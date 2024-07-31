مسؤول ومقاول رئيسي وآخر ثانوي.. تفاصيل الاتفاقية الثلاثية بالعراق

السومرية نيوز - محلي

وافقت الحكومة العراقية على توصية مجلس الوزراء للطاقة (24067 T) لعام 2024 بتوقيع اتفاق ثلاثي يشمل وزارة الكهرباء، وشركة سيمنز للطاقة، وشركة الصين للهندسة الإنشائية (CSCEC).

ووفقا لمصدر مسؤول ان "الاتفاق تضمن إعادة تأهيل محطة بيجي لتوليد الطاقة بالغاز (الوحدة 2)، وتعيين CSCEC كمقاول رئيسي وسيمنز كمقاول ثانوي".

وأضاف ان "الاتفاق يحدد الالتزامات التالية:

وزارة الكهرباء: مسؤولة عن الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.

CSCES: تعمل كمقاول رئيسي، مسؤولة عن تمويل المشروع وتوفير وتركيب المعدات المساعدة (BOP)، بما في ذلك أنظمة الوقود، الحماية من الحرائق، أنظمة المعالجة، الضواغط، الأنابيب، الصمامات، والأعمال المدنية.

سيمنز: تعمل كمقاول ثانوي، مسؤولة عن توريد المعدات الرئيسية مثل توربينات الغاز، المولدات الكهربائية، المحولات الرئيسية، المحطات الفرعية، ومراكز التحكم، وضمان تنفيذ المشروع وفقًا لمعايير سيمنز العالمية.

وأضاف ان "الاتفاق يتضمن ايضا إمكانية تحويل المشروع تحت وكالة ائتمان الصادرات الصينية ضمن حساب الاستثمار".