة لتُشعِر الركاب بالعزلة عن العالم الخارجي.

لكن خلف هذا الهدوء المصقول، يبرز سؤال غير معلن: هل ما زالت هذه الفئة تقدّم شيئًا جديدًا فعلاً، أم تعيد تغليف نفس الفكرة بلمسة رقمية؟

تصميم يستعرض السلطة أكثر مما يبتكر


تعكس الواجهة الأمامية الضخمة، مع شبكة أكبر بنسبة 20% وإضاءات مبالغ في إبرازها، حضورًا قويًا لكن أقرب للاستعراض منه إلى الأناقة الخالدة. كذلك تضيف التفاصيل مثل الشعار المضيء والعجلات ذات النجمة "العائمة" لمسة هندسية مبهرة، لكنها تميل إلى الاستعراض البصري أكثر من كونها قيمة حقيقية للمستخدم.

مقصورة مترفة ولكن رقمية أكثر من اللازم



مما لا شك فيه بأن المقصورة الداخلية تبقى دائماً نقطة القوة الواضحة في مايباخ من خلال:
- مواد فاخرة

- إضاءة محيطية متقنة

- وخيارات تخصيص شبه غير محدودة عبرMANUFAKTUR

ومن جهة ثانية، يرفع إدخال نظام MB.OS من مستوى التجربة الرقمية، لكنه في الوقت نفسه يضيف طبقة تعقيد غير ضرورية في سيارة يفترض أن تكون ملاذًا الراحة. الفخامة هنا بدأت تميل نحو "التكنولوجيا أولًا" بدل "الراحة أولًا".

أداء هادئ بلا شخصية واضحة




توفر المحركات الكهربائية المساعدة (Mild Hybrid) سلاسة استثنائية في طراز مرسيدس-مايباخ الفئة أس، علماً أن خيار V12 لا يزال متاحًا لإرضاء التقليديين. لكن الأداء، رغم قوته، يفتقد الإحساس العاطفي أو التميز الديناميكي مقارنة ببعض المنافسين. التركيز هنا على العزل والهدوء، وليس على تجربة قيادة تُذكر.

تفوق واضح في تجربة الركاب




تتفوق مايباخ بلا جدال في تجربة المقاعد الخلفية عبر مجموعة من الأمور تتمثل:

- أبواب أوتوماتيكية

- مقاعد تنفيذية

- تفاصيل ملفتة مثل أكواب الشمبانيا الفضية

هذه سيارة تُقاد أكثر مما تُقاد بها، وهنا تبرع في خلق بيئة استثنائية للركاب

مبالغة في التسويق التقني



تقدم أنظمة القيادة المساعدة وMB.OS كقفزة نوعية، لكنها في الواقع تمثل امتداداً طبيعياً لما تقدمه الفئة S القياسية. لا يوجد تحول جذري بقدر ما هو تحسين تدريجي مع تغليف تسويقي قوي.




في النهاية، تظل مايباخ S-Class الجديدة قمة في الراحة والترف، لكنها أقرب إلى تطوير صاخب منه إلى ثورة حقيقية. سيارة مبهرة لمن يجلس في الخلف، لكنها مبالغ في تقديرها تقنيًا وسعريًا مقارنة بما تقدمه فعليًا. صحيح أنها تمثل خياراً فاخراً، لكن ليس بالضرورة الأكثر ذكاءً في هذه الفئة.
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-04-2026 | 2026
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
حافظ القاضي في بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-23
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
