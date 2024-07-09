Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد فوز بزشكيان.. حديث أمريكي عن المفاوضات النووية مع إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد تأثيرات ضئيلة لاعصار بيريل.. أسعار النفط تواصل خسائر الجلسة السابقة

اقتصاد

2024-07-09 | 01:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد تأثيرات ضئيلة لاعصار بيريل.. أسعار النفط تواصل خسائر الجلسة السابقة
418 مشاهدة

السومرية نيوز-اقتصاد

واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن تسبب إعصار ضرب مركزا رئيسيا لإنتاج النفط في الولايات المتحدة في تكساس في أضرار أقل مما توقعته الأسواق مما خفف المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 85.53 دولار للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 82.09 دولار.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "كانت هناك بعض التراجعات في أسعار النفط في جلسة اليوم، حيث يتطلع المشاركون في السوق إلى تقدم محتمل في مفاوضات وقف إطلاق النار على جبهة الشرق الأوسط، في حين كان تأثير الإعصار بيريل على تعطيل الإمدادات أكثر محدودية مما كان متوقعا في البداية".

على الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، إلا أن المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأمريكي بدا أنها شهدت تأثيرًا ضئيلًا من الإعصار بيريل ، الذي ضعف إلى عاصفة استوائية بعد ضرب ساحل تكساس، بحسب رويترز.

وقال المحللان في آي إن جي وارن باترسون وإيوا مانثي "تشير المؤشرات الأولية إلى أن معظم البنية التحتية للطاقة نجت من الأضرار، وتحركات الأسعار في أسواق النفط الخام والوقود المكرر تعكس القليل من القلق بشأن انقطاع الإمدادات بسبب الإعصار.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 8-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-08
Play
طلبات 8-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-08
Play
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-08
Play
08-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
اختار بين اثنين 8-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-08
Play
اختار بين اثنين 8-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-08
Morning Live
Play
Morning Live
‏ فوبيا نتائج الامتحانات الوزارية - حلقة ٦٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-08
Play
‏ فوبيا نتائج الامتحانات الوزارية - حلقة ٦٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو غريب - الحلقة ٦٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-08
Play
بغداد ابو غريب - الحلقة ٦٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماهو الفرق بين الطمع و الطموح؟ 8-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-08
Play
ماهو الفرق بين الطمع و الطموح؟ 8-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة نصيحة الى مجتمع 8-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-08
Play
فقرة الأبراج وفقرة نصيحة الى مجتمع 8-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-08
بالمختزل
Play
بالمختزل
الانتخابات المبكرة..مكروهة وجابت بنت! - الحلقة ٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-07
Play
الانتخابات المبكرة..مكروهة وجابت بنت! - الحلقة ٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
بالحب والزواج اقنعها وجرها الى التعاطي - الحلقة ١٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-07-07
Play
بالحب والزواج اقنعها وجرها الى التعاطي - الحلقة ١٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-07-07
الأكثر مشاهدة
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 8-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-08
Play
طلبات 8-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-08
Play
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
08-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-08
Play
08-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
اختار بين اثنين 8-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-08
Play
اختار بين اثنين 8-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-08
Morning Live
Play
Morning Live
‏ فوبيا نتائج الامتحانات الوزارية - حلقة ٦٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-08
Play
‏ فوبيا نتائج الامتحانات الوزارية - حلقة ٦٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو غريب - الحلقة ٦٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-08
Play
بغداد ابو غريب - الحلقة ٦٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماهو الفرق بين الطمع و الطموح؟ 8-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-08
Play
ماهو الفرق بين الطمع و الطموح؟ 8-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-08
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة نصيحة الى مجتمع 8-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-08
Play
فقرة الأبراج وفقرة نصيحة الى مجتمع 8-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-08
بالمختزل
Play
بالمختزل
الانتخابات المبكرة..مكروهة وجابت بنت! - الحلقة ٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-07
Play
الانتخابات المبكرة..مكروهة وجابت بنت! - الحلقة ٦ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
بالحب والزواج اقنعها وجرها الى التعاطي - الحلقة ١٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-07-07
Play
بالحب والزواج اقنعها وجرها الى التعاطي - الحلقة ١٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-07-07
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.