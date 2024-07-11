لأول مرة.. الإيرادات غير النفطية للعراق تسجل ارتفاعا بنسبة 11%

وقال العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "الايرادات غير النفطية تسجل 11% من مجمل الايرادات وتنخفض الايرادات النفطية عن حاجز الـ90% ، مبينا ان "الايرادات غير النفطية للاشهر الخمسة الاولى من السنة سجلت مبلغا وقدره 6.24 ترليون دينار عراقي".وأشار الى ان "الايرادات النفطية للاشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية سجلت مبلغا وقدره 48.4 ترليون دينار عراقي وارتفعت ايرادات الضرائب على الدخول والثروات بنسبة 118%".وأضاف ان "ايرادات الضرائب السلعية ارتفعت ورسوم الانتاج بنسبة 285% وارتفعت ايرادات الرسوم بنسبة 50% بينما ارتفعت الايرادات النفطية بنسبة 6.4%".ورأى العبيدي ان "زيادة الايرادات غير النفطية انجاز لسياسات الاصلاح الاقتصادي واليات السيطرة على الضرائب وعلى التعرفة الكمركية ومن المتوقع ان يبلغ مجمل الايرادات غير النفطية لسنة 2024 بحدود 15 ترليون دينار عراقي الا انها بعيدة عن المخطط في جداول موازنة 24 والبالغة 27 ترليون دينار".