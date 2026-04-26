إنفينيتي QX65: تصميم صاخب يخفي فراغًا هندسيًا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سماع أصوات دفاعات جوية غربي إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562362-639126218976187106.jpg
إنفينيتي QX65: تصميم صاخب يخفي فراغًا هندسيًا
عالم السيارات
2026-04-26 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
102 شوهد
تحاول إنفينتي العودة إلى الواجهة عبر طراز QX65 الجديد، بسيارة تدّعي كسر قواعد فئة الـSUV الفاخرة. تصميم جريء، تقنيات حديثة، ورسائل تسويقية صاخبة. لكن خلف هذا الضجيج، تتكشف حقيقة أقل إثارة بكثير: سيارة تعتمد على الشكل أكثر من
الجوهر
.
تصميم مبالغ فيه… على حساب الوظيفة
قد يبدو الفاستباك جذابًا في الصور، لكنه عمليًا يكرر خطأً شائعًا يتمثل بالتضحية بالمساحة والرؤية لصالح الاستعراض. كذلك تشكل الخطوط الحادة والطلاء الأحمر الممزوج بالذهب محاولة واضحة لجذب الانتباه، لكنها تقترب من الزينة الزائدة بدل الأناقة الناضجة. حتى التفاصيل مثل الإضاءة الترحيبية تبدو كعرض مسرحي أكثر من كونها قيمة حقيقية يومية.
مقصورة فاخرة لكن بلا شخصية حقيقية
عند دخول مقصورة
انفينيتي
QX65 تستقبلك المواد عالية الجودة إضافة الى الجلد، الخشب، والإضاءة مع 64 لونًا، وكلها برأيي عناصر متوقعة في هذه الفئة. المشكلة أن QX65 لا تقدم هوية داخلية مميزة؛ كل شيء يبدو مألوفًا بشكل ممل، حتى فكرة الضيافة اليابانية تحولت إلى مجرد شعارات تصميمية دون ترجمة حقيقية لتجربة مختلفة عن المنافسين.
تقنيات كثيرة من دون تميز فعلي
على مستوى التقنيات، لا يوجد اي ابتكار حقيقي، نلاحظ فقط تجميع ذكي لما يقدمه الأخرون ايضاً من خلال شاشتين 12.3 بوصة، Google built-in، شحن لاسلكي، أنظمة صوت من Klipsch، وكلها مواصفات جيدة، لكنها أصبحت معيارًا أساسيًا في الفئة. حتى ميزة Individual Audio تبدو مثيرة على الورق، لكنها محدودة التأثير في الاستخدام الواقعي.
أداء مخيب لا يليق بالشكل الرياضي
لا يمكنك أن تسوق سيارة على انها رياضية وتكتفي فقط بمحرك تبلغ قوته 268 حصاناً. صحيح أن المظهر جاء نوعاً ما رياضياً، الا أنQX65 تسقط بوضوح على مستوى الأداء الذي يلخصه محرك VC-Turbo يقدم أرقاماً متواضعة، والتجربة تعتمد على تضخيم الصوت إلكترونيًا لتعويض نقص الإحساس الحقيقي. هذا ليس أداءً رياضيًا، هذا فقط تسويق ذكي لواقع عادي.
تحسينات قيادة سطحية
مما لا شك فيه بأنه تم تحسين نظام الدفع
الرباعي
، التعليق، والتوجيه لكن دون قفزة نوعية. كما سيظل الشعور العام أقرب إلى SUV مريحة، وليس سيارة ديناميكية كما تحاول إنفينيتي تصويرها. حتى قدرة السحب جيدة، لكنها لا تميز السيارة في فئة مليئة بمنافسين أقوى.
سلامة جيدة لكنها ليست نقطة تفوق
توفر أنظمة ProPILOT Assist والتقنيات المحيطة مستوى أمان جيد، لكنها مرة أخرى ليست فريدة لأن المنافسون يقدمون نفس أو حتى أفضل منذ سنوات.
باختصار، تعد إنفينيتي QX65 مثالاً واضحاً على تصميم يقود المنتج بدل الهندسة. وكما سبق وقلت سيارة جذابة بصريًا، لكنها ضعيفة في الأساسيات التي تهم فعلاً: الأداء، الابتكار، والهوية. أما النتيجة فهي منتج يبدو جديدًا لكنه في الحقيقة متأخر بخطوة عن المنافسة، خيار يمكن تجاهله بسهولة في سوق لا يرحم.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.