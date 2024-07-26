العراق ثاني أكبر بلد باستيراد اجهزة التكييف من الصين.. مختصون يفصلون ذلك بالأرقام

ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، ان العراق في النصف الاول من سنة 2024 استورد أكثر من مليونين واربعمائة ألف جهاز تكييف من الصين وبنسبة نمو سنوية بعدد الاجهزة بلغت 7% ونسبة نمو بقيمة الاجهزة بلغت 10% مقارنة مع النصف الاول من سنة 2023"، مشيرا الى ان استيرادات العراق من اجهزة التكييف من الصين تمثل 9% من مجمل صادرات الصين من اجهزة التكييف".ويضيف انه إذا تمت اضافة اجهزة التكييف المصدرة من الصين الى الامارات والتي يعاد تصدير جزء منها الى العراق فيكون العراق في المركز الاول كأكثر بلد استيرادا لأجهزة التكييف من الصين، لافتا الى ان "استيرادات العراق من اجهزة التكييف من الصين تمثل 10% من مجمل استيرادات العراق من الصين والتي بلغت في النصف الاول من 2024 7 مليار دولار امريكي وتعتبر اجهزة التكييف أكثر السلع من حيث القيمة التي يتم استيرادها من الصين الى العراق".واحتلت اليابان المركز الاول كأكثر بلد مستورد لأجهزة التكييف من حيث القيمة تليها العراق ثم المكسيك وتليها الامارات، بحسب العبيدي الذي أشار الى ان معدل سعر جهاز التكييف المستورد من الصين في النصف الاول من 2024 بلغ 317 دولار مرتفعا عن معدل سعر الجهاز في النصف الاول من 2023 والذي بلغ في حينه 307 دولار.ويعود هذا الارتفاع في استيرادات اجهزة التكييف الى ارتفاع درجات الحرارة في العراق وانتشار الوحدات السكنية خلال السنين الماضية وهو الامر الذي يشكل ضغطا كبيرا على انتاج الطاقة الكهربائية في العراق بسبب معدلات الاستهلاك لهذه الأجهزة، وفقا للعبيدي.