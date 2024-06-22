Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قبل موقعة تركيا.. رونالدو يحفز البرتغال بثلاث كلمات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"ذا ناشيونال" عن صفقة الوقود العراقي مع لبنان: لا أموال ولا سلع مقابل النفط

اقتصاد

2024-06-22 | 05:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;ذا ناشيونال&quot; عن صفقة الوقود العراقي مع لبنان: لا أموال ولا سلع مقابل النفط
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

كشفت صحيفة "The National" الصادرة في الإمارات، تفاصيل جديدة عن صفقة الوقود العراقي مع لبنان 2021، فيما بينت إن العراق لم يتسلم أي أموال أو خدمات مقابل ذلك وبيروت تدين للعراق بمبلغ 1.59 مليار دولار حالياً وهو مبلغ قد يرتفع إلى 5.45 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ويستورد لبنان، الدولة التي تعاني من قلة الموارد الطبيعية ويعاني من أزمة اقتصادية، زيت الوقود الثقيل من العراق بموجب صفقة مبادلة موقعة في 2021.

تذكر الصحيفة في تقرير اطلعت عليه السومرية نيوز، ان لبنان سيعتمد على إجراءات معقدة لاستيراد الوقود العراقي لتلبية احتياجاته من الكهرباء، رغم عدم وجود خطة سداد متفق عليها بين الحكومة اللبنانية ونظيرتها العراقية، مشيرة الى إن خطة استيراد الوقود العراقي المعقدة سيتم تمديدها حتى العام 2028.

كشفت وثائق ومقابلات جديدة أن المخطط، الذي يقول الخبراء إنه محفوف بالمشاكل، يمكن أن يحبس البلاد في ترتيب غير مستقر مع تأخير انتقالها إلى مصادر الطاقة المتجددة أو بأسعار معقولة، وبحسب الصحيفة.

وتضيف الصحيفة إن الوقود الثقيل الذي يقدمه العراق لا يلبي مواصفات الوقود المطلوبة في محطات الكهرباء اللبنانية، لذلك فإن الصفقة تتيح لبيروت مقايضته في السوق الدولية بأنواع أخرى من النفط مناسبة لمحطاتها، عبر تجار يحققون أرباحاً من خلال ذلك.

بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق، لم يدفع لبنان بعد للعراق ثمن النفط الذي حصل عليه، وذلك لأسباب من بينها أن هناك بعض الشروط غير الواضحة في الاتفاقية، فالعقد المبرم بين الطرفين ينص على أن يودع لبنان أموالاً في حسابه بالدولار ويمكن للعراق سحبه بالليرة اللبنانية لإنفاقه (داخل السوق اللبنانية) على "السلع والخدمات"، مثل الخدمات الطبية، وفقاً للصحيفة التي أوضحت إن أسعار الصرف التي سيحصل بها العراق على الأموال بالليرة، وأيضاً طبيعة الخدمات التي سيحصل عليها، ليست واضحة.

وتوضح الصحيفة إن العراق لم يتمكن حتى الآن من الحصول حتى على ما قيمته 550 مليون دولار من السلع أو الخدمات، وهي قيمة واردات العام الأول، المودعة في البنك المركزي اللبناني، لافتة الى ان الصفقة تجعل لبنان معتمداً على النفط الخام إذ يقوم باستبدال النفط العراقي الثقيل بزيت الغاز وزيت الوقود منخفض الكبريت، بدلاً من البدائل الأرخص مثل الغاز الطبيعي، أو مصادر الطاقة المتجددة النظيفة.

وعلى الرغم من هذه القضايا، تشير الوثائق الجديدة إلى أن لبنان يخطط للاعتماد على تجديد صفقة الوقود العراقية لإمداداته من الطاقة حتى عام 2028 على الأقل، بحسب الصحيفة.

وتقول الصحيفة ان خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان تعتزم زيادة حجم الصفقة مع العراق إلى 772 مليون دولار سنوياً، لتعزيز الطاقة الإنتاجية من 4 ساعات يومياً إلى 8 ساعات بحلول العام 2028.

