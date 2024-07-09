بعد تأثيرات ضئيلة لاعصار بيريل.. أسعار النفط تواصل خسائر الجلسة السابقة

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا إلى 85.53 دولار للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 82.09 دولار.وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "كانت هناك بعض التراجعات في أسعار النفط في جلسة اليوم، حيث يتطلع المشاركون في السوق إلى تقدم محتمل في مفاوضات وقف إطلاق النار على جبهة الشرق الأوسط، في حين كان تأثير الإعصار بيريل على تعطيل الإمدادات أكثر محدودية مما كان متوقعا في البداية".على الرغم من تباطؤ نشاط تكرير النفط وإخلاء بعض مواقع الإنتاج، إلا أن المصافي الكبرى على طول ساحل الخليج الأمريكي بدا أنها شهدت تأثيرًا ضئيلًا من الإعصار بيريل ، الذي ضعف إلى عاصفة استوائية بعد ضرب ساحل تكساس، بحسب رويترز.وقال المحللان في آي إن جي وارن باترسون وإيوا مانثي "تشير المؤشرات الأولية إلى أن معظم البنية التحتية للطاقة نجت من الأضرار، وتحركات الأسعار في أسواق النفط الخام والوقود المكرر تعكس القليل من القلق بشأن انقطاع الإمدادات بسبب الإعصار.