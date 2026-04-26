سماع أصوات دفاعات جوية غربي إيران
إنفينيتي QX65: تصميم صاخب يخفي فراغًا هندسيًا

عالم السيارات

2026-04-26 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إنفينيتي QX65: تصميم صاخب يخفي فراغًا هندسيًا
102 شوهد

تحاول إنفينتي العودة إلى الواجهة عبر طراز QX65 الجديد، بسيارة تدّعي كسر قواعد فئة الـSUV الفاخرة. تصميم جريء، تقنيات حديثة، ورسائل تسويقية صاخبة. لكن خلف هذا الضجيج، تتكشف حقيقة أقل إثارة بكثير: سيارة تعتمد على الشكل أكثر من الجوهر.

تصميم مبالغ فيه… على حساب الوظيفة
قد يبدو الفاستباك جذابًا في الصور، لكنه عمليًا يكرر خطأً شائعًا يتمثل بالتضحية بالمساحة والرؤية لصالح الاستعراض. كذلك تشكل الخطوط الحادة والطلاء الأحمر الممزوج بالذهب محاولة واضحة لجذب الانتباه، لكنها تقترب من الزينة الزائدة بدل الأناقة الناضجة. حتى التفاصيل مثل الإضاءة الترحيبية تبدو كعرض مسرحي أكثر من كونها قيمة حقيقية يومية.

مقصورة فاخرة لكن بلا شخصية حقيقية
عند دخول مقصورة انفينيتي QX65 تستقبلك المواد عالية الجودة إضافة الى الجلد، الخشب، والإضاءة مع 64 لونًا، وكلها برأيي عناصر متوقعة في هذه الفئة. المشكلة أن QX65 لا تقدم هوية داخلية مميزة؛ كل شيء يبدو مألوفًا بشكل ممل، حتى فكرة الضيافة اليابانية تحولت إلى مجرد شعارات تصميمية دون ترجمة حقيقية لتجربة مختلفة عن المنافسين.

تقنيات كثيرة من دون تميز فعلي
على مستوى التقنيات، لا يوجد اي ابتكار حقيقي، نلاحظ فقط تجميع ذكي لما يقدمه الأخرون ايضاً من خلال شاشتين 12.3 بوصة، Google built-in، شحن لاسلكي، أنظمة صوت من Klipsch، وكلها مواصفات جيدة، لكنها أصبحت معيارًا أساسيًا في الفئة. حتى ميزة Individual Audio تبدو مثيرة على الورق، لكنها محدودة التأثير في الاستخدام الواقعي.

أداء مخيب لا يليق بالشكل الرياضي
لا يمكنك أن تسوق سيارة على انها رياضية وتكتفي فقط بمحرك تبلغ قوته 268 حصاناً. صحيح أن المظهر جاء نوعاً ما رياضياً، الا أنQX65 تسقط بوضوح على مستوى الأداء الذي يلخصه محرك VC-Turbo يقدم أرقاماً متواضعة، والتجربة تعتمد على تضخيم الصوت إلكترونيًا لتعويض نقص الإحساس الحقيقي. هذا ليس أداءً رياضيًا، هذا فقط تسويق ذكي لواقع عادي.

تحسينات قيادة سطحية
مما لا شك فيه بأنه تم تحسين نظام الدفع الرباعي، التعليق، والتوجيه لكن دون قفزة نوعية. كما سيظل الشعور العام أقرب إلى SUV مريحة، وليس سيارة ديناميكية كما تحاول إنفينيتي تصويرها. حتى قدرة السحب جيدة، لكنها لا تميز السيارة في فئة مليئة بمنافسين أقوى.
سلامة جيدة لكنها ليست نقطة تفوق
توفر أنظمة ProPILOT Assist والتقنيات المحيطة مستوى أمان جيد، لكنها مرة أخرى ليست فريدة لأن المنافسون يقدمون نفس أو حتى أفضل منذ سنوات.
باختصار، تعد إنفينيتي QX65 مثالاً واضحاً على تصميم يقود المنتج بدل الهندسة. وكما سبق وقلت سيارة جذابة بصريًا، لكنها ضعيفة في الأساسيات التي تهم فعلاً: الأداء، الابتكار، والهوية. أما النتيجة فهي منتج يبدو جديدًا لكنه في الحقيقة متأخر بخطوة عن المنافسة، خيار يمكن تجاهله بسهولة في سوق لا يرحم.

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
Play
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
Play
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Live Talk
Play
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Play
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