هذه التقديرات تظهر أن الفاتورة المستحقة للعراق سترتفع إلى 5.45 مليارات دولار بحلول العام 2028، وهذا الوضع سيجعل لبنان معتمداً بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، وسيبقى في الوقت نفسه عاجزاً عن توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

يقول خبير لبناني بمجال الطاقة إن: صفقة الوقود العراقية قنبلة موقوتة في ظل عدم وجود مصدر بديل للوقود، ومن المقرر أن ينتهي العقد في تشرين الأول المقبل، والعراقيون سيرغبون بمعرفة سبب عدم حصولهم على أي شيء في المقابل، بحسب الصحيفة.

وحتى لو كان لبنان قادرًا على الدفع وتأمين تمديد الاتفاق، فقد أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن عدم وجود تخطيط لتأمين مصادر وقود بديلة أرخص وأكثر مراعاة للبيئة.
 
لا تزال الأسر اللبنانية، على الرغم من وعودها بإمدادات موثوقة بالكهرباء لأكثر من عقد من الزمن، تواجه انقطاعات يومية في التيار الكهربائي وتضطر إلى دفع اشتراكات باهظة الثمن وملوثة لمولدات الديزل.

قبل صفقة العراق، هزت لبنان فضيحة الوقود الملوث ضمن اتفاقية مع الجزائر لاستيراد الوقود، نهاية عام 2020. إن ما صورته السلطات اللبنانية على أنه عقد لاستيراد الوقود من دولة إلى أخرى مع الجزائر، اتضح أنه يشمل شركات خارجية سرية تتقاضى أسعاراً باهظة مقابل الوقود منخفض الجودة.

هذه الفضيحة أظهرت وجود شبكة من الفساد في لبنان تتضمن شحنات وقود ملوثة وفحوصاً مختبرية مزورة ورشوة منتشرة بين مسؤولي الدولة.

وبعد ظهور هذه الفضيحة لم يتم تجديد عقد توريد الوقود هذا، ما جعل لبنان بلا عقد توريد للوقود لأول مرة منذ العام 2005، ولهذا ومن أجل البحث عن مصدر بديل، وقع لبنان الاتفاق العراقي في تموز 2021 ثم جرى تمديده في العام 2023 لمدة عام إضافي لمليوني طن.

وبموجب شروط العقد، فإن أمام لبنان سنة واحدة لدفع ثمن كل شحنة وقود، إلا أنه بعد مرور 3 سنوات على توقيع الصفقة، لم يتلق العراق أي شيء.

إن لبنان يدين بالفعل للعراق بنحو 1.59 مليار دولار مقابل ملايين الأطنان من الوقود الذي استورده منذ العام 2021، وفقا لأرقام وزارة الطاقة والمياه، حيث يحتوي الحساب البنكي المخصص للعراقيين في مصرف لبنان على 550 مليون دولار، تمثل قيمة واردات السنة الأولى، لكن لم تتمكن الحكومة العراقية حتى الآن من الوصول إلى الأموال المقومة بالدولار، وفقا للصحيفة.
 
وفيما يتعلق بـ "السلع والخدمات" التي من المفترض أن يحصل عليها العراقيون في لبنان بهذه الأموال، فإنه لم يتم تحديدها بعدُ، ولم يحصل العراق على أي منها إلى الآن، على الرغم من التقارير الإعلامية عن تقديم الخدمات الطبية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الصحة العراقية قوله إن: الخدمات الطبية على الورق فقط ولم يحدث شيء في هذا المجال.

وخلصت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية تراهن على ما يبدو على حسن علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بما يمكنها من تخطي أي خلافات مالية محتملة، حيث تعتمد خطة الطوارئ المطروحة حالياً، على فرضية أن العقد العراقي سيتم تجديده.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-22
Biotic
Play
Biotic
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
Play
اضرار خطيرة لمعطرات الجو على الصحة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-21
فن نيوز
Play
فن نيوز
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
Play
ذكرى وفاة سعاد حسني - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
Play
العراق في دقيقة 21-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
Play
نشرة ٢١ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-21
عشرين
Play
عشرين
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Play
النائب ياسر الحسيني - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-20
Celebrity
Play
Celebrity
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Play
زوزو كهرمانة - الحلقة ١٠ | season 3
15:30 | 2024-06-20
Morning Live
Play
Morning Live
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
Play
الالعاب الالكترونية وتأثيرها على الواقع الافتراضي - حلقة ٥٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
Play
كربلاء باب طويريج - الحلقة ٥٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-20
بعد التحري
Play
بعد التحري
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
Play
دار المشردين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-19
نعم
نعم
كلا
كلا
أؤيد بشرط
أؤيد بشرط
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.