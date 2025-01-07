الصحة العالمية تعلق على الفيروس الجديد: ليس خطيرا

قدمت منظمة العالمية، الثلاثاء، تطمينات بشأن فيروس "إتش إم بي في"، وهو عدوى تنفسية تنتشر في الصين، مؤكدة أن الفيروس ليس جديدا أو خطيرا بشكل خاص.





وبدأت وسائل الإعلام في أوائل تتناول ارتفاع الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي البشري "إتش إم بي في"، وهو ما أثار مخاوف صحية عالمية بعد خمسة أعوام على اندلاع جائحة كوفيد - 19 في .



إلا أن بكين ومنظمة العالمية كانتا تحاولان تهدئة المخاوف في الأيام الأخيرة. وقالت متحدثة باسم منظمة العالمية، إن المنظمة على اتصال بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها وأشارت إلى أنه تم إبلاغ منظمة العالمية أن العديد من التهابات الجهاز التنفسي تنتشر في الصين، كما هو معتاد في فصل الشتاء، بما في ذلك "الأنفلونزا و/آر إس في/ وكوفيد-19 و/إتش إم بي في/".وبدأت وسائل الإعلام في أوائل تتناول ارتفاع الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي البشري "إتش إم بي في"، وهو ما أثار مخاوف صحية عالمية بعد خمسة أعوام على اندلاع جائحة كوفيد - 19 في .إلا أن بكين ومنظمة العالمية كانتا تحاولان تهدئة المخاوف في الأيام الأخيرة.

وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة العالمية في جنيف، إن الفيروس يجذب الكثير من الاهتمام لأنه ليس اسما مألوفا، ولكن تم اكتشافه في عام 2001.



وأوضحت أن "إتش إم بي في" هو فيروس شائع ينتشر في والربيع.



وأضافت هاريس أن "مستويات التهابات الجهاز التنفسي التي تم الإبلاغ عنها في تقع ضمن المستوى المعتاد لموسم ... وأفادت السلطات بأن استخدام المستشفيات أقل حاليا مما كان عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ولم تكن هناك إعلانات أو استجابات طارئة".