قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق

وانخفضت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد حيث بلغ 149,300 دينار مقابل 100 دولار، مقارنةً بـ149,400 دينار أمس الأحد.وفي الأسواق المحلية ببغداد، استقرت أسعار البيع في محال الصيرفة عند 150,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 148,500 دينار.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.