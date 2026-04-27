لتلافي الغرامات والحوادث.. تحديد السرعة داخل المناطق وخارجها

وقال مدير المرور الفريق عدي سمير في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "الغرامات المرورية في ثابتة ومحددة وفق الذي أقرّه عام 2019"، مبيناً أنه "لا يمكن تعديل هذه الغرامات من قبل ، كونها تخضع لنصوص قانونية نافذة، وفي الوقت ذاته".وشدد "على مراعاة الجانب الإنساني للمواطنين عند تطبيق هذه الغرامات، بما يحقق التوازن بين فرض القانون وظروف السائقين المعيشية".وأوضح أن"السرعة داخل المناطق الداخلية تُحدد عادة بـ 40 كيلومترًا في الساعة، وترتفع إلى 60 كيلومترًا في المناطق الأوسع".وتابع "في بعض السريعة، فتتراوح السرعة بين 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة بحسب طبيعة الطريق وعدد المسارات، في حين تصل السرعة في الطرق الخارجية إلى 120 كيلومترًا في الساعة"، لافتا الى ان "هذه السرعات معروفة ومُحددة للسائقين منذ حصولهم على إجازة السوق، حيث تتم توعيتهم بها ضمن إجراءات منح الرخصة، الأمر الذي يضع مسؤولية الالتزام بها على عاتق السائقين، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين".وشدد سمير "على أهمية الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات المرورية"، مؤكداً أن "حماية أرواح المواطنين تمثل أولوية قصوى في عملها، وذلك من خلال تنظيم الحركة المرورية، وفرض إجراءات السلامة والأمان على المركبات في عموم البلاد".