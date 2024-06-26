اسعار النفط تتراجع.. خام برنت قريب من 85 دولاراً للبرميل

بحلول الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 50 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 80.33 دولار للبرميل.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 39 سنتا، أي 0.5 بالمئة، إلى 84.62 دولار للبرميل.ورصدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قفزة بنحو 3.6 مليون برميل في مخزونات البلاد من النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، مما أثار دهشة محللين توقعوا انخفاض المخزونات، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.