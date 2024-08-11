بالأرقام.. السوق العراقي يتعرض لغزو كبير

السومرية نيوز – محلي

اظهرت بيانات عراقية تنامي مبيعات أجهزة التكييف الصينية في السوق العراقية، وسط منافسة سعرية كبيرة باتت تخاطب القدرات الشرائية للكثير من المواطنين، لتصطف بجانب منتجات عدة باتت تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق خلال السنوات الأخيرة.

واستورد العراق خلال النصف الأول من العام الحالي، أكثر من مليونين وأربعمائة ألف جهاز تكييف من الصين، وفقاً لمؤسسة رقابية اقتصادية غير حكومية أصدرت تقريراً تحدثت فيه عن اعتماد السوق العراقية على الصين في توفير هذه الأجهزة.

وأصبحت الماركات الصينية المُصنعة لأجهزة التكييف تحظى بقبول واهتمام متزايد من قبل الزبائن العراقيين، لأنها تتناسب مع القدرة الشرائية في ظل الدخل المحدود والاقتصاد المتذبذب، فضلاً عن إمكانية هذه الأجهزة الفنية والتقنية في توفير الطاقة الكهربائية.

وبلغ حجم التبادل التجاري الكلي بين العراق والصين بحدود 27 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 14.38% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وكشفت مؤسسة "عراق المستقبل"، للدراسات والاستشارات الاقتصادية، عن احتلال العراق المركز الثاني بوصفه أكبر مستورد لأجهزة التكييف الصينية بعد اليابان من حيث القيمة في النصف الأول من السنة الحالية، بقيمة بلغت 757 مليون دولار.

وقالت المؤسسة في تقرير لها، إن العراق استورد في النصف الأول من 2024 أكثر من مليونين وأربعمائة ألف جهاز تكييف من الصين، بنسبة نمو سنوية بعدد الأجهزة بلغت 7%، وبزيادة نسبتها 10% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأضافت المؤسسة، أن واردات العراق من أجهزة التكييف من الصين تمثل 9% من مجمل صادرات الصين من هذه الأجهزة، وإذا جرت إضافة أجهزة التكييف المصدرة من الصين إلى الإمارات والتي يعاد تصدير جزء منها إلى العراق، فيكون العراق في المركز الأول بوصفه أكثر بلد استيراداً لأجهزة التكييف من الصين.

وأشار التقرير، إلى أن واردات العراق من أجهزة التكييف الصينية تمثل 10% من مجمل واردات البلد من الصين والتي بلغت في النصف الأول من هذا العام، 7 مليارات دولار، معتبراً أن أجهزة التكييف أكثر السلع من حيث القيمة التي يتم استيرادها من الصين.

وتابع أن معدل سعر جهاز التكييف المستورد من الصين في النصف الأول من العام بلغ 317 دولاراً مرتفعاً عن معدل سعر الجهاز في النصف الأول من 2023 والذي بلغ في حينه 307 دولارات.

وعزت المؤسسة تنامي معدلات استيراد أجهزة التكييف إلى ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الوحدات السكنية خلال السنين الماضية، وهو الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بسبب معدلات الاستهلاك لهذه الأجهزة.

وتأتي واردات أجهزة التكييف المتزايدة لتعكس حالة السوق العراقية عامة، والتي تستحوذ فيه المنتجات الصينية على حصص كبيرة ولافتة في قطاعات أخرى مثل السيارات والأجهزة المنزلية وغيرها وهو ما دعا محللين إلى ضرورة تعزيز الصناعة الوطنية للحد من الواردات التي تستنزف النقد الأجنبي.