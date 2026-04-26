إنفينيتي QX65: تصميم صاخب يخفي فراغًا هندسيًا

قد يبدو الفاستباك جذابًا في الصور، لكنه عمليًا يكرر خطأً شائعًا يتمثل بالتضحية بالمساحة والرؤية لصالح الاستعراض. كذلك تشكل الخطوط الحادة والطلاء الأحمر الممزوج بالذهب محاولة واضحة لجذب الانتباه، لكنها تقترب من الزينة الزائدة بدل الأناقة الناضجة. حتى التفاصيل مثل الإضاءة الترحيبية تبدو كعرض مسرحي أكثر من كونها قيمة حقيقية يومية.عند دخول مقصورة QX65 تستقبلك المواد عالية الجودة إضافة الى الجلد، الخشب، والإضاءة مع 64 لونًا، وكلها برأيي عناصر متوقعة في هذه الفئة. المشكلة أن QX65 لا تقدم هوية داخلية مميزة؛ كل شيء يبدو مألوفًا بشكل ممل، حتى فكرة الضيافة اليابانية تحولت إلى مجرد شعارات تصميمية دون ترجمة حقيقية لتجربة مختلفة عن المنافسين.على مستوى التقنيات، لا يوجد اي ابتكار حقيقي، نلاحظ فقط تجميع ذكي لما يقدمه الأخرون ايضاً من خلال شاشتين 12.3 بوصة، Google built-in، شحن لاسلكي، أنظمة صوت من Klipsch، وكلها مواصفات جيدة، لكنها أصبحت معيارًا أساسيًا في الفئة. حتى ميزة Individual Audio تبدو مثيرة على الورق، لكنها محدودة التأثير في الاستخدام الواقعي.لا يمكنك أن تسوق سيارة على انها رياضية وتكتفي فقط بمحرك تبلغ قوته 268 حصاناً. صحيح أن المظهر جاء نوعاً ما رياضياً، الا أنQX65 تسقط بوضوح على مستوى الأداء الذي يلخصه محرك VC-Turbo يقدم أرقاماً متواضعة، والتجربة تعتمد على تضخيم الصوت إلكترونيًا لتعويض نقص الإحساس الحقيقي. هذا ليس أداءً رياضيًا، هذا فقط تسويق ذكي لواقع عادي.مما لا شك فيه بأنه تم تحسين نظام الدفع ، التعليق، والتوجيه لكن دون قفزة نوعية. كما سيظل الشعور العام أقرب إلى SUV مريحة، وليس سيارة ديناميكية كما تحاول إنفينيتي تصويرها. حتى قدرة السحب جيدة، لكنها لا تميز السيارة في فئة مليئة بمنافسين أقوى.