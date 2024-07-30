تصريح إيراني هامشي قد "يفكك سر" ارتفاع أسعار اللحوم في العراق

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن العقيد نخشي قوله، إن "الحرس الثوري الإسلامي يدعم اقتصاد البلاد في جميع القطاعات، وخاصة الضعيفة، ولن يسمح لبعض والمهربين بإفراغ مائدة الناس وتم ضبط الفي رأس من الأغنام على حدود بيرانشهر مع العراق".وأكد أنه "تم ضبط أيضا 250 حصانًا و6500 زجاجة مشروبات كحولية من حدود بيرانشهر مع العراق"، مشيرا الى ان "الحرس الثوري في بيرانشهر زاد من مكافحة تهريب الماشية بنسبة 100٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة إلى العام الماضي".وقال نائب رئيس تحسين الإنتاج الحيواني لمنظمة الجهاد الزراعي في أذربيجان الغربية عن آثار وعواقب تهريب الماشية، ان هؤلاء المهربون في المناطق الحدودية يواجهون نقصا في الماشية في البلاد مع الخروج غير القانوني والتهريب، وفي نهاية المطاف لحوم البلاد ستخرج الى الخارج ويقل العرض".وطلب المهندس بوستانجي من مربي الماشية العمل الجاد لمنع تهريب الحيوانات والحفاظ على الاحتياطيات الوراثية للبلاد من خلال ختم لوحات ترخيص حيواناتهم، ودعا إلى تكثيف الحرب ضد تهريب الماشية وزيادة الرقابة والنظر في سياسات الحوافز والدعم لأصحاب الماشية الفعالة في مكافحة تهريب الماشية.وتمتلك أذربيجان الغربية أكثر من مائة كيلومتر من الحدود المشتركة مع العراق، فيما تطرح تساؤلات عما اذا كانت مكافحة تهريب الماشية من ايران الى العراق والتي ارتفعت 100% بحسب قول الحرس الثوري، قد تكون هي وراء ارتفاع أسعار اللحوم في العراق، حيث أدى هذا النشاط الى نقصان في العرض داخل العراق.