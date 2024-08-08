الكشف عن الوزارات التي تشكل 80% من قيمة الرواتب في العراق

ويقول العبيدي في تدوينة عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، ان الوزارات التي تشكل 80% من قيمة الرواتب هي: وزارة الداخلية 14 ترليون دينار سنويا، ووزارة التربية 10 ترليون دينار سنويا، ووزارة الدفاع 8 ترليون دينار سنويا، ومجلس الوزراء وكل الهيئات المنضوية تحتها 6 ترليون دينار سنويا، بالإضافة الى وزارة الصحة 5.6 ترليون دينار سنويا، والتعليم العالي 2.6 ترليون دينار سنويا، فضلا عن مجلس النواب 500 مليار دينار سنويا.ويضيف ان اغلب الوزارات شهدت نموا سنويا برواتبها خلال 2024 و2023، لافتا الى ان بعض الوزارات كالكهرباء والنفط والصناعة والاتصالات اغلب مديرياتها ذات تمويل ذاتي، فلا تظهر جداول رواتبهم في النفقات التشغيلية للحكومة.