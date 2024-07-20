إيران تكشف كيف تحصل على الدولارات مقابل الغاز المصدر للعراق

وقال عضو اللجنة النيابية الإيرانية علي اكبر عليزاده، لصحيفة "اطلاعات" وتابعته السومرية نيوز، انه في بداية الحكومة الـ13 (حكومة رئيسي) وصلت صادرات الغاز إلى العراق إلى أدنى مستوى ممكن، لكن مع إعادة تصميم تجارة الطاقة تطورت العلاقة مع العراق، وتم توقيع عقد تصدير الغاز الى العراق لمدة 5 سنوات".وأضاف انه "في تسوية مع العراق وجدنا أيضًا طريقة جديدة للمقاصة بزيت الوقود، وذلك باستبدال الغاز الإيراني بزيت الوقود العراقي"، مشيرا الى انه "بسبب نشاط قطاعنا الخاص في بيع زيت الوقود، حصلنا على دخل مرتفع من العملات الأجنبية، وبهذه الطريقة، عززنا نظام تسوية المقاصة".